Солнечногорский округ подписал концессионные соглашения с ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» — до 2045 когда концессионер будет эксплуатировать имеющееся имущество, а также осуществит строительство и модернизацию объектов теплоэнергетики. Это может привести к существенному росту коммунальных тарифов.

«Округ ждут большие перемены в сфере жилищно-коммунального хозяйства» , — сказал о подписании соглашения глава Солнечногорского округа Виктор Родионов. По его словам, тепловые сети и оборудование в округе сильно изношены, поэтому в домах нередко бывают перебои с отоплением и горячей водой.

Сети в Солнечногорском округе действительно изношены довольно существенно. Почти каждый день фиксируются аварии и неполадки в работе тепловых систем, в том числе в соседних с Зеленоградом Андреевке, Мендлеево, Поварово.

Как говорится в сообщении «Газпром теплоэнерго МО», до 2024 года объем инвестиций по всем четырем муниципалитетам (концессии также подписаны с Клином, Воскресенском и Сергиевым Посадом) оценивается в 7,3 млрд рублей (без учета НДС) в прогнозных ценах и будет уточняться по результатам проектирования.

За весь срок реализации концессионного соглашения — до 2045 года — в Солнечногорском округе компания построит 16 новых источников теплоснабжения и один ЦТП, проведет реконструкцию 22 объектов генерации и обновление оборудования на 35, а также реконструирует 24,5 км теплотрасс в двухтрубном исчислении. После завершения действия концессионных соглашений все имущество, включая новые источники тепла, будет возвращено муниципалитетам.

Ни в сообщении компании, ни в посте главы округа не говорится о том, во что эта модернизация обойдется населению. В пресс-службе «Газпром теплоэнерго Московская область» «Зеленоград.ру» ответили, что по поводу изменения тарифов следует обращаться к властям Подмосковья. «Рост платы за коммунальные услуги, включая теплоснабжение, устанавливается правительством Московской области. Соответствующее постановление будет доступно на официальном сайте органов власти» , — сказали в пресс-службе компании.

Однако, в одном из комментариев в инстаграме Родионова пользователь pressolreg (официальный аккаунт администрации округа) написал, что «планируемый предельный рост совокупной платы граждан с 1 июля 2022 года по городскому округу Солнечногорск составит 9 процентов». Какую долю в этот рост внесёт концессионное соглашение, неизвестно. По словам представителя администрации рост тарифов обусловлен ещё и «доведением до экономически обоснованного уровня» тарифов на водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и вывоз мусора.