Автоматическая станция, анализирующая концентрации загрязняющих веществ в воздухе, начала работать возле дома 4А в Андреевке — рядом с детским садом и средней школой, недалеко от въезда в Зеленоград. Еще четыре аналогичные станции установили в Сходне, Поварово, Солнечногорске, а также в Химках. Однако данные этих станций, публикуемые в открытом доступе, не позволяют полноценно отслеживать выбросы.

Станции контролируют показатели сероводорода, диоксида серы, диоксида азота, оксида углерода и аммиака. Показатели можно посмотреть на подмосковном геопортале rgis.mosreg.ru: надо выбрать из меню министерство экологии, затем датчики контроля содержания вредных примесей в атмосферном воздухе и найти конкретный пост. Также можно воспользоваться поиском вверху страницы.

Места установки станций были выбраны голосованием на портале «Добродел». Также предлагались точки в Ржавках и Менделеево, но станций там пока нет.