Приём-2018: проходные баллы — от 200 и выше

Проходные баллы в МИЭТе выросли, как и средний балл поступивших абитуриентов (77,3 балла), благодаря чему МИЭТ поднялся на 27 позиций в мониторинге качества приема в вузы. Вдвое больше у нас «высокобалльников», получивших от 250 баллов и больше за три ЕГЭ.

Практически по всем направлениям подготовки проходные баллы стали выше 200, кроме направления «Техносферная безопасность» (184 балла), а также направления «Материаловедение», где один человек поступил с суммой баллов ниже 200 (194 балла). В следующем году и на «Техносферной безопасности», возможно, балл подрастет — мы заменили там вступительное испытание, ЕГЭ по химии на ЕГЭ по физике. Самыми высокобалльными и приоритетными из технических направлений остаются связанные с ИТ, а также «Информационная безопасность».

Рост проходных баллов можно объяснить, в частности, тем, что ЕГЭ по всей стране в этом году сдали лучше. При этом наш анализ тех баллов, с которыми к нам поступали, показал, что баллы ЕГЭ по математике у поступивших почти повторяют баллы прошлого года, а рост проходных баллов получился за счет физики и русского языка. Или ЕГЭ по физике в этом году был проще, или ребята лучше подготовились.

Значительно вырос поток абитуриентов — число заявлений стало рекордным для МИЭТа за много лет: к нам пришли более 3000 абитуриентов, в полтора раза больше, чем в прошлом году. Как раз этим летом мы внедрили в приёмной комиссии электронную очередь, это нам помогло разгрузить ситуацию: ребята получали талончики и могли не сидеть в живой очереди, а погулять по университету, сходить на экскурсию, пойти перекусить, побеседовать с экспертами, не боясь, что пропустят свою очередь. Это позволяло им чувствовать себя более комфортно. Рядом с приёмной комиссией были пуфики для отдыха, под конец приёмной кампании мы даже мультфильмы включали, чтобы ребята не так сильно переживали и могли отдохнуть. Наше управление по делам молодежи и связям с обществнностью в партнёрстве с Зеленоградским наноцентром раздавали всем желающим бесплатное мороженое — устраивали шоу, замораживая его в жидком азоте. Это было очень к месту, когда у нас была пиковая нагрузка и, вдобавок, стояла жаркая погода.

Из 711 студентов, зачисленных на бюджетные места в бакалавриате — 131 зеленоградец и 129 человек из Москвы и Московской области, соотношение зеленоградцев и иногородних сохранилось примерно на том же уровне, каким оно было в прошлые годы.

Достаточно много ребят из Зеленограда, Москвы и области поступили на контрактное обучение. Контрактников стало в полтора раза больше, чем год назад (258 человек, в 2018 года — 172). Причем больше именно на технических направлениях: на «Прикладную информатику» поступили 40 бюджетников и 48 контрактников, пришли контрактники на «Программную инженерию» и на направления, связанные с электроникой. Чем это объяснить? Надеюсь, тем, что в стране растёт популярность технического образования.

Очень хороший набор в этом году был в Учебный военный центр, который ведёт бюджетное целевое обучение в интересах Минобороны РФ — его выпускники идут служить в армию по контракту. Туда пришли ребята с высокими баллами, довольно много ребят — с аттестатом с отличием, хорошо подготовленные физически, что тоже важно. Был приличный конкурс, поэтому поступить смогли не все, хотя в прошлом году со своими баллами они бы прошли.