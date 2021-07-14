Огороженная территория школы 1151 со стадионом занимает почти весь жилой двор. На прошлой неделе школьный охранник запретил детям тренироваться на стадионе и играть в футбол. Он утверждал, что приказ о непосещении школьной территории подписал мэр в рамках борьбы с коронавирусом. Читательница «Зеленоград.ру» Елена решила прояснить ситуацию — и быстро выяснила, что Собянин ни при чём — охранник просто не понял распоряжение администрации школы, а те не проследили за выполнением их требований. Приводим рассказ Елены о том, как развивалась и разрешилась эта история.
— [Вечером 8 июля] детей не пустили побегать на школьный стадион. Именно побегать. С письменной программой тренировки от тренера. Территория школы занимает весь наш двор [корпус 1464]. Сейчас вся она закрыта. Я очень зла. Охранник говорит, ему начальство сказало, что это приказ Собянина из-за ковида. Но никаких объявлений у школы нет. Охранник говорит писать в администрацию школы через форму на сайте.
Обидно. Эта территория у нас занимает все место, куда можно отправить ребенка позаниматься или погулять и при этом видеть его из окна. А школа каждый год ставит все больше препятствий для входа: закрывает дополнительные проходы под разными предлогами, иногда требует звонить охраннику, чтобы он непременно вручную открыл магнитный замок.
Тем же вечером я гуляла с собакой. Зашла к школе проверить, точно ли нет объявления о том, что территория закрыта. Объявлений нет, а боковая калитка оказалась открыта. Я позвонила охраннику и спросила, что это значит: почему детей не пустили на стадион в светлое время суток, если вечером здесь открыто? Он не смог ничего объяснить.
Замдиректора по управлению ресурсами школы, находящаяся в другом корпусе школы, очень удивилась, когда я ей позвонила и попросила уточнить номер коронавирусного указа, дату его выпуска, пункт и подпункт, из-за которого нас не пускают на стадион.
Она пообещала разобраться. Перезвонила через несколько минут, сказала, что разобралась, извинилась за возникшее недопонимание. Оказалось, Собянина оклеветали. Коронавирус не виноват.
В школе собираются перекладывать бордюр около главного входа, и охранникам сказали не пускать детей через главный вход, но держать открытой боковую калитку. Охранники услышали [где-то] о новом витке коронавирусных ограничений и перестали вообще кого-то пускать, стали гонять перелезающих через забор футболистов.
Замдиректора пообещала, что охрана больше не будет препятствовать игре детей в футбол. После нашего разговора на главный вход повесили объявление, что в связи с ремонтными работами вход на территорию школы производится через боковую калитку. Она действительно с того момента была открыта, дети спокойно играли в футбол.
Из-за этой истории все безвинно разогнанные футболисты будут думать, что стали жертвой очередных дурацких коронавирусных мер.
В этой истории много всего. Администрация, которая далеко [территориально] и которая искренне не в курсе, как именно её приказы воплощаются в жизнь. Промежуточное звено, которое передает эти приказы конкретным охранникам. И охранники, которые следуют приказам, вообще не понимая, зачем они, откуда берутся и в чем конкретно состоят.
Чтобы сделать мир вокруг себя лучше, важно перестать терпеть проблемы — многие из них можно решить, причем некоторые довольно быстро, как это получилось у Елены. В нашем материале вы можете узнать, куда обращаться, чтобы решить частную проблему или заняться низовым активизмом.
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