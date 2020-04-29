Сам дизайнер был в Зеленограде всего раз проездом, но хочет вернуться и изучить архитектуру внимательнее. Мартину 19 лет, он родился в России, но сейчас живет в Латвии. Всю сознательную жизнь занимается дизайном: закончил художественную школу по специальности компьютерный дизайн, а сейчас учится на рекламного дизайнера в Лиепайском художественном училище.

Он любит путешествовать. После поездки в Нижегородскую область он сделал и подарил логотип администрации Дзержинска. Там стиль с радостью приняли официально и он скоро появится в промо-материалах города.