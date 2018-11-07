Почти 1400 студентов поступили в МИЭТ в этом году: 950 человек на программы бакалавриата и 446 — в магистратуру, 1077 на бюджетные места и 319 — на платные. Лето выдалось жарким, зеленоградский университет принял более трех тысяч заявлений от абитуриентов, рекордное количество за многие годы. Вырос спрос на контрактное обучение, в том числе на технические направления, выросли и проходные баллы, что не может не радовать вуз электроники и микроэлектроники — значит, школьники хорошо сдали математику и физику, из них получатся более грамотные и мотивированные студенты.
Чем еще запомнилась приёмная кампания 2018 года и чего ждать в 2019 году нынешним школьникам, которые сейчас готовятся к сдаче ЕГЭ и поступлению в вуз, Zelenograd.ru рассказал ответственный секретарь приёмной комиссии МИЭТ Александр Балашов.
Проходные баллы в МИЭТе выросли, как и средний балл поступивших абитуриентов (77,3 балла), благодаря чему МИЭТ поднялся на 27 позиций в мониторинге качества приема в вузы. Вдвое больше у нас «высокобалльников», получивших от 250 баллов и больше за три ЕГЭ.
Практически по всем направлениям подготовки проходные баллы стали выше 200, кроме направления «Техносферная безопасность» (184 балла), а также направления «Материаловедение», где один человек поступил с суммой баллов ниже 200 (194 балла). В следующем году и на «Техносферной безопасности», возможно, балл подрастет — мы заменили там вступительное испытание, ЕГЭ по химии на ЕГЭ по физике. Самыми высокобалльными и приоритетными из технических направлений остаются связанные с ИТ, а также «Информационная безопасность».
Рост проходных баллов можно объяснить, в частности, тем, что ЕГЭ по всей стране в этом году сдали лучше. При этом наш анализ тех баллов, с которыми к нам поступали, показал, что баллы ЕГЭ по математике у поступивших почти повторяют баллы прошлого года, а рост проходных баллов получился за счет физики и русского языка. Или ЕГЭ по физике в этом году был проще, или ребята лучше подготовились.
Значительно вырос поток абитуриентов — число заявлений стало рекордным для МИЭТа за много лет: к нам пришли более 3000 абитуриентов, в полтора раза больше, чем в прошлом году. Как раз этим летом мы внедрили в приёмной комиссии электронную очередь, это нам помогло разгрузить ситуацию: ребята получали талончики и могли не сидеть в живой очереди, а погулять по университету, сходить на экскурсию, пойти перекусить, побеседовать с экспертами, не боясь, что пропустят свою очередь. Это позволяло им чувствовать себя более комфортно. Рядом с приёмной комиссией были пуфики для отдыха, под конец приёмной кампании мы даже мультфильмы включали, чтобы ребята не так сильно переживали и могли отдохнуть. Наше управление по делам молодежи и связям с обществнностью в партнёрстве с Зеленоградским наноцентром раздавали всем желающим бесплатное мороженое — устраивали шоу, замораживая его в жидком азоте. Это было очень к месту, когда у нас была пиковая нагрузка и, вдобавок, стояла жаркая погода.
Из 711 студентов, зачисленных на бюджетные места в бакалавриате — 131 зеленоградец и 129 человек из Москвы и Московской области, соотношение зеленоградцев и иногородних сохранилось примерно на том же уровне, каким оно было в прошлые годы.
Достаточно много ребят из Зеленограда, Москвы и области поступили на контрактное обучение. Контрактников стало в полтора раза больше, чем год назад (258 человек, в 2018 года — 172). Причем больше именно на технических направлениях: на «Прикладную информатику» поступили 40 бюджетников и 48 контрактников, пришли контрактники на «Программную инженерию» и на направления, связанные с электроникой. Чем это объяснить? Надеюсь, тем, что в стране растёт популярность технического образования.
Очень хороший набор в этом году был в Учебный военный центр, который ведёт бюджетное целевое обучение в интересах Минобороны РФ — его выпускники идут служить в армию по контракту. Туда пришли ребята с высокими баллами, довольно много ребят — с аттестатом с отличием, хорошо подготовленные физически, что тоже важно. Был приличный конкурс, поэтому поступить смогли не все, хотя в прошлом году со своими баллами они бы прошли.
