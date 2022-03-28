Ввиду абсурдности ситуации исполнительное производство возобновили, но оно ничем не закончилось — суд снова вставл на сторону владельца ресторана. Энергетики подали новый иск и в конце концов добились своего: Мособлсуд отменил решение Солнечногорского районного суда и постановил признать здание самостроем и демонтировать. Сносить должен был владелец ресторана, но он не стал этого делать. Постройку сносят власти, а владельцу должны выставить счет за эти затраты.

Ресторан поменял в процессе название — с «Очага» на Gold, — но это тоже не помогло.