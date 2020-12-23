Ветклиника «Раденис»: спонсор темы
Утка несколько месяцев живёт с пластиковым хомутом в клюве. Почему её не могут спасти и что делать 23.12.2020 ZELENOGRAD.RU

Четвёртый месяц на разных водоёмах зеленоградцы наблюдают утку с хомутом из пластикового кольца от бутылки. Хотя птица живёт с этим кольцом четвёртый месяц, может кормиться и летать, горожане просят помочь страдающему животному, но специалисты не могут её найти. Выяснили, как нужно действовать.

Искали, но не нашли

Впервые об утке с пластиковым кольцом, продетым через клюв и оказавшимся у неё на шее, читатели «Зеленоград.ру» рассказали в сентябре. Тогда её заметили на Чудиновом пруду. В октябре и ноябре её видели на Михайловских прудах, пока он не замёрз.

Многочисленные обращения местных жителей и «Зеленоград.ру» в экстренные службы, департамент природопользования, к специалистам в тот период так и не дали результата. Вызывали на Михайловский пруд спасателей, но они не нашли птицу. Тем временем в редакцию продолжают приходить мольбы о спасении птицы с новыми фотографиями. Совсем недавно, уже в декабре, её заметили в стае, устроившейся зимовать на реке Сходне возле моста между 9-м и 12-м микрорайонами.

Редакция сообщила в департамент о новом месте локации утки с хомутом и повторно отправила запрос о том, какие меры предприняли специалисты для её спасения, а также — как действовать жителям, если её заметят. Предыдущий запрос отправляли в ноябре, но тогда ответа так и не дождались. После нашего очередного обращения «Мосприрода» наконец прислала пространный ответ, из которого ясно, что информацию о новом месте пребывания утки пропустили, и неясно, собираются ли птицу в итоге спасать.

После обращений жителей об утке с пластиковым кольцом на шее, замеченной на зеленоградских водоёмах, сотрудники отдела экологического просвещения и учёта животных Дирекции природных территорий Зеленограда неоднократно проводили обследование указанных мест, однако такую птицу не заметили, говорится в сообщении.

Это нормально: птица же мигрирует

«Свободное перемещение с одного водоема на другой является естественным для диких видов уток, в том числе крякв, обитающих на городских территориях, в связи с выбором птицами оптимальных на текущий момент мест локации. В связи с вышеизложенным возможно предположить, что особь с пластиковым кольцом на шее в настоящее время продолжает вести активный образ жизни и так же перемещается от одного незамерзающего водоёма на другой», — пересказывает «Мосприрода» уже известную информацию.

Куда звонить

Для оперативного реагирования специалистами в случаях, когда жители находят животных в представляющих опасность для их жизни и здоровья условиях или когда обнаруживают в черте города диких животных (птиц, млекопитающих и других видов), попавших в сложную ситуацию и нуждающихся в оказании помощи, «Мосприрода» порекомендовала сообщать в департамент природопользования и охраны окружающей среды по телефону единой горячей линии Москвы: 8-495-777-77-77.

В устных беседах корреспонденту «Зеленоград.ру» говорили, что есть выездные орнитологи, контакты которых есть у диспетчеров горячей линии. В зеленоградской дирекции природных территорий нам также обещали отправить специалистов для поиска птицы.

Что делать

«Зеленоград.ру» консультировался по вопросу о помощи животным, и конкретно этой утки, с разными ведомствами по телефону, в том числе по «112». Во всех службах отвечают:

  • чтобы уж наверняка — во время вызова звонящий должен находиться рядом с тем местом, где увидел попавшего в беду зверя или птицу, и дождаться приезда специалистов или спасателей, чтобы показать им, кого и где ловить. В противном случае животное могут просто не найти, если оно мигрирует, как та же утка.

Редакция просит специалистов «Мосприроды» обратить внимание на информацию о новой локации утки с пластиковым хомутом, а горожан — воспользоваться рекомендацией выше, если вновь заметите эту птицу.

Читайте также
Утка на Чудиновом пруду попала в капкан из пластикового мусора
Нужно ли найти утку с кольцом на шее и помочь ей?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 32 человека
Материалы о животных редакции Зеленоград.ру помогает делать Ветеринарная клиника «Раденис» - клиника доказательной ветеринарной медицины с высокопрофессиональными специалистами: ортопед-травматолог, стоматолог, кардиолог, анестезиолог, репродуктолог, офтальмолог, ратолог (специалист по грызунам). Приоритет: постановка диагноза и лечение конкретной патологии. Для этого есть все условия: своя экспресс-лаборатория, УЗИ и рентген. Адрес: Андреевка, ПГСК «Карат», напротив дома 31Б. Телефон 8-495-542-60-11, 8-925-720-37-32
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
экология, птицы, утка
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Лёд с крыши торгового центра упал на машину из-за «неблагоприятного стечения обстоятельств». Оказывается, не за всякой крышей надо следить при появлении наледи Новости
Утка несколько месяцев живёт с пластиковым хомутом в клюве. Почему её не могут спасти и что делать Истории
«Пятёрочка» предлагает отказаться от бумажных чеков. Это удобно и может помочь здоровью покупателей Новости
Лисы все чаще приходят в город. Что делать при встрече с ними? Ответы
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
Магазин «Рыболов» на Яблоневой аллее — что внутри? Партнерский материал
В Андреевке включили новые светофоры, поставленные четыре месяца назад. Теперь водители жалуются на большие пробки Новости
Первая доступная картинка станции Крюково с надземным переходом. И остановка высокоскоростного поезда напротив корпуса 1824 Новости
Столовая-пекарня «Самса №1» у станции Крюково — что внутри? Партнерский материал
Мэрия ответила отпиской на требование вернуть деньги людям, у которых заблокировали социальный проездной. Московский депутат оспорит этот ответ в Генпрокуратуре Новости
Ярмарку на Яблоневой аллее откроют 28 декабря. А потом снова закроют Новости
Названия шести улиц предложили поменять управа района Крюково Новости
В Зеленограде работает фонд «Реликт» для помощи детям в трудных ситуациях. Команда проведет программу против травли в школах, а еще сюда можно принести вещи и продукты Новости
Почти все места нового детсада в Голубом займут собственники одного жилого комплекса. Так застройщик договорился с администрацией Новости
Ушла из жизни преподаватель зеленоградской музыкальной школы Татьяна Туполева Новости
Люди с температурой и подозрением на ковид больше десяти часов провели в очереди в КТ-центре Новости
История общежития МИЭТ. Как в нём жили шесть десятилетий — студенческий быт, легенды и байки Истории
«Прогулки по Москве» зеленоградца Александра Усольцева признаны лучшим экскурсионным проектом года. Его онлайн-лекции посмотрели почти девять миллионов человек Новости
«Пятерочки» и «Перекрестки» обнулили наценку на товары первой необходимости Новости
Проезд в автобусах и метро подорожает со 2 января Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру