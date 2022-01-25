Автоматическая станция, анализирующая концентрации загрязняющих веществ в воздухе, начала работать возле дома 4А в Андреевке — рядом с детским садом и средней школой, недалеко от въезда в Зеленоград. Еще четыре аналогичные станции установили в Сходне, Поварово, Солнечногорске, а также в Химках. Однако данные этих станций, публикуемые в открытом доступе, не позволяют полноценно отслеживать выбросы.
Станции контролируют показатели сероводорода, диоксида серы, диоксида азота, оксида углерода и аммиака. Показатели можно посмотреть на подмосковном геопортале rgis.mosreg.ru: надо выбрать из меню министерство экологии, затем датчики контроля содержания вредных примесей в атмосферном воздухе и найти конкретный пост. Также можно воспользоваться поиском вверху страницы.
Места установки станций были выбраны голосованием на портале «Добродел». Также предлагались точки в Ржавках и Менделеево, но станций там пока нет.
Новые станции вокруг Зеленограда не фиксируют данные по взвешенным частицам PM — это мелкая пыль, образующаяся в результате выбросов с промышленных предприятий, от автодорог (крошится асфальт), строек, выхлопных газов, паров бензина и дизельного топлива, реагентов, песка, дыма от пожаров и просто от голой, не покрытой растительностью почвы. Мелкая пыль висит в воздухе, ее разносит ветер, и оседает она, когда пойдет дождь или снег. Эти частицы попадают глубоко в легкие человека. Многочисленные научные исследования связывают воздействие этих частиц с различными проблемами со здоровьем.
Также станции не измеряют показатели озона в воздухе. В определенной концентрации это опасный загрязнитель — в частности, он является одним из основных компонентов смога. «При концентрациях озона выше предельно допустимых могут возникать головная боль, раздражение слизистых, кашель, головокружение, общая усталость, упадок сердечной деятельности. Токсичный приземной озон приводит к появлению или обострению болезней органов дыхания, в группе риска находятся дети, пожилые люди, астматики», отмечается на сайте Центральной аэрологической обсерватории Росгидромета.
Ещё одна проблема — доступны только среднесуточные данные, которые можно сравнить с существующими нормативами (они тоже приведены). Невозможно отследить изменения концентрации загрязняющих веществ в динамике, по часам, как, например, на зеленоградских станциях контроля воздуха. То есть резкий выброс в течение нескольких часов может остаться незамеченным, потому что среднесуточные значения будут ниже предельно допустимой концентрации. Также нет имеющихся на московских станциях исторических значений — показателей за прошедший год и по месяцам.