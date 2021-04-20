Шестилетний ребенок получил ожог роговицы в марте прошлого года, когда у него в руках лопнула упаковка чистящего средства. Пакет мальчик взял на полке в «Ашане» в Андреевке, куда пришел вместе с родителями. Магазин отказался выплачивать компенсацию за лечение ребенка, после чего родители пошли в суд, который встал на их сторону.
Семья Анны Мамаевой отправила в «Ашан», чтобы купить стулья и мангал и поехать на шашлыки. На нижних полках ее сын заметил цветные пакеты, внутри которых был порошок для чистки унитазов. Он взял один из них и стал разглядывать. Пакет лопнул у него в руках, и порошок попал в глаза. Ребенок заплакал, пытаясь очистить глаза, в магазин вызвали «скорую».
Родители, как указано в решении суда, утверждают, что проткнуть упаковку пальцем их сын не мог, так как она слишком плотная для этого. За лекарства и консультацию врача они заплатили около 2,5 тысяч рублей. По их словам, сотрудники «Ашана» не предприняли меры по оказанию им помощи, не дали запись с места происшествия и не убрали чистящие средства с этих полок.
После случившегося мальчик не мог выйти из дома, рассказала его мама телеграм-каналу Mash: «У нас неделю не открывали ни шторы, ни окна, потому что он не мог даже смотреть на свет. У него были огромные ожоги».
Родители просили взыскать с магазина больше 280 тысяч рублей, в том числе 60 тысяч за судебную экспертизу и 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Представитель «Ашана» в суде настаивал, что магазин не должен нести ответственности за случившееся, так как в этом виноваты родители, которые недосмотрели за ребенком. Упаковка чистящего средства безопасна, что подтверждают имеющиеся в магазине сертификаты. «Единственной причиной вреда здоровью истца являются его же действия, в связи с чем „Ашана“ не может нести ответственность», — пересказывается позиция магазина в решении суда.
После случившегося в магазине проводили проверку (акт об этом составлен только 17 марта, а ожог мальчик получил 8 марта), в том числе сотрудники осмотрели другие упаковки с этим чистящим средством. Они не обнаружили механических повреждений на них: вздутий, отверстий, истекших сроков годности и так далее. В магазине сделали вывод, что ребенок сам нарушил упаковку.
Представитель Роспотребнадзора не пришел в суд, но в отзыве отметил, что поддерживает требования родителей. Суд решил, что магазин не представил доказательств отсутствия своей вины: видеозапись в материалах дела так и не появилась, как и сам лопнувший пакет (так в суде могли бы проверить доводы о его герметичности). Таким образом, вред здоровью ребенка был причинен именно из-за ненадлежащего исполнения магазином своих обязанностей по реализации и условиям хранения товара.
Суд постановил взыскать с магазина 157 тысяч рублей, включая расходы на оплату экспертизы и 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. «Ашан» пытался обжаловать это решение, но проиграл в апелляционной инстанции.