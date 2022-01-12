Катаясь на тюбинге с горки в 12 микрорайоне, 40-летний мужчина ударился о дерево и был госпитализирован с переломом трех ребер. Прокурор говорит, что предупреждал местных чиновников, чтобы они закрывали небезопасные горки. Будут ли они наказаны, неизвестно.

В преддверии новогодних каникул прокуратура вручила предостережения главам управ о том, чтобы они обратили внимание на «неконтролируемые трассы», где катаются на тюбингах дети и взрослые. Возможно, в некоторых местах надо прекратить деятельность таких трасс, сказал окружной прокурор Владимир Родин в интервью каналу «Зеленоград сегодня».

Какие процессуальные действия предпримет прокурор в отношении чиновников в связи с этой травмой, Родин не сказал. «Зеленоград.ру» отправит запрос в прокуратуру.

Прокурор обратил внимание, что на тех же спусках, где много лет назад катались сами родители на картонках, теперь их дети спускаются на современных тюбингах или снеходах, которые развивают существенно более высокую скорость, и травмоопасность таких спусков значительно выросла.

В прошлом году в лесопарке между 4, 9 и 12-м микрорайонами появилось объявление с просьбой не кататься с необорудованных горок. Вероятно, его разместила «Мосприрода», отвечающая за территорию зеленоградских лесопарков.

Также в прошлом году женщина получила травмы, спускаясь на снегокат с ребёнком с горки возле Михайловского пруда в 15 микрорайоне. Бетонные конструкции у пруда не были занесены снегом, что было не видно при начале спуска. Там же, по счастливой случайности избежал травмы другой человек, наткнувшись во время спуска на торчащую арматуру. Только после этого возле горки повесили объявление «Кататься запрещено». А сейчас берег пруда начали капитально ремонтировать.