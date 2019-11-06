Что не так с вашим ребенком?

— Мне не близки существующие форматы государственного воспитания. У меня двое детей — дочке 8 лет, а сыну 5 — и они никогда не ходили в детский сад. Три-четыре года назад я стала интересоваться возможностями обучения дома. И к тому моменту, когда старшая дочка должна была пойти в первый класс, у меня сложилось опредлённое мировоззрение.

Теперь для школы семейное образование уже не новость. А вот 10 лет назад, когда родители приходили с таким заявлением, школу это ставило в тупик, отношение было негативным.

Мне повезло с родственниками: они стараются не вмешиваться в нашу жизнь. Но когда узнали, что я не хочу отдавать ребёнка в школу, пытались отговорить. Аргумент был такой: хорошо подумай, ведь такая нагрузка на тебя ляжет. Но мне кажется, что в основе лежал их страх действовать не по шаблону: а если что-то пойдёт не так? Сейчас они уже спокойно к этому относятся.

Но для общества в целом эта система пока непривычна. Я, например как-то пришла к врачу взять справку. Говорю, что моя дочка не ходит в школу, потому что мы на семейном образовании. А врач меня спрашивает: «А что с ней не так?». Пришлось объяснять, что с ней всё так. Просто у многих людей до сих пор ассоциации из советского времени и 90-х. Раньше ведь ребёнок переходил на домашнее обучение только когда у него были проблемы со здоровьем.