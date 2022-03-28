В Андреевке сносят ресторан «Очаг». Как удалось поставить точку в десятилетней истории с незаконной постройкой 28.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Ресторан «Очаг» построили напротив Зеленограда под высоковольтной линией в 2012 году. Хотя строить в охранной зоне ЛЭП запрещено. Почти сразу энергетики начали добиваться сноса здания. На суды ушло почти десять лет. Сегодня здание начали показательно сносить. До остальных строений, стоящих под ЛЭП, тоже дело дойдет, уверяют в «Россетях» , — просто процесс долгий, потому что их много.

Как ресторан десять лет избегал сноса

По границе Зеленограда и Андреевки проходит линия электропередачи сверхвысокого класса «Белый Раст — Западная» с напряжением 500 кВ. Под такими ЛЭП закон с 2009 года запрещает строить практически любые здания без согласования энергетиков. В обход закона в 2012 году администрация Солнечногорского района сдает участок под ЛЭП под строительство, на нём возводят двухэтажное здание. Оператор электрических сетей — ПАО «ФСК ЕЭС» — начинает претензионную работу, а затем подает в суд на владельцев ресторана, требуя признать постройку самовольной и снести её. Сначала проигрывает суд, потом выигрывает — иск о сносе удовлетворен. Но судебный приставы, обязанный обеспечить выполнение судебного решения, составляет акт о том, что здание уже снесено. Хотя оно спокойно стоит на месте. Фокус прост: в процессе участок, на котором находится здание, разделили на два — соответственно, с новыми кадастровыми номерами. Но поменяло кадастровый номер и само здание: снести надо было здание с номером 11784, но перед приставом стояло (наяву или в какой-то бумаге) здание с номером 11608. То есть по документам никакого здания нет.

Ввиду абсурдности ситуации исполнительное производство возобновили, но оно ничем не закончилось — суд снова вставл на сторону владельца ресторана. Энергетики подали новый иск и в конце концов добились своего: Мособлсуд отменил решение Солнечногорского районного суда и постановил признать здание самостроем и демонтировать. Сносить должен был владелец ресторана, но он не стал этого делать. Постройку сносят власти, а владельцу должны выставить счет за эти затраты.

Ресторан поменял в процессе название — с «Очага» на Gold, — но это тоже не помогло.

Читайте также
Подробно о нерушимом «Очаге»: судебные истории

Арендаторов помещений на Жилинской, 13/1 (в здании работал не только ресторан) предупредили о сносе заранее. Они вывезли свои вещи и оборудование. Снос займет не один день, поскольку здание немаленькое, и всё порушенное надо ещё вывезти.

На улице Андреевка под магистральной ЛЭП стоят и другие здания — торговые центры, палатки, гаражи. Представитель «Россетей» сообщил «Зеленоград.ру», что в любом случае судебная работа с требованием снести постройки в охранной зоне будет продолжаться. Правда, это касается только построенного после 2009 года, то есть после принятия постановления правительства РФ №160, устанавливающего охранные зоны ЛЭП и условия использования расположенных в их границах земельных участков. В Андреевке пока под судебные решения попали только два здания: ТЦ «Мирус» и «Очаг». «У нас четыре тысячи таких объектов под ЛЭП в Подмосковье, очень много» , — пожаловался сотрудник «Россетей».

"Линия электропередачи «Белый Раст — Западная» была построена в 1966 году и является важной частью «Московского кольца 500 кВ» и в целом всей московской энергосистемы" , — прокомментировали ситуацию в ПАО «ФСК ЕЭС» (оно же «Россети»). — Нахождение строения в ее охранной зоне снижает надежность электроснабжения части территории московской агломерации, затрудняет проведение аварийных и плановых ремонтных работ на ЛЭП, а также создает риски жизни и здоровью людей, пользующихся зданием".

Печальная история с приставами

Судебный пристав-исполнитель, не увидевший подлежащий сносу ресторан в Андреевке, неожиданно умер при странных обстоятельствах. Он собирался увольняться из районного отделения, вскоре у него должен был родиться ребенок, рассказал «Зеленоград.ру» источник, знакомый с ситуацией. И вдруг умирает после большой дозы алкоголя, в пристрастии к которому раньше не был замечен. «Копать» эту историю следственные органы не стали. А непосредственный начальник покойного в службе приставов стал фигурантом уголовного дело и теперь отбывает срок (по какой статье, источник не уточнил).

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
рестораны и кафе, микрорайон 15, поселок андреевка, снос, улица жилинская, Очаг
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Новая лыжероллерная трасса рядом с 17 микрорайоном оказалась негодной для использования не только летом, но и зимой. Вот когда и как её доведут до ума Истории
В Андреевке сносят ресторан «Очаг». Как удалось поставить точку в десятилетней истории с незаконной постройкой Истории
Более тысячи заявок поступило на участие в «Народной премии Зеленоград.ру». Выдвижение любимых компаний и важных людей города продлится ещё три недели Новости
«Простое ТО может подорожать вдвое». Зеленоградские автосервисы о росте цен на масло, запчасти и работу Истории
В Крюково сносят старые дома, построенные ещё до Зеленограда. Посмотрите на уходящую эпоху — снаружи и внутри Истории
Повторный прокат фильма «Брат» — 25 лет премьере. В кинотеатрах «Синема Парк» и «Формула Кино» с 24 марта Афиша
Ваш ребенок заканчивает 9-й или 11-й класс? Думает о выборе колледжа или вуза? Разумный выбор с большими перспективами — Академия бизнеса и инновационных технологий Истории
Начало строительства сквозного проезда от Центрального проспекта к Московскому снова откладывается Новости
«Жалею, что не убил, хочу повторить». Эволюция убийцы — как бессилие государства привело к гибели зеленоградского школьника Истории
Продовольственный кризис начала 1990-х: карточки, талоны, очереди, рост цен — как это было Истории
Ремонт поликлиники в 9-м микрорайоне — что уже сделано, как идут работы и когда его закончат Истории
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: изготовление световых вывесок, оформление витрин и подарочных коробок под заказ, УФ-планшетный плоттер Реклама
Реагенты для уборки улиц собираются сделать безопасней, а саму уборку проводить быстрей. Обсуждается проект нового регламента. Вы можете принять участие Истории
«Днями сидели в ванной комнате на полу». История беженки из ДНР, которой прямо сейчас нужна ваша помощь Истории
В новом жилом комплексе в 3-м микрорайоне достроили последний дом Новости
Незнакомец пристаёт в лифте — как обезопасить себя и ребёнка. Десять простых правил Гид
Фитнес-клуб «Гринсити» приобрел клуб «Физкульт» в 18 микрорайоне Новости
Зеленоградская больница закрыла вход на территорию, удобный для посетителей женской консультации и студентов медколледжа Новости
Контейнеры для семи видов мусора поставили возле «Леруа Мерлена». Есть отдельный для «тетрапака» Истории
Телефоны, имена и адреса нескольких тысяч зеленоградцев появились в открытом доступе. Все они делали заказы в сервисе Яндекс.Еда Новости
Старейшая школа Зеленограда приглашает на юбилейную встречу выпускников Афиша
Школьник упал с самоката в горячий гудрон у ТЦ «Ольга». Его вытащил профессиональный спасатель, который случайно проезжал мимо Новости
Где купить офисную бумагу в Зеленограде. И когда закончится дефицит Истории
Более тысячи заявок поступило на участие в «Народной премии Зеленоград.ру». Выдвижение любимых компаний и важных людей города продлится ещё три недели Новости
© 1997–2022 Зеленоград.ру