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Травмоопасную новую карусель в 9 микрорайоне заменили на старую модель. Правда, она не крутится, но «Жилищник» обещал её починить 10.06.2022 ZELENOGRAD.RU

Новую карусель возле корпуса 901Б, на которой дети получали травмы, демонтировали. Вместо неё поставили «старую добрую», и даже немного обшарпанную, конструкцию. Но и это еще не конец истории: теперь карусель не крутится.

Причиной травм, судя по фотографиям, была узкая щель между вращающейся площадкой карусели и ведущим на неё пандусом. В апреле редакция «Зеленоград.ру» переслала информацию о травмах в «Жилищник».

"В адрес подрядной организации направлено письмо о проведении работ по устранению замечаний. Детская карусель огорожена", — сообщили тогда в управляющей компании. На предложение заблокировать карусель или вовсе демонтировать её, чтобы никто из детей больше не травмировался, в телеграм-чате «Жилищника» по 9-му микрорайону не отреагировали.

Но ограждения не помогали — дети пролезали под ними и продолжали кататься.

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В конце мая картина всё еще была прежней. «Когда планируется ремонт или какие-то другие действия по карусели? — спросила в чате местная жительница. — Дети каждый день продолжают на ней кататься, пролезая под забором. Для них это как еще один игровой элемент». «Ремонт будет выполнен застройщиком до 30 июня по причине изготовления заводом-изготовителем нового ограждения с крепёжными элементами», — ответил представитель «Жилищника».

В итоге проблема решилась быстрее и другим способом: карусель просто заменили — судя по всему, на бывшую в употреблении и заново покрашенную.

Однако теперь, как сообщили жители, карусель просто не работает — не крутится. Карусель обмотали лентой и заново покрасили. «Жилищник» пообещал оперативно отремонтировать аттракцион.

Как получилось, что карусель оказалась в принципе непригодной для эксплуатации, непонятно.

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Метки:
микрорайон 9, детские площадки, травма
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Обсуждение
Kill Digit
11 часов назад
Новая карусель тоже относительно опасная, но вероятно каким-то нормативам соответствует, если их ставят.
Было бы безопаснее, если бы дно было до краёв сидушек.
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