На протяжении семи лет шахматный клуб «Спартаковец» собирался в корпусе 239. Там шахматисты занимали три комнаты, одну из них иногда делили с секцией дартса. В конце октября руководство клуба начало ремонт помещения. В итоге шахматную секцию перенесли в корпус 409, где раньше находились офисные помещения начальства. Администрация на время ремонта переместилась в управу Матушкино.

Ремонт обещают закончить до февраля. После этого руководство переместится в корпус 239, дартс останется в нем по расписанию, а одну из комнат думают отдать под платную секцию. Что это за кружок будет, пока до конца не решили, но от кружка рисования решили отказаться. Возвращать назад шахматную секцию администрация не планирует. Директор Игорь Кожухов считает, что помещения в корпусе 409 достаточно для шахматистов, а проблемы можно решать другими способами. А в целом, он удивлен, что за решением проблем обратились не к нему, а сразу пошли к депутатам, писали письмо Собянину и т. д.