Как ребенок получил ожог

Семья Анны Мамаевой отправила в «Ашан», чтобы купить стулья и мангал и поехать на шашлыки. На нижних полках ее сын заметил цветные пакеты, внутри которых был порошок для чистки унитазов. Он взял один из них и стал разглядывать. Пакет лопнул у него в руках, и порошок попал в глаза. Ребенок заплакал, пытаясь очистить глаза, в магазин вызвали «скорую».

Родители, как указано в решении суда, утверждают, что проткнуть упаковку пальцем их сын не мог, так как она слишком плотная для этого. За лекарства и консультацию врача они заплатили около 2,5 тысяч рублей. По их словам, сотрудники «Ашана» не предприняли меры по оказанию им помощи, не дали запись с места происшествия и не убрали чистящие средства с этих полок.

После случившегося мальчик не мог выйти из дома, рассказала его мама телеграм-каналу Mash: «У нас неделю не открывали ни шторы, ни окна, потому что он не мог даже смотреть на свет. У него были огромные ожоги».