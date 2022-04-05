Начался монтаж летних веранд у ресторанов «Якитория» возле Михайловского пруда, «Колбасофф» на площади Юности и «Никольский» в МЖК. Вскоре также начнут работы «Дюшес» на берегу городского пруда, а также «Брашна» и гастрономический центр «Станция» на Крюковской площади, сообщили в префектуре.

Чтобы рестораны не тратились каждый год на сборку/разборку веранд, мэрия разрешила не разбирать их на зиму. Постановление об этом подписал мэр Собянин. Владельцы общепита могут не демонтировать веранды с 15 ноября 2022 по 15 марта 2023 года, если они располагаются:

в городских парках

на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений

на дворовых территориях нежилых зданий и строений

на земельных участках, находящихся в частной собственности

При этом эксплуатация веранд не допускается, то есть зимой они будут стоять пустыми. Владельцы обязаны обеспечить безопасность конструкций, включая очистку от снега и наледи. Сохранится ли такой порядок на следующий год, а также почему нельзя использовать веранды зимой, если посетители готовы, неизвестно.