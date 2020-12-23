Редакция сообщила в департамент о новом месте локации утки с хомутом и повторно отправила запрос о том, какие меры предприняли специалисты для её спасения, а также — как действовать жителям, если её заметят. Предыдущий запрос отправляли в ноябре, но тогда ответа так и не дождались. После нашего очередного обращения «Мосприрода» наконец прислала пространный ответ, из которого ясно, что информацию о новом месте пребывания утки пропустили, и неясно, собираются ли птицу в итоге спасать.

После обращений жителей об утке с пластиковым кольцом на шее, замеченной на зеленоградских водоёмах, сотрудники отдела экологического просвещения и учёта животных Дирекции природных территорий Зеленограда неоднократно проводили обследование указанных мест, однако такую птицу не заметили, говорится в сообщении.