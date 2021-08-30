Ветклиника «Раденис»: спонсор темы
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Слышал, что осенью не надо подкармливать белок, иначе они разучатся сами искать еду. Это правда? 30.08.2021 ZELENOGRAD.RU

Специалисты «Мосприроды» просят не подкармливать животных в лесопарках до наступления холодов. Иначе они могут разучиться искать и запасать еду самостоятельно. Но не все ветеринары с этим согласны.

Как указали в Мосприроде, в помощи человека белки нуждаются только холодной зимой, в сильные морозы или после образования наледи из-за перепада температур. В это время их можно подкармливать сухофруктами, орехами, желудями, нежареными и несолёными семечками. Кормить животных с рук запрещено — у белок острые зубки, и она может быть переносчиком опасных болезней.

Однако директор ветклиники «Раденис» Екатерина Рачинская пояснила «Зеленоград.ру», что создание запасов еды для белок — основное занятие. Будут они ее искать в кормушках или среди деревьев, зависит от того, где больше ресурсов. И большая популяция белок в нашем городе — как раз заслуга в том числе людей, которые их подкармливают и подстраховывают в случае неурожая.

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Метки:
дикие животные, природоведение
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Обсуждение
Малинка Калинка
30 сентября 2020
Еще бы белок найти.))) Что-то мы давно не наблюдаем белок в нашем лесу, который находится между 4 и 12 микрорайонами. Лес весь из орешника, а белок нет.((
Виктор Пендюрин
1 октября 2020
Живу в Зеленограде с 1965Г. Белки в большом количестве были в лесу 4-го микрорайона невдалеке от нынешней школы 1353. Бывало, что по три, четыре штуки сразу вокруг кормушки прыгали. Тогда и кормушка там была сооружена. Она до сих пор цела. Было много белок возле детской поликлиники в 3-ем микрорайоне. Прямо стайка целая. Еще больше их появилось с началом строительства платной дороги. А однажды шел по Центральному напротив магазина "Океан", который сейчас "Перекресток", вижу ворона за белкой гоняется на тротуаре. Приостановился, так белка мне между ног от вороны спряталась. Стоял, ждал, пока ворона улетит. Сейчас белок мало.
Оксана Пучинина
7 часов назад
Регулярно вижу белок в третьем микрорайоне. Даже не в парке, а в скверике между корпусами 333,329, 330А, 341 А. И в парке рядом со спортшколой. Много молодых.
A T
3 часа назад
Да есть живность. В этом году видела белок в лесопарках 1-5, 2, 6, 4-9-12, 11 микрорайонов. Из самых заметных встречаются белки, ежи, дрозды-рябинники, иногда пёстрые дятлы, желны, сойки и пр. Мышей можно иногда заметить. В лесу 1-5 мкрн иногда замечаю воронов, однажды видела целую компанию на столе в пикниковой зоне.
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