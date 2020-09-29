Ветклиника «Раденис»: спонсор темы
Белок просят не подкармливать до зимы, иначе они разучатся сами искать еду 29.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Осенью в парках достаточно пропитания, чтобы белки сделали запасы на зиму. Поэтому специалисты Мосприроды попросили жителей не кормить белок в парках до зимы, ином случае они могут разучиться искать еду сами.

Как указали в Мосприроде, в помощи человека белки нуждаются только холодной зимой, в сильные морозы или после образования наледи из-за перепада температур. В это время их можно подкармливать сухофруктами, орехами, желудями, нежареными и несолёными семечками. Кормить животных с рук запрещено — у белок острые зубки, и она может быть переносчиком опасных болезней.

Директор ветклиники «Раденис» Екатерина Рачинская пояснила «Зеленоград.ру», что создание запасов еды для белок — основное занятие. Будут они ее искать в кормушках или среди деревьев, зависит от того, где больше ресурсов. И большая популяция белок в нашем городе — как раз заслуга в том числе людей, которые их подкармливают и подстраховывают в случае неурожая.

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Метки:
экология, дикие животные
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