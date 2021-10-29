Рыбные пельмени «Дар Нептуна» — это советский классический рецепт. Все наши пельмени не разваливаются при варке, потому что тесто самое простое и натуральное: на килограмм муки два яйца и вода.

В рыбных котлетах «По-Мурмански» рыбы больше, чем в рыбе, которая продается в магазинах, и которая просто усыхает при жарке. Рыба для этих котлет поставляется с рыболовных судов, а сделаны они по рецепту тещи директора предприятия, которая всю жизнь прожила в Мурманске.