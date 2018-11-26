Я учусь в учебно-военном центре при факультете микроприборов и технической кибернетики. Сначала поступала в Военную академию связи в Питере, но не смогла.

Когда первый раз приехала сюда, не обращала на город особого внимания, но здесь действительно очень много зелени по сравнению с Пензой — здесь можно просто гулять, насладиться природой. И вообще огромное количество красивых мест. У нас в Пензе всё-таки в основном больше акцент на развлекательные какие-то центры, кинотеатры, выставки и что-то в этом роде, а здесь сама природа красивая.

Но скажу честно, первый год я больше пробыла в Москве — там друзья были с Пензы, и тоже есть куда сходить развеяться молодёжи. В Зеленограде к тому, что я из другого города относятся хорошо, многие расспрашивает про него. Многие даже не знают, где Пенза находится!

Все местные очень добрые и нет негатива. Но иногда возникают забавные ситуации. Например, у нас в Пензе говорят «мятая картошка», а здесь кто «толчёнка», кто «пюре». И постоянно, когда я захожу в столовую и прошу: «Дайте мне мятую картошку», на меня так смотрят с непониманием: «Что это?».

Здесь практически нет проблем с транспортом — у меня основной автобус это 19-й. Ходит он достаточно часто, но всё же бывают промежутки, когда из Крюково нужно добраться до общежития, минут тридцать приходится ждать автобус. Правда, где-то читала, что планируют построить метро сначала до Химок, потом уже до Зеленограда. Но это, я думаю, пока что только в мечтах.

Я бы осталась здесь жить, но меня, после прохождения обучения в учебно-военном центре, отправят служить по контракту на три года неизвестно куда — не факт, что это будет Зеленоград.