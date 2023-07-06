Сотрудничество дисциплин — какие решения способны создавать выпускники МИЭТа с помощью искусственного интеллекта 06.07.2023 Партнерский материал

В век компьютерных технологий вопрос о том, как взаимодействуют между собой разные области науки, звучит плоско. Они не просто взаимодействуют, они не могут друг без друга обходиться. Именно поэтому в МИЭТе студенты и сотрудники различных кафедр и институтов работают в связке и всегда учитывают потребности различных отраслей при формировании рабочих программ, спецкурсов и научных проектов. Ярким примером такого сотрудничества является популярный и повсеместно используемый сейчас искусственный интеллект, теорией и практикой которого в совершенстве владеют выпускники Института СПИНТех, кафедры высшей математики №1 и Института цифрового дизайна.

Институт СПИНТех

Программная инженерия | Прикладная информатика | Институт СПИНТех НИУ МИЭТ

«Одним из направлений работы нашего Института является подготовка специалистов по разработке искусственных систем, в частности, систем компьютерного зрения, распознавания и обработки изображений, — рассказывает к.т.н., доцент Института СПИНТех Юлия Шевнина. — Область компьютерного зрения является молодой и динамично развивающейся, относящейся к наукоемким технологиям. Кроме этого, компьютерное зрение использует результаты других областей знаний, например, модели работы биологических систем. Все это требует всесторонней подготовки специалистов, в связи с чем наши выпускники изучают системный анализ, методы и средства теории информации, управления процессами, моделирования объектов и многое другое (направления подготовки «Программная инженерия» и «Прикладная информатика»).

Основными задачами компьютерного зрения являются распознавание, идентификация и обнаружение объектов, восстановление изображений. Решение данных задач требует знания методов обработки сигналов, а область применения, аппаратные и системные требования влияют на выбор средств реализации систем компьютерного зрения, что подразумевает знание архитектуры нейронных сетей и различных языков программирования.

Также не могу не сказать о том, что часть задач компьютерного зрения, например, по обработке изображений, может быть решена с применением только математики: статистики, методов оптимизации и геометрии. В МИЭТе этими направлениями занимаются студенты направления «Прикладная математика» и сотрудники кафедры высшей математики №1?.

Кафедра высшей математики № 1

Прикладная математика в цифровом мире

Возьмем, к примеру, курс «Основы компьютерного зрения», о котором в одном из ранее опубликованных в Зеленоград.ру материалов рассказывала ассистент кафедры ВМ-1 Кристина Брейкина. «Этот курс посвящен методам и подходам, на которых строится обработка изображений и компьютерное зрение, — отметила она. — Если сказать просто, то он обо всем, что умеет делать ваш смартфон или компьютер с изображениями. Все фильтры, маски — в социальных сетях или приложениях — это все математика. Весь фотошоп — это математический и функциональный анализ.

Чтобы изменить яркость на изображении, необходимо поработать со значениями этого изображения, с обычными числами, например, выполнить сложение.

Иногда приходится использовать более сложный математический аппарат, но студенты нашей кафедры обладают для этого знаниями в полной мере. Поменять фильтр на смартфоне можно одним взмахом пальца. Но на самом деле за всем этим стоит математика, которую мы сначала учим в школе, а потом продолжаем учить в университете".

А чтобы интерфейс на смартфоне был удобен, а функционал интуитивно понятен, необходима работа специалистов в области компьютерной графики: в МИЭТе таких специалистов готовят в Институте цифрового дизайна.

Институт цифрового дизайна

Дизайн | Информационные системы и технологии | Институт Цифрового дизайна НИУ МИЭТ

«Дизайн — это связующая нить между наукой, техникой, технологией и человеческой природой, — говорит доцент Института цифрового дизайна, член Союза дизайнеров России Мария Климочкина. — Искусственный предметный и визуальный мир, созданный учеными и конструкторами, трудом дизайнера обретает форму, ориентированную на человека, интегрируется в его жизнь.

Именно усилиями дизайнера наш рукотворный мир проектируется удобным, логичным, физиологически и психологически комфортным. Современный дизайнер вовсе не самовлюбленный эстет, умеющий рисовать. Он художественно конструирует наш мир, вооружившись знаниями в области эргономики и психологии восприятия таких краеугольных понятий, как утилитарная композиция, форма, цвет, целостность образа.

Дизайнер работает не только над визуальной привлекательностью, но и продумывает сценарий пользования продукта, изучая особенности пользовательской аудитории. Работая с техническим заданием от партнеров, дизайнер интегрирует словесные образы в образы зримые.

Специалисты в области мультимедиа-дизайна адаптируют новые компьютерные разработки под свои нужды и напрямую участвуют в их создании.

К примеру, при разработке систем компьютерного зрения только дизайнер сможет создать адекватные графические элементы, такие как экраны, иконки, кнопки и т. д.

