«Одним из направлений работы нашего Института является подготовка специалистов по разработке искусственных систем, в частности, систем компьютерного зрения, распознавания и обработки изображений, — рассказывает к.т.н., доцент Института СПИНТех Юлия Шевнина. — Область компьютерного зрения является молодой и динамично развивающейся, относящейся к наукоемким технологиям. Кроме этого, компьютерное зрение использует результаты других областей знаний, например, модели работы биологических систем. Все это требует всесторонней подготовки специалистов, в связи с чем наши выпускники изучают системный анализ, методы и средства теории информации, управления процессами, моделирования объектов и многое другое (направления подготовки «Программная инженерия» и «Прикладная информатика»).

Основными задачами компьютерного зрения являются распознавание, идентификация и обнаружение объектов, восстановление изображений. Решение данных задач требует знания методов обработки сигналов, а область применения, аппаратные и системные требования влияют на выбор средств реализации систем компьютерного зрения, что подразумевает знание архитектуры нейронных сетей и различных языков программирования.

Также не могу не сказать о том, что часть задач компьютерного зрения, например, по обработке изображений, может быть решена с применением только математики: статистики, методов оптимизации и геометрии. В МИЭТе этими направлениями занимаются студенты направления «Прикладная математика» и сотрудники кафедры высшей математики №1?.