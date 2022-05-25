Она родилась в Солнечногорске, деревня Костяево, в рабочей семье. По образованию повар, окончила техникум гостиничного хозяйства. Во время Великой Отечественной войны служила в главном управлении вооруженных сил, шеф-поваром. Проверяла питание солдат в воинских частях и обучала молодых поваров. В марте 1942 года ее призвали в армию и направили на Белорусский фронт. Александра Семеновна дошла до Украины, до города Черкассы. В боях не участвовала, но была ранена под Москвой, в районе Крюково. Ушла в отставку в звании лейтенанта в сентябре 1945 года.

После войны вернулась в Москву и устроилась поваром в кафе «Сирень» в Сокольниках. Работала в санатории фабрики «Дукат», кормила военнопленных чехов-летчиков. Там познакомилась со своим будущим мужем, который был охранником и часто приходил к Александре Семеновне обедать. После свадьбы они жили, как и многие в то время, в коммунальной квартире в трехэтажных деревянных домах в Москве. В 1956 году семья Галактионовых переехала в деревню Крюково, в собственный дом.

У Александры Семеновны большая и дружная семья: дочь и двое сыновей. Когда дети подросли, она вернулась на работу. Много лет была администратором в гостинице «Турист». Трудилась всю жизнь, и ушла с любимой работы только в 75 лет.