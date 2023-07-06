В век компьютерных технологий вопрос о том, как взаимодействуют между собой разные области науки, звучит плоско. Они не просто взаимодействуют, они не могут друг без друга обходиться. Именно поэтому в МИЭТе студенты и сотрудники различных кафедр и институтов работают в связке и всегда учитывают потребности различных отраслей при формировании рабочих программ, спецкурсов и научных проектов. Ярким примером такого сотрудничества является популярный и повсеместно используемый сейчас искусственный интеллект, теорией и практикой которого в совершенстве владеют выпускники Института СПИНТех, кафедры высшей математики №1 и Института цифрового дизайна.
Институт СПИНТех
«Одним из направлений работы нашего Института является подготовка специалистов по разработке искусственных систем, в частности, систем компьютерного зрения, распознавания и обработки изображений, — рассказывает к.т.н., доцент Института СПИНТех Юлия Шевнина. — Область компьютерного зрения является молодой и динамично развивающейся, относящейся к наукоемким технологиям. Кроме этого, компьютерное зрение использует результаты других областей знаний, например, модели работы биологических систем. Все это требует всесторонней подготовки специалистов, в связи с чем наши выпускники изучают системный анализ, методы и средства теории информации, управления процессами, моделирования объектов и многое другое (направления подготовки «Программная инженерия» и «Прикладная информатика»).
Основными задачами компьютерного зрения являются распознавание, идентификация и обнаружение объектов, восстановление изображений. Решение данных задач требует знания методов обработки сигналов, а область применения, аппаратные и системные требования влияют на выбор средств реализации систем компьютерного зрения, что подразумевает знание архитектуры нейронных сетей и различных языков программирования.
Также не могу не сказать о том, что часть задач компьютерного зрения, например, по обработке изображений, может быть решена с применением только математики: статистики, методов оптимизации и геометрии. В МИЭТе этими направлениями занимаются студенты направления «Прикладная математика» и сотрудники кафедры высшей математики №1?.
Кафедра высшей математики № 1
Возьмем, к примеру, курс «Основы компьютерного зрения», о котором в одном из ранее опубликованных в Зеленоград.ру материалов рассказывала ассистент кафедры ВМ-1 Кристина Брейкина. «Этот курс посвящен методам и подходам, на которых строится обработка изображений и компьютерное зрение, — отметила она. — Если сказать просто, то он обо всем, что умеет делать ваш смартфон или компьютер с изображениями. Все фильтры, маски — в социальных сетях или приложениях — это все математика. Весь фотошоп — это математический и функциональный анализ.
Чтобы изменить яркость на изображении, необходимо поработать со значениями этого изображения, с обычными числами, например, выполнить сложение.
Иногда приходится использовать более сложный математический аппарат, но студенты нашей кафедры обладают для этого знаниями в полной мере. Поменять фильтр на смартфоне можно одним взмахом пальца. Но на самом деле за всем этим стоит математика, которую мы сначала учим в школе, а потом продолжаем учить в университете".
А чтобы интерфейс на смартфоне был удобен, а функционал интуитивно понятен, необходима работа специалистов в области компьютерной графики: в МИЭТе таких специалистов готовят в Институте цифрового дизайна.
Институт цифрового дизайна
«Дизайн — это связующая нить между наукой, техникой, технологией и человеческой природой, — говорит доцент Института цифрового дизайна, член Союза дизайнеров России Мария Климочкина. — Искусственный предметный и визуальный мир, созданный учеными и конструкторами, трудом дизайнера обретает форму, ориентированную на человека, интегрируется в его жизнь.
Именно усилиями дизайнера наш рукотворный мир проектируется удобным, логичным, физиологически и психологически комфортным. Современный дизайнер вовсе не самовлюбленный эстет, умеющий рисовать. Он художественно конструирует наш мир, вооружившись знаниями в области эргономики и психологии восприятия таких краеугольных понятий, как утилитарная композиция, форма, цвет, целостность образа.
Дизайнер работает не только над визуальной привлекательностью, но и продумывает сценарий пользования продукта, изучая особенности пользовательской аудитории. Работая с техническим заданием от партнеров, дизайнер интегрирует словесные образы в образы зримые.
Специалисты в области мультимедиа-дизайна адаптируют новые компьютерные разработки под свои нужды и напрямую участвуют в их создании.
К примеру, при разработке систем компьютерного зрения только дизайнер сможет создать адекватные графические элементы, такие как экраны, иконки, кнопки и т. д.
В стенах института Цифрового дизайна в сотрудничестве с другими кафедрами и институтами создают обучающие мультимедиа проекты.
Мы учим разрабатывать визуальное оформление статичных прототипов и динамических элементов, делать интерфейс удобным для пользователей. Институт Цифрового дизайна всегда открыт к сотрудничеству и с нетерпением ждет встречи с первокурсниками нового учебного года (направления подготовки — «Информационные системы и технологии» и «Дизайн»).
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