В стенах института Цифрового дизайна в сотрудничестве с другими кафедрами и институтами создают обучающие мультимедиа проекты.

Мы учим разрабатывать визуальное оформление статичных прототипов и динамических элементов, делать интерфейс удобным для пользователей. Институт Цифрового дизайна всегда открыт к сотрудничеству и с нетерпением ждет встречи с первокурсниками нового учебного года (направления подготовки — «Информационные системы и технологии» и «Дизайн»).

Контакты Приемной комиссии НИУ МИЭТ

  • Сайт: abiturient.ru
  • Телефоны: 8-499-729-75-04, 8-499-710-22-13, 8-800-600-56-89
  • Электронная почта: abit@miee.ru
  • Электронная почта по вопросам целевых, особых и специальных квот: cjob@miee.ru
  • Адрес: 124498, Москва, Зеленоград, площадь Шокина, дом 1 строение 2.

Следить за приемной кампанией удобно на сайте www.abiturient.ru, а также в группе ВКонтакте «Абитуриент МИЭТ 2023» и в телеграм-канале.

В течение всего года специалисты приемной комиссии консультируют абитуриентов по вопросам поступления по телефону, электронной почте или в сообщениях ВКонтакте.

Читайте также
Направления подготовки МИЭТа в рассказах лучших преподавателей
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
высшее образование, образование и обучение, МИЭТ (Московский институт электронной техники)
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Никакого промышленного строительства на этом участке быть не должно» — председатель МЖК прокомментировал планы по строительству завода на лесном участке возле жилых домов и школы Новости
Сотрудничество дисциплин — какие решения способны создавать выпускники МИЭТа с помощью искусственного интеллекта Партнёрский материал
Сумки, чемоданы, кошельки, панамы и зонты в магазине на улице Гоголя — 7-9 июля скидка 15% на весь товар Реклама
Две зеленоградские новостройки вошли в топ-10 самых дешевых предложений Москвы. Жильё в них можно купить за четыре миллиона Новости
Что делать, если лето вашего ребенка проходит в городе впустую… Реклама
Сколько денег можно вернуть, если горячая вода недостаточно горячая Ответы
Заключен контракт на переделку здания несостоявшегося «аквапарка» в социальный центр. Подрядчик участвует в строительстве МЦД-3 и реконструкции московских вокзалов Новости
Слышали новость, что шумного соседа можно будет принудительно выселить? Рассказываем, почему не стоит на это рассчитывать Ответы
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: печать на камне, стекле и хоккейных шайбах, а также — коробки для пиццы, оформление витрин, изготовление вывесок Реклама
На детские площади продолжают упорно ставить хрупкие скульптуру, доказавшие свою непригодность. Они немедленно оказываются поломаны Новости
Хотите изучать журналистику и медиа в школе? Приходите в 10-й медиакласс школы 2045 Реклама
Началась подготовка к строительству детской поликлиники у станции Крюково: поставили забор и вырубили деревья Новости
Балеты «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» — 10 и 11 июля на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
На участке рядом с МЖК могут построить завод по производству стройматериалов. Сейчас там лес Новости
Бесплатный мастер-класс «Создание 3D-персонажа игры Minecraft» — 8 июля в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
После запуска МЦД-3 могут изменить автобусные маршруты из Подмосковья до метро «Ховрино», «Речной вокзал» и «Водный стадион» Новости
Ведущие специалисты сети клиник «Никор» прошли обучение на конференции для врачей и управленцев «Пациентократия» Реклама
Обновили список площадок, на которых летом проходят бесплатные тренировки по роликам, футболу, волейболу, баскетболу и фитнесу Новости
Ресторан бар лаунж «Арво» открывается 7 июля в центре Зеленограда — в праздничной программе приглашенная звезда Mary Gu Реклама
Зеленоградца подозревают в убийстве 23-летней давности Новости
«Фуэте»: зеленоградской школе-легенде исполнилось тридцать лет Истории
Опасное место попало на автомобильный видеорегистратор — давайте решим, что с ним делать Новости
Карту москвича теперь можно привязать к приложению «Метро Москвы» и покупать льготные абонементы без обращения кассу Новости
Детский театр «Крылья» открывает набор на сезон 2023/2024 — приглашают детей 3-14 лет Реклама
Непонятный номер автобусного маршрута — 1а — появился на табло и самих автобусах Новости
Бывшим директору «Жилищника» и замглавы управы района Матушкино присудили по четыре года за хищение и взятку. Чем закончилось дело о мёртвых душах Истории
Центр московского долголетия открылся в районе Силино — в корпусе 1106 Новости
Как выглядит новое футбольное поле в 9-м микрорайоне и что внутри здания рядом с ним Истории
© 1997–2023 Зеленоград.ру