Четыре года назад в Зеленограде из 24 тысяч учеников школ 77 обучались по семейной форме. Сейчас её стали выбирать всё чаще. Приверженцы этой системы создают полноценное городское сообщество. Родители обмениваются опытом и кооперируются, чтобы проводить совместные уроки и мастер-классы. Основатель клуба сторонников семейного образования (СО) «Танцующий жираф» Регина Сергутова рассказала «Зеленоград.ру» о проблемах современной школы, возможностях обучения в семье и стереотипах с этим связанных.
— Мне не близки существующие форматы государственного воспитания. У меня двое детей — дочке 8 лет, а сыну 5 — и они никогда не ходили в детский сад. Три-четыре года назад я стала интересоваться возможностями обучения дома. И к тому моменту, когда старшая дочка должна была пойти в первый класс, у меня сложилось опредлённое мировоззрение.
Теперь для школы семейное образование уже не новость. А вот 10 лет назад, когда родители приходили с таким заявлением, школу это ставило в тупик, отношение было негативным.
Мне повезло с родственниками: они стараются не вмешиваться в нашу жизнь. Но когда узнали, что я не хочу отдавать ребёнка в школу, пытались отговорить. Аргумент был такой: хорошо подумай, ведь такая нагрузка на тебя ляжет. Но мне кажется, что в основе лежал их страх действовать не по шаблону: а если что-то пойдёт не так? Сейчас они уже спокойно к этому относятся.
Но для общества в целом эта система пока непривычна. Я, например как-то пришла к врачу взять справку. Говорю, что моя дочка не ходит в школу, потому что мы на семейном образовании. А врач меня спрашивает: «А что с ней не так?». Пришлось объяснять, что с ней всё так. Просто у многих людей до сих пор ассоциации из советского времени и 90-х. Раньше ведь ребёнок переходил на домашнее обучение только когда у него были проблемы со здоровьем.
Есть факторы, которые меня удерживают, чтобы отдавать ребенка в школу. Уровень образования там не повышается, а падает. При этом на плечи детей ложится неоправданно высокая нагрузка, хотя эти же знания можно получить с меньшим напряжением сил. Домашние задания, порой, непомерны — родитель сидит и делает проекты, с которыми ребёнок не может сам справиться.
Нагрузка возрастает и на учителей. Им приходится много заниматься административными делами, писать отчёты. И у них остаётся меньше времени на обучение детей, на разработку творческих подходов к этому.
Сейчас в школе всё крутится вокруг тестов, на основе которых составляются рейтинги. И у учителей появляется новая задача: соответствовать этим рейтингам. В итоге дети муштруются под тесты, и никого не волнует их действительный уровень образования и навыки, которые важны в будущем.
Но основная причина, почему мне не нравится современная российская школа, в том, что жизнь меняется и быстро идёт вперёд. А наша школа далеко от неё отстала.
Образование должно давать навыки и знания, которые пригодятся в будущем. Должна быть преемственность: школа-университет-карьера. А у нас получается, что ребёнок заканчивает школу, приходит в вуз и ему говорят, что сейчас вас будем переучивать. Потом он приходит на работу — и там его встречают словами: «забудьте, что вам говорили в университете». И снова переучивают.
Семейное образование предполагает, что ребёнок учится в своём режиме, совсем не привязываясь к требованиям школы. Это даёт намного более широкие возможности для творчества. Ребёнок может заниматься направлениями, которые ему более привлекательны, уделять им больше времени. Благодаря такой форме обучения, жизнь ребёнка укладывается в ритм семьи.
Цель СО в том, чтобы научить ребёнка учиться. Ведь когда родитель решает отказаться от школы, он не мечтает сам стать учителем. Он хочет чтобы ребенок научился добывать знания самостоятельно и пользоваться ими.
Минус в том, что родителю, конечно, приходится серьёзно организовывать себя, особенно на первом этапе. Да, по большей части СО ложится на плечи мам, многие из них не работают или работают, но частично. Но некоторым удаётся всё организовать и без потери работы.
Важно то, что можно создать свою среду обучения. Мы не скованы требованиями ФГОС. Форма преподнесения материала может быть любой: от традиционного сидения за столом и переписывания — до чего-то творческого, несоответствующего общепринятому представлению об уроке.
При этом дети могут учиться как самостоятельно дома, так и в среде, которые создают их родители, объединяя свои усилия с другими семьями. Для других семей важны, допустим, базовые знания или «навыки будущего», и родители объединяют свои усилия в этом направлении. В целом же можно сказать, что есть люди, которые хотят кооперироваться и они это делают. Так родилась наша «Семейная школа „Совушки“» — это образовательное пространство для детей 5-6 лет. Проект некоммерческий. Но ещё до того, как удалось её организовать, мы создали клуб.
В Зеленограде есть группа в фейсбуке про семейное образование. Когда я начала создавать оффлайн сообщество, другие родители мне сказали, что уже пытались, но дело почему-то не пошло. Но я решила всё равно попробовать.
Я написала в группу с предложением встречаться, и люди откликнулись. Место нам предоставил Дворец культуры (Культурный центр «Зеленоград»). Мы занимаемся там каждый четверг. И этого абсолютно хватает. Многие думают, что у детей на СО предостаточно свободного времени. На самом деле это не так. Чаще никто не смог бы посещать клуб из-за различных секций и кружков.
Это некоммерческий проект. Мы придумываем, чем заниматься вместе с другими родителями. Каждый вносит свой личный вклад. В «расписании» всегда есть какое-то около образовательное мероприятие. Есть творческая часть — какой-то мастер-класс, который в том числе готовят и сами дети. И на каждом собрании мы играем в настольные игры.
В клуб к нам ходят дети от пяти до 12 лет. То есть это среда, где могут общаться дети разных возрастов, делиться друг с другом своими знаниями и умениями. И это к слову о социализации, которую часто ставят в укор СО. Я в том числе и поэтому создавала клуб. Ведь что такое социализация? Это приобретение навыков общения с людьми разных возрастов и статусов. В школе эта возможность сильно ограничена. Дети крутятся в среде своих сверстников, да и времени на общение между собой — только на переменах.
Мы открылись осенью прошлого года. А название взяли из стихотворения британского автора Андрэ Джайлза. Жираф был единственным среди зверей в лесу, кто не умел танцевать, и над ним все смеялись. После издёвок он, загрустив, ушёл вглубь джунглей, и там встретил Сверчка. И под музыку его смычка при свете луны и шелесте листьев танец жирафа оказался прекрасен.
И это очень точно про семейное образование: для каждого нужна «своя музыка», индивидуальный подход.
Вот, что бывает, когда страной руководят невежественные, малообразованные люди.