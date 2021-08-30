Как указали в Мосприроде, в помощи человека белки нуждаются только холодной зимой, в сильные морозы или после образования наледи из-за перепада температур. В это время их можно подкармливать сухофруктами, орехами, желудями, нежареными и несолёными семечками. Кормить животных с рук запрещено — у белок острые зубки, и она может быть переносчиком опасных болезней.

Однако директор ветклиники «Раденис» Екатерина Рачинская пояснила «Зеленоград.ру», что создание запасов еды для белок — основное занятие. Будут они ее искать в кормушках или среди деревьев, зависит от того, где больше ресурсов. И большая популяция белок в нашем городе — как раз заслуга в том числе людей, которые их подкармливают и подстраховывают в случае неурожая.