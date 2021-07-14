«Начальство сказало — приказ Собянина» Как местная жительница победила школьного охранника. Он не пускал детей на стадион, ссылаясь на несуществующий антиковидный указ 14.07.2021 ZELENOGRAD.RU

Огороженная территория школы 1151 со стадионом занимает почти весь жилой двор. На прошлой неделе школьный охранник запретил детям тренироваться на стадионе и играть в футбол. Он утверждал, что приказ о непосещении школьной территории подписал мэр в рамках борьбы с коронавирусом. Читательница «Зеленоград.ру» Елена решила прояснить ситуацию — и быстро выяснила, что Собянин ни при чём — охранник просто не понял распоряжение администрации школы, а те не проследили за выполнением их требований. Приводим рассказ Елены о том, как развивалась и разрешилась эта история.

Охранник: «Начальство сказало — приказ Собянина»

— [Вечером 8 июля] детей не пустили побегать на школьный стадион. Именно побегать. С письменной программой тренировки от тренера. Территория школы занимает весь наш двор [корпус 1464]. Сейчас вся она закрыта. Я очень зла. Охранник говорит, ему начальство сказало, что это приказ Собянина из-за ковида. Но никаких объявлений у школы нет. Охранник говорит писать в администрацию школы через форму на сайте.

Обидно. Эта территория у нас занимает все место, куда можно отправить ребенка позаниматься или погулять и при этом видеть его из окна. А школа каждый год ставит все больше препятствий для входа: закрывает дополнительные проходы под разными предлогами, иногда требует звонить охраннику, чтобы он непременно вручную открыл магнитный замок.

Тем же вечером я гуляла с собакой. Зашла к школе проверить, точно ли нет объявления о том, что территория закрыта. Объявлений нет, а боковая калитка оказалась открыта. Я позвонила охраннику и спросила, что это значит: почему детей не пустили на стадион в светлое время суток, если вечером здесь открыто? Он не смог ничего объяснить.

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Собянина оклеветали

Замдиректора по управлению ресурсами школы, находящаяся в другом корпусе школы, очень удивилась, когда я ей позвонила и попросила уточнить номер коронавирусного указа, дату его выпуска, пункт и подпункт, из-за которого нас не пускают на стадион.

Она пообещала разобраться. Перезвонила через несколько минут, сказала, что разобралась, извинилась за возникшее недопонимание. Оказалось, Собянина оклеветали. Коронавирус не виноват.

В школе собираются перекладывать бордюр около главного входа, и охранникам сказали не пускать детей через главный вход, но держать открытой боковую калитку. Охранники услышали [где-то] о новом витке коронавирусных ограничений и перестали вообще кого-то пускать, стали гонять перелезающих через забор футболистов.

Замдиректора пообещала, что охрана больше не будет препятствовать игре детей в футбол. После нашего разговора на главный вход повесили объявление, что в связи с ремонтными работами вход на территорию школы производится через боковую калитку. Она действительно с того момента была открыта, дети спокойно играли в футбол.

Почему это произошло

Из-за этой истории все безвинно разогнанные футболисты будут думать, что стали жертвой очередных дурацких коронавирусных мер.

В этой истории много всего. Администрация, которая далеко [территориально] и которая искренне не в курсе, как именно её приказы воплощаются в жизнь. Промежуточное звено, которое передает эти приказы конкретным охранникам. И охранники, которые следуют приказам, вообще не понимая, зачем они, откуда берутся и в чем конкретно состоят.

Чтобы сделать мир вокруг себя лучше, важно перестать терпеть проблемы — многие из них можно решить, причем некоторые довольно быстро, как это получилось у Елены. В нашем материале вы можете узнать, куда обращаться, чтобы решить частную проблему или заняться низовым активизмом.

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Метки:
микрорайон 14, школа, спортивные площадки, детские площадки, стадион
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