Конкурс и качество приёма выросли на всех направлениях, включая целевой конкурс. Целевиков от предприятий у нас стало меньше (82 человека, в 2018 году — 92), а баллы у них стали выше — фактически, они не очень отличались от проходных баллов в общем конкурсе. Средний балл поступивших абитуриентов без учёта целевиков получился 77,25, а вместе с ними — 75,7 баллов, чуть ниже, но разрыв стал гораздо меньше, чем был.
Целевой приём — это возможность получить образование и сразу обеспечить себе трудоустройство после окончания вуза. Для предприятий-партнёров МИЭТа по целевому обучению мы проводим собрания, объясняем, что целевой набор — это их будущие кадры, их ответственность. Приглашаем их участвовать в наших профориентационных мероприятиях, в днях открытых дверей, чтобы они показывали себя и привлекали, в свою очередь, наиболее подготовленных ребят.
В следующем году в стране меняются правила целевого приёма: они ужесточатся в плане взаимной ответственности и обязательств предприятий и студентов-целевиков. Ответственность была и раньше, например, в договоре между студентом и предприятием была предусмотрена компенсация предприятию затрат, если студент отчислялся из вуза. А сейчас в законе прописано, что студент, не выполнивший свои обязательства, должен будет компенсировать затраты не только предприятию (например, стипендию, которую оно ему выплатило), но и стоимость своего обучения государству. Если отказало предприятие — оно также компенсирует государству стоимость обучения, а студенту выплачивает штраф, который рассчитывается на основе средней зарплаты по отрасли.
Порядок всех этих выплат еще не до конца регламентирован, но такой закон принят. Мы его изучаем, он будет отражен в правилах приёма МИЭТа в 2019 году. Тем, кто готовится поступать на целевое обучение, нужно внимательно следить за новостями по этой теме, чтобы понимать свою ответственность и перспективы.
В договоре между предприятием и вузом (о целевом наборе) и договоре между предприятием и студентом (о целевом обучении) указываются обязательные пункты, установленные законом, и пункты с вариативным содержанием, которое можно менять: размер материальной поддержки студента, размер материальных компенсаций, период отработки на предприятии после вуза, уровень должности, которую ему должны предоставить. Раньше в договоре достаточно было прописать, что предприятие гарантирует трудоустройство, а теперь есть требование к должности — она должна соответствовать уровню подготовки выпускника, его квалификации. Уровень зарплаты при этом тоже регламентирован и устанавливается относительно уровня средней зарплаты по отрасли в регионе.
Благодаря всем этим нововведениям целевое обучение приобретает другой, более правильный ракурс в смысле привлечения лучших абитуриентов: выпускник с высокими баллами ЕГЭ обеспечивает себе таким образом будущее на перспективном высокотехнологичном предприятии, а не пытается, условно говоря, найти легкий способ поступления в институт по отдельному конкурсу.
Установлен перечень предприятий, регионов, направлений для целевого обучения. У нас есть традиционные партнёры, с которыми мы давно работаем, но спектр предприятий может расшириться: теперь в целевом наборе могут участвовать предприятия не только с прямым государственным участием, но и с опосредованным — дочерние компании и компании под управлением предприятий с государственным участием. Кто из зеленоградских предприятий войдет в этот список — посмотрим, это вопрос переговоров. Мы уже планируем работу по подготовке целевого набора в 2019 году, будем информировать предприятия об изменениях в законодательстве.
Олимпиадников — ребят, поступивших без вступительных испытаний (БВИ), по результатам олимпиад — у МИЭТа в этом году было больше: пять человек (в прошлом году — двое). Еще пять человек получили 100 баллов ЕГЭ по результатам разных предметных олимпиад.
Мы рассказываем об этих возможностях на всех встречах со школьниками: перечень олимпиад, которые могут дать право на поступление БВИ, сейчас очень широк. Старшеклассникам помимо подготовки к ЕГЭ однозначно стоит участвовать в олимпиадах, они могут дать хорошую возможность для поступления вне общего конкурса. При наборе на технические направления мы учитываем олимпиады всех уровней, победители и призеры которых поступают БВИ.
Учитываются и индивидуальные достижения, за которые ребята могут получить до 10 дополнительных баллов. В этом году больше половины абитуриентов (395 из 711 человек) поступали в МИЭТ с такими баллами. За волонтёрскую работу можно было получить 2 балла, за золотой знак ГТО — 3 балла, все достижения, связанные с учебными успехами, ценятся еще дороже — 6-8 баллов. Аттестат с отличием давал 8 баллов (в следующем году — 5 баллов), с таким аттестатом в МИЭТ поступили 184 человека, почти каждый четвертый.
