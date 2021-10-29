Ищем 70 гурманов для дегустации. Возьмите на пробу мясные и рыбные котлеты и пельмени семейного предприятия «Статус», чтобы оставить честный отзыв 29.10.2021 Партнерский материал

Семейное предприятие «Статус» из Волоколамска ищет 70 гурманов для дегустации своей продукции — мясных и рыбных котлет, и пельменей по домашним рецептам семьи директора предприятия.

Что за продукция?

Классика домашней кухни — это котлеты «Домашние» (в составе говядина и свинина 50/50) и «Бифштекс» (чистая говядина).

«Ромштекс» и котлеты «Охотничьи» содержат говядину в разных пропорциях. Для аромата в «Ромштекс» добавляют зеленую паприку, а в «Охотничьи» — красную.

Рыбные пельмени «Дар Нептуна» — это советский классический рецепт. Все наши пельмени не разваливаются при варке, потому что тесто самое простое и натуральное: на килограмм муки два яйца и вода.

В рыбных котлетах «По-Мурмански» рыбы больше, чем в рыбе, которая продается в магазинах, и которая просто усыхает при жарке. Рыба для этих котлет поставляется с рыболовных судов, а сделаны они по рецепту тещи директора предприятия, которая всю жизнь прожила в Мурманске.

Во все изделия для пышности добавляют манку, лук и яйцо. На килограмм мясного фарша кладут два куриных яйца. Готовить можно на пару, в духовке и на открытом огне.

Точный состав продукции на сайте «Перекресток Впрок». А по промокоду STATUS15 получите скидку 15% на продукцию «Статуса».

Как получить продукцию на дегустацию?

Цель дегустации — показать, что в период локдауна есть продукция по разумной цене, но сделаная с душой. Первые 70 жителей Зеленограда получат продукцию «Статуса» совершенно бесплатно. Заполните форму ниже: выберите, что хотели бы попробовать, укажите имя, телефон и электронную почту — мы напишем вам, как получить выбранный продукт для дегустации (а ещё один продукт на усмотрение «Статуса»).

Сделайте честный отзыв в течение четырех дней после получения продукции: сфотографируйте или снимите на видео готовое блюдо, напишите свои впечатления, разместите в своих соцсетях с хештегом #statusmeat или пришлите нам: в вотсап или телеграм 8-926-100-81-67, в сообщения инстаграма, вконтакта, фейсбука или на info@zelenograd.ru

Ваши отзывы опубликуем, а 30 лучших (с фото или видео приготовления) получат полный набор продукции «Статуса» в подарок (но никого без подарка не оставим). Всё должно быть честно — публикуем как положительные, так и отрицательные отзывы. Предприятие открыто к общению с покупателями, поэтому на каждой упаковке указан телефон директора.

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Метки:
продукты, мясо, рыба и морепродукты
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Ищем 70 гурманов для дегустации. Возьмите на пробу мясные и рыбные котлеты и пельмени семейного предприятия «Статус», чтобы оставить честный отзыв Партнерский материал
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