Автобус КЭ идёт от остановки А7 на Крюковской площади (старый город) — она ближайшая к Крюковской эстакаде. Здесь останавливаются автобусы 1, 11, 21, 31. Указателя по поводу КЭ там пока нет. Не путайте с остановкой 400-го. Время работы с 6:30 до 19:30.

Это платный маршрут. Обычно компенсационные автобусы бесплатные, но в этом надо оплачивать проезд как обычно. Так что это, скорее, дополнительный маршрут. Валидаторы в салоне автобуса включены.

На маршрут КЭ запустили «гармошки» — сдвоенные автобусы. Это удобно, в них помещается больше пассажиров. Правда, они ходят полупустые — люди пока не понимают, что это за автобус. Это не удивительно: заранее не оповестили, на остановках объявлений нет, официальная информация о запуске компенсационного маршрута появилась только вчера ближе к вечеру. Или решение принималось второпях, или какое-то ведомство (или конкретный исполнитель) передало информацию с опозданием.