Многие приносили дипломы различных конкурсов и олимпиад, которые проводил и МИЭТ, и другие ведущие российские вузы, и которые не входят в перечень РСОШ — они также «конвертируются» в дополнительные баллы. Мы учитывали и результаты Предпрофессионального экзамена, который проводился в Москве, его сдавали многие 11-классники московских школ. В следующем году всё это так или иначе сохранится в правилах приёма в МИЭТ, они уже опубликованы на нашем сайте abiturient.ru.
Поступать в магистратуру МИЭТа в этом году пришло больше студентов из других вузов (83 человека, в 2017 году — 66). Скорее всего, это результат наших маркетинговых усилий по продвижению бренда МИЭТа. Хоть вуз у нас и небольшой, но весьма успешный в разных конкурсах и достижениях, занимает хорошие позиции по показателям научной деятельности — мы впереди многих, в том числе ведущих, вузов России. Конечно, мы стараемся рассказывать об этом абитуриентам, в том числе в регионах. В этом году университет проводил целенаправленную рекламу магистратуры по своим ключевым направлениям «Электроника и наноэлектроника», «Материаловедение», «Радиотехника» и другим, акцентируя внимание на том, что в МИЭТ не только можно поступить в магистратуру, но и получить место в общежитии, и закончить военную кафедру, если кому-то это нужно. В итоге количество магистрантов, поступивших к нам после окончания бакалавриата в других вузах, выросло в этом году на треть.
Бакалаврам самого МИЭТа поступить в магистратуру, с одной стороны, легче — они здесь учились и уже имеют соответствующие профильные знания (если учились хорошо). С другой стороны, в стране появилась общая тенденция академической мобильности: наши студенты тоже поступают в магистратуры других вузов, в ИТМО в Санкт-Петербурге, в МИСиС, в МФТИ, в ВШЭ. Наверно, такая мобильность пойдёт на пользу и студентам, и вузам.
Популярна ли магистратура среди наших выпускников-бакалавров? Замечу, что бакалавры направлений, связанных с ИТ, по большей части начинают работать, еще будучи студентами. Среди них многие принимают решение не поступать в магистратуру, а, получив диплом бакалавра, заняться полноценной профессиональной деятельностью. В этом есть свои нюансы: как правило, для будущего карьерного роста недостаточно одного лишь бакалавриата, рано или поздно потребуется продолжение образования. И мы это уже ощутили. В магистратуру в этом году пришли, в том числе, выпускники прошлых лет, которые успели поработать. Наверное, это вполне здоровая тенденция. К тому же, получив опыт практической работы, можно скорректировать свою образовательную траекторию — например, после бакалавриата по электронике пойти в магистратуру по менеджменту или управлению качеством. Такое продолжение образования остаётся бесплатным, нужно только поучаствовать в конкурсе на бюджетные места магистратуры и сдать экзамены вуза.
Бюджетных мест в МИЭТе станет несколько больше: 728 (в 2018 году — 711). Однако есть важное изменение — у нас не будет набора на бюджетные места по направлению «Дизайн», будут только места с оплатой обучения, и в бакалавриате, и в магистратуре. Спрос на это направление большой, в этом году на него поступило очень много «контрактников», несмотря на достаточно высокую стоимость обучения по сравнению с техническими направлениями. Тем не менее, государство не выделило бюджетные места для подготовки дизайнеров.
Изменения в правилах приёма уже в этом году коснулись ребят с ограниченными возможностями здоровья, поступающих к нам. Им законодательно разрешено теперь подавать документы в рамках своей квоты для поступающих с особыми правами в пять вузов, на три направления в каждом. Количество таких поступающих растёт, государство движется в сторону инклюзивного образования, и у самих ребят с ОВЗ есть спрос именно на очное обучение в вузе.
Количество бюджетных мест в магистратуре МИЭТа на следующий год станет немного меньше. Это не коснётся направлений «Информатика и вычислительная техника», «Программная инженерия», «Прикладная информатика» — там, наоборот, нам выделили больше бюджетных мест. На 26 мест станет меньше (с 171 до 145) в магистратуре по техническим направлениям «Радиотехника», «Телекоммуникационные технологии и системы связи», «Электроника и наноэлектроника», «Конструирование и технологии электронных средств».
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