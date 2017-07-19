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Как отремонтировали карусель на Черном озере, которая отрезала ребенку палец 19.07.2017 ZELENOGRAD.RU

Инцидент произошел 1 июля: палец шестилетнего мальчика попал в отверстие столба карусели на Черном озере, острым краем ему срезало часть фаланги. Сейчас дырки в карусели заделали металлическими болтами. Долго ли продержится такая защита и насколько она безопасна, непонятно.

фото: Zelenograd.ru

Пострадавшему мальчику сделали сложную операцию, сейчас он чувствует себя хорошо, хотя и ходит в гипсе, рассказала Zelenograd.ru крестная ребенка. «Он очень мужественно себя повел, не плакал и терпел», — сказала женщина.

Мама ребенка потребовала у префектуры провести служебное расследование и наказать ответственных. Главное требование родителей убрать эту карусель, чтобы ни один ребенок больше не пострадал.

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