Дизайнер Олег Кулинич нарисовал временный герб Зеленограда. Единственное отличие от постоянного — нам нём белки в медицинских масках (интересно, где они их взяли?)

Раньше Олег собрал из «Лего» здание МИЭТа в масштабе 1:1400. Кстати, можете повторить сборку, если нечем заняться в самоизоляции.