В Ярославском музее фотографии хранится карточка 1913 года со стереофотографией из санатория Рукавишниковых для нервных больных, что был до революции близ станции Крюково. Там этот экспонат увидел читатель «Зеленоград.ру» Алексей Сафронов и, с любезного согласия директора музея Владимира Дорофеева, прислал изображение в редакцию. Рассказываем, где была изготовлена фотокарточка, какое отношение она имеет к модному салонному увлечению второй половины 19-го и начала 20 века, о предыстории современных 3D-технологий, а также о том, как «увидеть» этот старинный стереоснимок без специальных очков.
Фотограф Владимир Дорофеев — в прошлом военный лётчик, выйдя на пенсию, увлёкся рекламной фотосъёмкой и открыл в Ярославле музей фотографии. Историю фотографии необходимо изучать, считает он, ведь все форматы и пропорции кадров, все технические нюансы пришли к нам из прошлого.
«У меня сложилась небольшая фотоколлекция, — рассказал Владимир Дорофеев „Зеленоград.ру“. — До пандемии я каждый месяц ездил в Москву, встречался с коллекционерами фотографий. Коллекционеры меняются, покупают и продают старые снимки. В одну из таких поездок я приобрёл это изображение».
«Неизвестно, кто именно сделал эту милую фотографию, и кто были заснятые на нём девушки, но если смотреть на снимок через специальные стерео-очки, то качество изображения потрясает», — говорит Владимир Дорофеев.
Взглянув на оборотную сторону снимка, можно узнать о нём кое-что ещё.
На паспарту (плотный картон с рекламой заведения, на который наклеивалась фотография) перечислены адреса фотоателье Чеховского. Одно из них было в Одессе на Дерибасовской 13, другое в Москве на Петровке.
Вольфа Чеховского на самом деле звали Василием Григорьевичем. Был он балтским мещанином (Балта — уездный городок недалеко от Одессы), евреем и учеником прославленного одесского мастера Рудольфа Феодоровца — Придворного фотографа Его Императорского Величества Государя Императора Всероссийского. Сначала Чеховский управлял заведением своего учителя, затем открыл собственное ателье на Дерибасовской. И его талант вскоре оценили: 1880 год — медаль Международной фотографической выставки в Бристоле, 1882 и 1884 годы — медали на Всероссийской выставке в Москве, 1890 год — высшая награда на фотографической выставке от города Одессы. Полученные медали заносились на паспарту.
9 ноября 1894 года Чеховский открыл фотоателье и в Москве, на углу Петровки и Кузнецкого переулка, в доме № 5.
В 1896 году Чеховский получил аккредитацию на коронационные торжества Императора Николая II — и очередную медаль за эту работу, а также звание придворного фотографа Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Николаевича (четвёртого и последнего сына императора Николая I).
Ателье в Одессе тоже продолжало работать: жена фотографа Евдокия Платоновна вместе с сыном Дмитрием вела дела и занималась съёмкой. В 1903 году супруги-фотографы поменялись местами: Евдокия Платоновна стала работать в Москве, Василий Григорьевич — в Одессе. Высокохудожественные снимки привлекали в ателье утончённую публику с хорошим вкусом: писателей, художников, поэтов и особенно артистов. Здесь фотографировались Чайковский, Чехов, Шаляпин — последний снимался и в оперных сценах, например, в роли Бориса Годунова.
Критики нахваливали снимки Вольфа Чеховского: «Все эти работы сделаны чрезвычайно мастерски и однородно, доказывая тем не случайность фотографа, а его постоянную работу. Освещение портретов не оставляет желать ничего лучшего так оно мягко и тонко, придавая в то же время большую рельефность лицу».
Известно, что заведение Чеховского в Москве успешно просуществовало до революции. Последнее упоминание о Чеховских встречается в 1924 году.
Но вернемся к стереофотографии из Ярославского музея. Технология создания стереоснимков насчитывает без малого два века, она появилась на несколько лет раньше самой фотографии. Объёмные картинки завораживали зрителей с 1830-х годов, однако популярны они стали позже. Кстати, на эффекте стереоскопии основано большинство современных 3D технологий.
Инструмент для получения объёмного изображения из двух «плоских» картинок изобрёл английский учёный Чарльз Уитстон и назвал его стереоскоп. Прибор этот назначался для просмотра не фотографий, а картин.
В 1849 году шотландский физик-оптик Дэвид Брюстер создал простой и удобный в использовании линзовый стереоскоп для просмотра стереофотографий. Фотографии в стереопаре снимались из двух точек, соответствующих взгляду правого и левого глаза. При просмотре они сливались в одно объёмное изображение. Вскоре появились и другие конструкции стереоскопов, и стереофотография стала очень популярной.
В следующие 20 лет фотографы сделали десятки тысяч стереоснимков. Стереографические карточки выпускали и продавали крупные компании: «Ундервуд и Ундервуд» в США, Великобритании, Японии, Канаде; акционерное общество «Гранберг» в Швеции; стереографическое издательство «Свет» в России и т. д. Это был выгодный бизнес. Одна американская компания даже выпустила в этом формате 12-томную энциклопедию. Они разослали фотографов по всем столицам мира, по всем городам и весям, отсняли представителей всех этносов: чукчей, папуасов, китайцев, японцев. Изображения были, конечно, черно-белые, не цветные. На обратной стороне этих стереопар на восьми языках, в том числе и на русском, было дано подробное описание снимка.
Стереофотография стала благородным видом домашнего досуга и подменяла реальное утомительное путешествие. Члены семьи и гости собирались в гостиной посмотреть очередной сет из дальних стран или даже сами создавали «живые картины» — театрализованные сценки на популярный литературный или исторический сюжет. Их снимали на домашний стереофотоаппарат с двумя объективами (такие камеры были распространены в конце 19 и в начале 20 века), и затем рассматривали с большим удовольствием.
Вероятно одну из таких «живых картин» мы и видим на стереопаре, снятой в санатории Рукавишниковых на берегу речки Горетовки (здесь подробная история этой фамилии, имения, санатория под Крюково и больницы в Голубом). На живописной речушке была устроена лодочная станция и романтичный перекидной мостик. Деревянное строение у причала — это, по-видимому, лодочный сарай.
Интерес к стереофотографии угас после первой мировой войны, когда на передний план вышел кинематограф, затмивший «объёмные картины».
Стереофотографию получали с помощью фотосъёмки сразу двумя объективами на два негатива — один объектив слева, а другой справа от объекта. При этом изображения слегка отличались, правда, заметить это простым глазом едва ли возможно. Потом печатали стереопару. Чтобы увидеть объёмную картину, нужны стерео-очки, линзы которых немного повернуты к центру. Создается эффект, что девушки с фотографии как будто стоят перед глазами, а за ними размытая листва.
Можно попытаться увидеть объёмное изображение и без стерео-очков — на мониторе, — рассказал «Зеленоград.ру» директор Ярославского музея фотографии. Чтоб было проще сфокусировать взгляд, нужно разделить стереопару на экране — перегородить изображение картонкой, упереться в нее лбом и носом так, чтобы каждый глаз мог видеть только одну предназначенную для него картинку. В этом случае мозг сведёт их в объёмное изображение.
Попробуйте сами рассмотреть стереоизображение (мы попробовали — получается, но не у всех):
«Зеленоград.ру» благодарит нашего читателя Алексея Сафронова и директора Ярославского музея фотографии Владимира Дорофеева за помощь в подготовке этой статьи.