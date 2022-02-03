На 84-м году жизни скончался зеленоградский художник, член союза художников Зеленограда, преподаватель творческой студии «Палитра увлечений» Вячеслав Николаевич Чефранов.
Он родился в 1937 году в деревне Верхняя Медведица Курской области. Родители были сельскими учителями. До 20 лет вёл крестьянский образ жизни — занимался сельским хозяйством.
С 1956 по 1962 год учился в Московском архитектурном институте (МАРХИ) и некоторое время работал в авиационном КБ Яковлева в группе дизайна.
Приехав в 1964 году в Зеленоград, он начал работать в институте материаловедения (НИИМВ), с увлечением занимаясь интерьерами, дизайном и социальными проектами. Долгое время занимался конструированием, дизайном и интерьером на зеленоградских предприятиях электроники.
В 1967 году организовал и принял участие в первой совместной выставке художников Зеленограда. После этого участвовал почти во всех выставках зеленоградских художников. Неоднократно принимал участие в международных выставках. Многие работы художника находятся в музейных и частных коллекциях в России и за рубежом. Творческая деятельность Вячеслава Николаевича богата и разнообразна: занимался книжной графикой, экслибрисами, проектно-дизайнерскими работами, монументально-декоративной графикой.
С 2013 года Вячеслав Николаевич занимался преподавательской деятельностью в студии зеленоградской «Палитра увлечений» — где приобрел большое количество благодарных взрослых учеников. Последнее занятие Вячеслав Николаевич провел в студии 14 января. У него было множество планов на жизнь и творчество. Ученики студии скорбят — это невосполнимая потеря.
Зеленоградские зрители знают Чефранова как тонкого и очень цельного художника, который создал в живописных полотнах свой собственный, необычайно сказочный и таинственный пейзаж.
«В картинах глубоко и искренне художник передает чарующую сказку инея, лежащего на сверкающих переливающихся ветках деревьев. Свободное на переднем плане пространство делает зрителя причастным к миру природы, наполненном зимним солнцем и прозрачным воздухом. Эти серебристо-перламутровые пейзажи притягивают одухотворенностью образов природы, приглашая войти в картину и стать ее персонажем. Изящно, почти с ювелирной точностью, прописывает живописец гибкие цветущие травы, нарядные цветы, источающие аромат, и голубую даль леса. Зеленое кружево, пронизанное лучами солнца, когда поверхность каждого листа отражает солнечный свет, передано в оттенках зелени от нежных светлых тонов до изумрудных теней в тончайших цветовых переливах…» — цитата из рецензии с юбилейной выставки художника.