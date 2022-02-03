Он родился в 1937 году в деревне Верхняя Медведица Курской области. Родители были сельскими учителями. До 20 лет вёл крестьянский образ жизни — занимался сельским хозяйством.

С 1956 по 1962 год учился в Московском архитектурном институте (МАРХИ) и некоторое время работал в авиационном КБ Яковлева в группе дизайна.

Приехав в 1964 году в Зеленоград, он начал работать в институте материаловедения (НИИМВ), с увлечением занимаясь интерьерами, дизайном и социальными проектами. Долгое время занимался конструированием, дизайном и интерьером на зеленоградских предприятиях электроники.

В 1967 году организовал и принял участие в первой совместной выставке художников Зеленограда. После этого участвовал почти во всех выставках зеленоградских художников. Неоднократно принимал участие в международных выставках. Многие работы художника находятся в музейных и частных коллекциях в России и за рубежом. Творческая деятельность Вячеслава Николаевича богата и разнообразна: занимался книжной графикой, экслибрисами, проектно-дизайнерскими работами, монументально-декоративной графикой.

С 2013 года Вячеслав Николаевич занимался преподавательской деятельностью в студии зеленоградской «Палитра увлечений» — где приобрел большое количество благодарных взрослых учеников. Последнее занятие Вячеслав Николаевич провел в студии 14 января. У него было множество планов на жизнь и творчество. Ученики студии скорбят — это невосполнимая потеря.