В этом году 450 студентов приехали учиться в МИЭТ из-за пределов Московской области. Поговорили с тремя первокурсниками из разных городов России о том, как им живется в Зеленограде.
Я учусь в учебно-военном центре при факультете микроприборов и технической кибернетики. Сначала поступала в Военную академию связи в Питере, но не смогла.
Когда первый раз приехала сюда, не обращала на город особого внимания, но здесь действительно очень много зелени по сравнению с Пензой — здесь можно просто гулять, насладиться природой. И вообще огромное количество красивых мест. У нас в Пензе всё-таки в основном больше акцент на развлекательные какие-то центры, кинотеатры, выставки и что-то в этом роде, а здесь сама природа красивая.
Но скажу честно, первый год я больше пробыла в Москве — там друзья были с Пензы, и тоже есть куда сходить развеяться молодёжи. В Зеленограде к тому, что я из другого города относятся хорошо, многие расспрашивает про него. Многие даже не знают, где Пенза находится!
Все местные очень добрые и нет негатива. Но иногда возникают забавные ситуации. Например, у нас в Пензе говорят «мятая картошка», а здесь кто «толчёнка», кто «пюре». И постоянно, когда я захожу в столовую и прошу: «Дайте мне мятую картошку», на меня так смотрят с непониманием: «Что это?».
Здесь практически нет проблем с транспортом — у меня основной автобус это 19-й. Ходит он достаточно часто, но всё же бывают промежутки, когда из Крюково нужно добраться до общежития, минут тридцать приходится ждать автобус. Правда, где-то читала, что планируют построить метро сначала до Химок, потом уже до Зеленограда. Но это, я думаю, пока что только в мечтах.
Я бы осталась здесь жить, но меня, после прохождения обучения в учебно-военном центре, отправят служить по контракту на три года неизвестно куда — не факт, что это будет Зеленоград.
Я учусь на факультете интегральной электроники — вуз нравится, люди очень общительные и доброжелательные. Сам город красивый, и я освоился быстро, хотя поначалу было непривычно слышать номера корпусов вместо улиц. Но они здесь вроде тоже есть. Первое, что бросается в глаза по приезде, это, конечно же, леса. Они у вас тут шикарные и воздух очень чистый. Тут дышится легко!
В моём городе лесов таких масштабов меньше, но я считаю, что Казань компенсирует это огромным количеством благоустроенных парков: там есть фонтаны, скамейки, детские площадки, фонари, площадки для катания на велосипедах и скейтбордах.
С отдыхом в Зеленограде дела тоже обстоят хорошо. Есть клубы, кинотеатры, кафе. Есть вроде даже картинг и пейнтбол. Можно просто посидеть с друзьями за чашечкой кофе. Я предпочитаю прогулки по лесу и разговоры с друзьями. Стараемся гулять каждый вечер, даже если был тяжёлый учебный день.
У этого города есть, на мой взгляд, проблема с транспортом — дело в том, что здесь ходят одни автобусы, поэтому, чтобы добраться из одной точки города в другую, нужно потратить изрядное количество времени из-за того, что только один автобус выполняет этот маршрут.
Пока не думал, останусь ли дальше здесь жить после окончания обучения, но скорее всего отправлюсь в Москву.
Я учусь на первом курсе факультета электроники и компьютерных технологий (ЭКТ) по направлению «электроника и наноэлектроника» (ИЭМС, КФН). В Зеленограде очень люблю гулять по паркам и лесам. В сентябре чуть ли не каждый день наблюдала белок! Да и сам по себе город очень чистый — прекрасный в плане экологии. В моём родном городе всё не так радужно: он третий по загрязнённости в России.
Адаптироваться помог институт — в МИЭТ всегда есть, чем заняться, хотя первое время было трудно — не ожидала, что буду так привязана к родному городу и родителям. Но мне сильно помогла одна история, из-за которой я поняла, какие зеленоградцы отзывчивые.
Тем утром настроение было практически нулевым. Я провела в Зеленограде только три дня, которые показались мне вечностью. Всё-таки трудно взять и вмиг освоиться на новом месте, и ещё это странное ощущение, будто родители тебя бросили. Оно сопровождается на совсем оправданными ожиданиями по поводу жизни в студенческом общежитии…
Решила сходить в парк — там деревья. листочки, солнце и вообще полный дзен. Иду в наушниках, думаю о своём и тут в голове всплывает мысль — если я встречу белку, то это будет знак Вселенной, что у меня всё будет хорошо. После часа прогулки и разговора с мамой по телефону, решаю, что пора возвращаться. Настроение опустилось ниже плинтуса… И прямо передо мной с дерева падает белка, отряхивается и забирается на дерево обратно. Я попыталась снять это на телефон и увидела, что белка не одна — за ней по стволу бегает странное большое чёрное животное. В голове сразу шок: белка — мой «знак», что всё будет хорошо, но если сейчас её убьют, что это вообще будет значить?!
От неожиданности я визжу. Ко мне подбегают две женщины, которые гуляли в это время со своими собаками, и начинают отгонять это чёрное чудовище от белки. И даже успешно. Но истерика у меня началась и заканчиваться не планировала… Одна из этих женщин (с ней ещё была дочка лет шестнадцати) спрашивает, почему я плачу. Меня было уже не остановить, поэтому я выливаю на неё все свои проблемы: что переехала, что грустно и что во всём запуталась, а теперь ещё и эти вещи. Женщина всё выслушала, крепко меня обняла и предложила пройтись с ними.
Мы шли по парку, и она рассказывала, что у неё тоже уже взрослая дочь, которая живёт далеко. Младшая, которая шла рядом, скоро будет так же делать и поступать в иногородний вуз. Она успокоила меня словами, что никто меня в действительности не бросил, и что рано или поздно всем приходится уезжать от родителей. Всё будет хорошо.И, возможно, легче мне стало совсем не от содержания разговора, а больше от того, что незнакомая женщина подбежала к напуганной девушке в парке, успокоила её, поговорила и проявила отзывчивость. Это мне сильно помогло.
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