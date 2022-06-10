Новую карусель возле корпуса 901Б, на которой дети получали травмы, демонтировали. Вместо неё поставили «старую добрую», и даже немного обшарпанную, конструкцию. Но и это еще не конец истории: теперь карусель не крутится.
Причиной травм, судя по фотографиям, была узкая щель между вращающейся площадкой карусели и ведущим на неё пандусом. В апреле редакция «Зеленоград.ру» переслала информацию о травмах в «Жилищник».
"В адрес подрядной организации направлено письмо о проведении работ по устранению замечаний. Детская карусель огорожена", — сообщили тогда в управляющей компании. На предложение заблокировать карусель или вовсе демонтировать её, чтобы никто из детей больше не травмировался, в телеграм-чате «Жилищника» по 9-му микрорайону не отреагировали.
Но ограждения не помогали — дети пролезали под ними и продолжали кататься.
В конце мая картина всё еще была прежней. «Когда планируется ремонт или какие-то другие действия по карусели? — спросила в чате местная жительница. — Дети каждый день продолжают на ней кататься, пролезая под забором. Для них это как еще один игровой элемент». «Ремонт будет выполнен застройщиком до 30 июня по причине изготовления заводом-изготовителем нового ограждения с крепёжными элементами», — ответил представитель «Жилищника».
В итоге проблема решилась быстрее и другим способом: карусель просто заменили — судя по всему, на бывшую в употреблении и заново покрашенную.
Однако теперь, как сообщили жители, карусель просто не работает — не крутится. Карусель обмотали лентой и заново покрасили. «Жилищник» пообещал оперативно отремонтировать аттракцион.
Как получилось, что карусель оказалась в принципе непригодной для эксплуатации, непонятно.
Было бы безопаснее, если бы дно было до краёв сидушек.