Сергей Собянин рассказал о запуске программы реконструкции школьных дворов в Москве. По его словам, школьный двор должен быть центром района: поэтому при проектировании новых дворов нужно учитывать, что эта территория не только для детей, но и для людей, которые проживают вокруг, в том числе пожилых.

«Две трети времени в году либо зима, либо каникулы — и детей на площадке у школы нет. Школьный двор, конечно, для детей, но он должен быть и центром района, чтобы им пользовались все жители, чтобы он был доступен» , — считает мэр. Предполагается, что территория будет открыта на выходных, во время каникул и в вечернее время (до 9 или 10 часов).

Непонятно, какие изменения Собянин имел в виду, ведь школьные стадионы и сейчас в определенные часы открыты для посещения — приказ департамента образования «Об эффективном использовании территории» городских образовательных учреждений вышел еще в 2012 году. В его действующей версии 2014 года сохранились те же требования. Впрочем, судя по преамбуле приказа, речь в нем идет в первую очередь о доступе к школьным стадионам, а не о территории школ вообще. Например, в Зеленограде, есть школы, где доступ на территорию закрыт, а на отдельно стоящий стадион открыт. Непонятно также, как школьный двор может стать «центром района», когда он полностью огорожен забором.