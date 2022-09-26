Тест-драйв компенсационного автобуса КЭ от Крюково до «Речного вокзала»: откуда отправляется, какие автобусы, сколько стоит 26.09.2022 ZELENOGRAD.RU

На время массовых отмен электричек, до 10 октября, назначен новый маршрут КЭ — от Крюковской площади до станции метро «Речной вокзал» (и обратно). О его запуске сообщили только накануне, в экстренном порядке. Корреспондент «Зеленоград.ру» проехал по новому маршруту и выяснил детали его работы.

Автобус КЭ идёт от остановки А7 на Крюковской площади (старый город) — она ближайшая к Крюковской эстакаде. Здесь останавливаются автобусы 1, 11, 21, 31. Указателя по поводу КЭ там пока нет. Не путайте с остановкой 400-го. Время работы с 6:30 до 19:30.

Это платный маршрут. Обычно компенсационные автобусы бесплатные, но в этом надо оплачивать проезд как обычно. Так что это, скорее, дополнительный маршрут. Валидаторы в салоне автобуса включены.

На маршрут КЭ запустили «гармошки» — сдвоенные автобусы. Это удобно, в них помещается больше пассажиров. Правда, они ходят полупустые — люди пока не понимают, что это за автобус. Это не удивительно: заранее не оповестили, на остановках объявлений нет, официальная информация о запуске компенсационного маршрута появилась только вчера ближе к вечеру. Или решение принималось второпях, или какое-то ведомство (или конкретный исполнитель) передало информацию с опозданием.

КЭ — экспресс с одной остановкой на Центральном проспекте. Автобус идет как 400-й поостановочный: от Крюково по Панфиловскому проспекту, затем по Центральному, Савелкинскому проезду, Московскому проспекту, далее по Ленинградскому шоссе до «Речного». Но делает в пути только одну остановку «Магазин «Океан». На «Океане» (у магазина «Перекресток») можно и войти, и выйти.

От «Речного» он тоже ходит. В Москве на Фестивальной улице автобус КЭ останавливается там же, где 400-й «поостановочный».

Он будет ходить только до 10 октября? Планируется только до 10-го. Оставят ли маршрут на подольше — ведь это не последние отмены электричек из-за реконструкции станции Крюково, — пока неизвестно.

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Метки:
автобус кэ
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