Сергей Собянин рассказал о запуске программы реконструкции школьных дворов в Москве. По его словам, школьный двор должен быть центром района: поэтому при проектировании новых дворов нужно учитывать, что эта территория не только для детей, но и для людей, которые проживают вокруг, в том числе пожилых.
«Две трети времени в году либо зима, либо каникулы — и детей на площадке у школы нет. Школьный двор, конечно, для детей, но он должен быть и центром района, чтобы им пользовались все жители, чтобы он был доступен» , — считает мэр. Предполагается, что территория будет открыта на выходных, во время каникул и в вечернее время (до 9 или 10 часов).
Непонятно, какие изменения Собянин имел в виду, ведь школьные стадионы и сейчас в определенные часы открыты для посещения — приказ департамента образования «Об эффективном использовании территории» городских образовательных учреждений вышел еще в 2012 году. В его действующей версии 2014 года сохранились те же требования. Впрочем, судя по преамбуле приказа, речь в нем идет в первую очередь о доступе к школьным стадионам, а не о территории школ вообще. Например, в Зеленограде, есть школы, где доступ на территорию закрыт, а на отдельно стоящий стадион открыт. Непонятно также, как школьный двор может стать «центром района», когда он полностью огорожен забором.
Возможно, заявление мэра — просто борьба с теми директорами школ, которые, вопреки приказу департамента, закрывают свои дворы. «Желание всех директоров — закрыть на замок, чтобы, не дай бог, там не сломали фонтанчик, качельки, или кто-то грохнется, или кого-то побьют. Зачем директору весь этот геморрой? Конечно, лучше закрыть и никого не пускать», рассуждает Собянин.
Возможно, оно означает, что при ремонте существующих и проектировании новых школьных дворов будут учитывать интересы не только детей. Собянин для примера упомянул необходимость ставить уличные тренажеры. Но их и сейчас ставят на школьные дворы. Например, совсем недавно — в марте этого года — двое детей в Зеленограде пострадали на тренажерах у своих школ. Тогда одному из них отрезало кончик пальца, другому — раздробило палец. Как эти тренажеры, предназначенные для людей старше 14 лет, оказались на территории школ, непонятно.
Возможно, заявление мэра означает, что обустройство и эксплуатация школьных дворов перейдёт из ведения школ в другие городские структуры. В Зеленограде в планах благоустройства на 2021 года — территории десяти школ, сообщали в префектуре ранее. Там в том числе обновят асфальт, приведут в порядок газоны, ворота, веранды, обустроят спортивные площадки, устроят цветники и установят новые скамейки. У некоторых школ также появятся свои метеоплощадки, экостанции, парковки для колясок и велосипедов.