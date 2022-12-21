Люди понимают, что есть злостные неплательщики, против которых стикеры не помогут, а есть те, у кого «реальные проблемы», например, из-за потери работы. «Если бы мне повесили такое клеймо, денег у меня от этого не прибавится. А если бы я узнал, что должник — мой сосед, то денег я бы ему не дал» — так объясняют бесполезность этой меры.

Раздражение от списков должников возвращается тем, кого винят в бедности — властям, приезжим и т. д. «Надо такую метку вешать на тех, по чьей вине образовался долг», «[Причина долга] — это отсутствие работы потому что все места заняты приезжими», «Они и так каждые полгода поднимают цены, а качество услуг падает».

Но больше всего людей бесит безнаказанность самого «Жилищника» — когда его сотрудники плохо делают свою работу. «Надо у квартир работников «Жилищника» тоже вешать метки: «снег не убран», «подъезды грязные», «лифты не работают». Их пытаются урезонить — мол, дворников не хватает как раз потому, что не все платят «коммуналку», но этот аргумент (возможно, справедливый) не слышен среди множества голосов людей, недовольных качеством работы.

Между тем, «Жилищник» придумал новый способ стимулировать должников расплатиться. Тем, у кого долг больше 15 тысяч и кто полностью погасит его до конца года, дадут 10% скидку на платные услуги «Жилищника». Сколько долгов надеется закрыть таким образом «Жилищник», непонятно. При этом подобных акций для тех, кто исправно оплачивает коммуналку нет — в «Жилищнике» обещают придумать что-нибудь «поинтереснее» в следующем году.