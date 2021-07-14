Охранник: «Начальство сказало — приказ Собянина»

— [Вечером 8 июля] детей не пустили побегать на школьный стадион. Именно побегать. С письменной программой тренировки от тренера. Территория школы занимает весь наш двор [корпус 1464]. Сейчас вся она закрыта. Я очень зла. Охранник говорит, ему начальство сказало, что это приказ Собянина из-за ковида. Но никаких объявлений у школы нет. Охранник говорит писать в администрацию школы через форму на сайте.

Обидно. Эта территория у нас занимает все место, куда можно отправить ребенка позаниматься или погулять и при этом видеть его из окна. А школа каждый год ставит все больше препятствий для входа: закрывает дополнительные проходы под разными предлогами, иногда требует звонить охраннику, чтобы он непременно вручную открыл магнитный замок.

Тем же вечером я гуляла с собакой. Зашла к школе проверить, точно ли нет объявления о том, что территория закрыта. Объявлений нет, а боковая калитка оказалась открыта. Я позвонила охраннику и спросила, что это значит: почему детей не пустили на стадион в светлое время суток, если вечером здесь открыто? Он не смог ничего объяснить.