Шахматный клуб «Спартаковец», секцию районного клуба «Заря», выселили из комфортного помещения в тесное квартирное. Родители детей, посещающих секцию, вместе с ветеранами шахмат показали корреспонденту «Зеленоград.ру» недостатки нового помещения. А потом мы обсудили проблему с Игорем Кожуховым — директором клуба «Заря».
На протяжении семи лет шахматный клуб «Спартаковец» собирался в корпусе 239. Там шахматисты занимали три комнаты, одну из них иногда делили с секцией дартса. В конце октября руководство клуба начало ремонт помещения. В итоге шахматную секцию перенесли в корпус 409, где раньше находились офисные помещения начальства. Администрация на время ремонта переместилась в управу Матушкино.
Ремонт обещают закончить до февраля. После этого руководство переместится в корпус 239, дартс останется в нем по расписанию, а одну из комнат думают отдать под платную секцию. Что это за кружок будет, пока до конца не решили, но от кружка рисования решили отказаться. Возвращать назад шахматную секцию администрация не планирует. Директор Игорь Кожухов считает, что помещения в корпусе 409 достаточно для шахматистов, а проблемы можно решать другими способами. А в целом, он удивлен, что за решением проблем обратились не к нему, а сразу пошли к депутатам, писали письмо Собянину и т. д.
Соревнования разного масштаба проходят в шахматном клубе каждое воскресенье. В дни соревнований в клубе может собраться до 80 человек, понятно, что квартира их не вместит. Пока остальные помещения «Зари» на ремонте, соревнования проводить было негде. Попытка провести дажемалый турнир в корпусе 409 закончилась толчеей и неудобством.
Кожухов уверяет, что после ремонта в основном здании «Зари», корпусе 233, соревнования всегда будут проходить там, в новых прекрасных условиях. Сейчас ремонт главного помещения клуба находится на финальном этапе и должен завершиться до февраля. Пожилые шахматисты возразили, что им все равно будет неудобно носить инвентарь. Директор пообещал «Зеленоград.ру» закупить новый инвентарь для соревнований, в качестве поощрения за достижения клуба. 1 декабря крупные соревнования по шахматам провели в здании ДК. В них участвовало 80 человек и, кажется, о клубе не забыли. Небольшие соревнования 5 и 14 января проводились в корпусе 409.
Но для участия в соревнованиях нужно тренироваться. Тренер секции отмечает, что значительно меньше детей стали ходить на занятия после переезда. Сын родителя, обратившегося в редакцию, перестал посещать занятия после болезни из-за повышенного риска заболеть в новом помещении. Пока он ходит только на соревнования.
В корпусе 409 раздевалка находится в узком коридоре, сразу при входе, стоят стулья для переобувания. Когда сменяются группы, то происходит настоящее столпотворение. За уходящими детьми приходят родители, а другие родители приводят следующую группу, одновременно приходят и уходят взрослые шахматисты — и все это в коридоре обычной квартиры в девятиэтажном доме. Кожухов, узнав о проблеме, решил, что нужно серьезно поменять расписание секции. Взрослые группы придется развести с детскими, чтобы они не пересекались.
В помещении очень душно, неприятно пахнет обувью, жарко. Решение, по мнению Кожухова, опять же разводе групп. Частично он уже состоялся и возрастные группы редко пересекаются. В каждой комнате есть кондиционер, но работает только в одной из комнат, где проходят занятия. При этом кондиционер только регулирует температуру воздуха, но не добавляет свежего.
Входная дверь очень тяжелая и никак не охраняется — это беспокоит родителей. Действительно, удалось увидеть, как детям приходится упираться ногами в пол и прикладывать максимум усилий для их возраста, чтобы сдвинуть ее с места. Кожухов пообещал установить на ней доводчик, который пока сломан. Также из подъезда в помещение может зайти любой — дверь всегда открыта, хоть и стоит домофон. Скорее всего это нужно просто для удобства старших членов секции и директор «Зари» пообещал обязать тренера всегда запирать дверь. Тренер объяснил «Зеленоград.ру», что хоть домофон и есть, дверь он не открывает, а закрывать ее на ключ после каждого посетителя неудобно. Сделать процесс запирания дверей легче обещают в скором времени.
Претензии к пожарной и санитарной безопасности Кожухов отверг, все комиссии пройдены, план эвакуации одобрен.
В корпусе 409 тяжело заниматься колясочникам, которые есть среди членов клуба. Дом находится в глубине района, откидной пандус в подъезде использовать тяжело, а внутри помещения на коляске ни проехать, ни развернуться. Игорь Кожухов с сожалением отмечает, что ни одно помещение «Зари» сейчас не обладает (и не обязано обладать) доступной средой для инвалидов. А то что в корпусе 239 им было удобнее — просто счастливое совпадение.
Шахматисты опасаются, что шахматный кружок переведут на платную основу или со временем закроют. Директор сказал, что этого точно не будет.
Члены клуба просят новое помещение и комфортную среду в рамках проекта «Московское долголетие». Кожухов объясняет, что проект работает совсем не так, и клуб принимает участие в проекте, а не наоборот. Соответственно никакого финансирования с этой стороны никогда не осуществляют.
Предлагают выкупить помещение клуба «Следопыт» в 436 корпусе рядом с остановкой. Кожухов говорит, что помимо покупки там необходимо проводить капитальный ремонт, помещение в руководстве смотрели и пришли к выводу, что денег на него нет.
Пока единственной альтернативной в случае, если все останутся сильно недовольны, директор «Зари» считает два однокомнатных помещения с разными входами в корпусе 147, которые недавно купили. Но он видит их еще более неудобными для шахматного клуба. Ремонт в них завершился, и сейчас там действуют секции танцев. Но эти помещения готовы показать шахматистам.
Если шахматный кружок положил глаз на помещения клуба «Следопыт», то они могут присоединиться к Московской федерации шахмат и просить финансирования у них, это может сработать, считает Кожухов. Тренер клуба сообщил, что начинает создавать Зеленоградскую федерацию шахмат, но перспективы получения нового помещения таким способом пока туманны. Тем более, что это добавит забот с организацией соревнований — их придется проводить больше, но подходящее большое помещение будет доступно только по воскресеньям.
В итоге шахматную секцию переносить в более удобное место силами «Зари» не собираются, но улучшать текущие условия будут пытаться всеми способами. А после ремонта, в награду за победы и достижения, «Спартаковец» получит новое отличное помещение с новым инвентарем для соревнований каждое воскресенье. Кожухов считает, что проведение турниров в новом помещении поможет развитию и популяризации шахматного спорта в Зеленограде.