Ресторан «Очаг» построили напротив Зеленограда под высоковольтной линией в 2012 году. Хотя строить в охранной зоне ЛЭП запрещено. Почти сразу энергетики начали добиваться сноса здания. На суды ушло почти десять лет. Сегодня здание начали показательно сносить. До остальных строений, стоящих под ЛЭП, тоже дело дойдет, уверяют в «Россетях» , — просто процесс долгий, потому что их много.
По границе Зеленограда и Андреевки проходит линия электропередачи сверхвысокого класса «Белый Раст — Западная» с напряжением 500 кВ. Под такими ЛЭП закон с 2009 года запрещает строить практически любые здания без согласования энергетиков. В обход закона в 2012 году администрация Солнечногорского района сдает участок под ЛЭП под строительство, на нём возводят двухэтажное здание. Оператор электрических сетей — ПАО «ФСК ЕЭС» — начинает претензионную работу, а затем подает в суд на владельцев ресторана, требуя признать постройку самовольной и снести её. Сначала проигрывает суд, потом выигрывает — иск о сносе удовлетворен. Но судебный приставы, обязанный обеспечить выполнение судебного решения, составляет акт о том, что здание уже снесено. Хотя оно спокойно стоит на месте. Фокус прост: в процессе участок, на котором находится здание, разделили на два — соответственно, с новыми кадастровыми номерами. Но поменяло кадастровый номер и само здание: снести надо было здание с номером 11784, но перед приставом стояло (наяву или в какой-то бумаге) здание с номером 11608. То есть по документам никакого здания нет.
Ввиду абсурдности ситуации исполнительное производство возобновили, но оно ничем не закончилось — суд снова вставл на сторону владельца ресторана. Энергетики подали новый иск и в конце концов добились своего: Мособлсуд отменил решение Солнечногорского районного суда и постановил признать здание самостроем и демонтировать. Сносить должен был владелец ресторана, но он не стал этого делать. Постройку сносят власти, а владельцу должны выставить счет за эти затраты.
Ресторан поменял в процессе название — с «Очага» на Gold, — но это тоже не помогло.
Арендаторов помещений на Жилинской, 13/1 (в здании работал не только ресторан) предупредили о сносе заранее. Они вывезли свои вещи и оборудование. Снос займет не один день, поскольку здание немаленькое, и всё порушенное надо ещё вывезти.
На улице Андреевка под магистральной ЛЭП стоят и другие здания — торговые центры, палатки, гаражи. Представитель «Россетей» сообщил «Зеленоград.ру», что в любом случае судебная работа с требованием снести постройки в охранной зоне будет продолжаться. Правда, это касается только построенного после 2009 года, то есть после принятия постановления правительства РФ №160, устанавливающего охранные зоны ЛЭП и условия использования расположенных в их границах земельных участков. В Андреевке пока под судебные решения попали только два здания: ТЦ «Мирус» и «Очаг». «У нас четыре тысячи таких объектов под ЛЭП в Подмосковье, очень много» , — пожаловался сотрудник «Россетей».
"Линия электропередачи «Белый Раст — Западная» была построена в 1966 году и является важной частью «Московского кольца 500 кВ» и в целом всей московской энергосистемы" , — прокомментировали ситуацию в ПАО «ФСК ЕЭС» (оно же «Россети»). — Нахождение строения в ее охранной зоне снижает надежность электроснабжения части территории московской агломерации, затрудняет проведение аварийных и плановых ремонтных работ на ЛЭП, а также создает риски жизни и здоровью людей, пользующихся зданием".
Судебный пристав-исполнитель, не увидевший подлежащий сносу ресторан в Андреевке, неожиданно умер при странных обстоятельствах. Он собирался увольняться из районного отделения, вскоре у него должен был родиться ребенок, рассказал «Зеленоград.ру» источник, знакомый с ситуацией. И вдруг умирает после большой дозы алкоголя, в пристрастии к которому раньше не был замечен. «Копать» эту историю следственные органы не стали. А непосредственный начальник покойного в службе приставов стал фигурантом уголовного дело и теперь отбывает срок (по какой статье, источник не уточнил).