Четвёртый месяц на разных водоёмах зеленоградцы наблюдают утку с хомутом из пластикового кольца от бутылки. Хотя птица живёт с этим кольцом четвёртый месяц, может кормиться и летать, горожане просят помочь страдающему животному, но специалисты не могут её найти. Выяснили, как нужно действовать.
Впервые об утке с пластиковым кольцом, продетым через клюв и оказавшимся у неё на шее, читатели «Зеленоград.ру» рассказали в сентябре. Тогда её заметили на Чудиновом пруду. В октябре и ноябре её видели на Михайловских прудах, пока он не замёрз.
Многочисленные обращения местных жителей и «Зеленоград.ру» в экстренные службы, департамент природопользования, к специалистам в тот период так и не дали результата. Вызывали на Михайловский пруд спасателей, но они не нашли птицу. Тем временем в редакцию продолжают приходить мольбы о спасении птицы с новыми фотографиями. Совсем недавно, уже в декабре, её заметили в стае, устроившейся зимовать на реке Сходне возле моста между 9-м и 12-м микрорайонами.
Редакция сообщила в департамент о новом месте локации утки с хомутом и повторно отправила запрос о том, какие меры предприняли специалисты для её спасения, а также — как действовать жителям, если её заметят. Предыдущий запрос отправляли в ноябре, но тогда ответа так и не дождались. После нашего очередного обращения «Мосприрода» наконец прислала пространный ответ, из которого ясно, что информацию о новом месте пребывания утки пропустили, и неясно, собираются ли птицу в итоге спасать.
После обращений жителей об утке с пластиковым кольцом на шее, замеченной на зеленоградских водоёмах, сотрудники отдела экологического просвещения и учёта животных Дирекции природных территорий Зеленограда неоднократно проводили обследование указанных мест, однако такую птицу не заметили, говорится в сообщении.
«Свободное перемещение с одного водоема на другой является естественным для диких видов уток, в том числе крякв, обитающих на городских территориях, в связи с выбором птицами оптимальных на текущий момент мест локации. В связи с вышеизложенным возможно предположить, что особь с пластиковым кольцом на шее в настоящее время продолжает вести активный образ жизни и так же перемещается от одного незамерзающего водоёма на другой», — пересказывает «Мосприрода» уже известную информацию.
Для оперативного реагирования специалистами в случаях, когда жители находят животных в представляющих опасность для их жизни и здоровья условиях или когда обнаруживают в черте города диких животных (птиц, млекопитающих и других видов), попавших в сложную ситуацию и нуждающихся в оказании помощи, «Мосприрода» порекомендовала сообщать в департамент природопользования и охраны окружающей среды по телефону единой горячей линии Москвы: 8-495-777-77-77.
В устных беседах корреспонденту «Зеленоград.ру» говорили, что есть выездные орнитологи, контакты которых есть у диспетчеров горячей линии. В зеленоградской дирекции природных территорий нам также обещали отправить специалистов для поиска птицы.
«Зеленоград.ру» консультировался по вопросу о помощи животным, и конкретно этой утки, с разными ведомствами по телефону, в том числе по «112». Во всех службах отвечают:
- чтобы уж наверняка — во время вызова звонящий должен находиться рядом с тем местом, где увидел попавшего в беду зверя или птицу, и дождаться приезда специалистов или спасателей, чтобы показать им, кого и где ловить. В противном случае животное могут просто не найти, если оно мигрирует, как та же утка.
Редакция просит специалистов «Мосприроды» обратить внимание на информацию о новой локации утки с пластиковым хомутом, а горожан — воспользоваться рекомендацией выше, если вновь заметите эту птицу.