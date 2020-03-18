Здание МИЭТа сконструировали из лего. Есть инструкция для самостоятельной сборки
Дизайнер Олег Кулинич нарисовал временный герб Зеленограда. Единственное отличие от постоянного — нам нём белки в медицинских масках (интересно, где они их взяли?)
Раньше Олег собрал из «Лего» здание МИЭТа в масштабе 1:1400. Кстати, можете повторить сборку, если нечем заняться в самоизоляции.
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