Причиной травм, судя по фотографиям, была узкая щель между вращающейся площадкой карусели и ведущим на неё пандусом. В апреле редакция «Зеленоград.ру» переслала информацию о травмах в «Жилищник».

"В адрес подрядной организации направлено письмо о проведении работ по устранению замечаний. Детская карусель огорожена", — сообщили тогда в управляющей компании. На предложение заблокировать карусель или вовсе демонтировать её, чтобы никто из детей больше не травмировался, в телеграм-чате «Жилищника» по 9-му микрорайону не отреагировали.

Но ограждения не помогали — дети пролезали под ними и продолжали кататься.