Красная метку «Должник за ЖКУ» появилась на почтовых ящиках. Приведет ли это к оплате и снимут её ли после погашения долга, непонятно.

Это более радикальная мера по сравнению с вывешиванием списком должников на доски объявлений — это «Жилищник» практикует уже больше десяти лет.

Насколько эти меры эффективны, непонятно — если брать количество жителей Зеленограда с долгом за «коммуналку» свыше трех месяцев, то по данным самого «Жилищника» в 2018 году их общий долг превышал 700 миллионов рублей, к сентябрю 2021 году эта сумма уменьшилась до 620 млн, затем к марту 2022-го резко упала до 358 млн, снизилась к июлю до 269 млн, но к декабрю снова выросла — до 315 млн рублей.