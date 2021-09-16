Как стереофотография санатория Крюково попала в Ярославль

Фотограф Владимир Дорофеев — в прошлом военный лётчик, выйдя на пенсию, увлёкся рекламной фотосъёмкой и открыл в Ярославле музей фотографии. Историю фотографии необходимо изучать, считает он, ведь все форматы и пропорции кадров, все технические нюансы пришли к нам из прошлого.

«У меня сложилась небольшая фотоколлекция, — рассказал Владимир Дорофеев „Зеленоград.ру“. — До пандемии я каждый месяц ездил в Москву, встречался с коллекционерами фотографий. Коллекционеры меняются, покупают и продают старые снимки. В одну из таких поездок я приобрёл это изображение».