Дизайнер Мартин Левушкан увидел в Зеленограде туристический потенциал и сделал для нашего города логотип и фирменный стиль. Какой смысл вложен в логотип и что интересного у нас есть для туристов, Мартин рассказал «Зеленоград.ру».
Советский модернизм в архитектуре высоко ценится в России и по всему миру. Зеленоград некоторые считают столицей и памятником этого архитектурного стиля. Уже сейчас в соцсетях можно увидеть, что город привлекает фотографов-любителей из других мест. Кроме того, у Зеленограда необычная концепция — он расположен в лесу. «Такое сочетание суровой архитектуры и природы очень интересно и привлекает людей» , — сказал Мартин.
В логотипе использовано кольцо, потому что город окружен лесом, и, соответственно, его цвет — зеленый. Отражение модернистской и технологической стороны города в логотипе не так просто понять сразу — оно заключается в том, что надпись стоит не ровно, а повернута под углом, объяснил Мартин. Об этом говорит и минимализм в символике.
Сам дизайнер был в Зеленограде всего раз проездом, но хочет вернуться и изучить архитектуру внимательнее. Мартину 19 лет, он родился в России, но сейчас живет в Латвии. Всю сознательную жизнь занимается дизайном: закончил художественную школу по специальности компьютерный дизайн, а сейчас учится на рекламного дизайнера в Лиепайском художественном училище.
Он любит путешествовать. После поездки в Нижегородскую область он сделал и подарил логотип администрации Дзержинска. Там стиль с радостью приняли официально и он скоро появится в промо-материалах города.
Мартин хочет увидеть реакцию людей на идею логотипа. Если его стиль понравится нашим читателям, он предложит его префектуре.
Пять лет назад логотип для Зеленограда предложило местное агентство Skillpoint. Во время празднования 60-летия Зеленограда, префектура утвердила официальную символика праздника: логотип, слоган и куклы-талисманы. Их использовали в рекламе и сувенирах.