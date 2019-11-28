Досуговые клубы просят дать им бесплатные помещения в школах для занятий спортом зимой 28.11.2019 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградские досуговые клубы обратились к депутату Андрею Титову с жалобой, что зимой детям негде заниматься спортом: летом секции идут на открытых площадках, а помещений для холодного времени не предусмотрено. Клубы просят предоставить им помещения в школах Зеленограда на бесплатной основе.

Депутат от Зеленограда Андрей Титов 25 ноября обратился к руководителю департамента образования и науки Москвы Исааку Калине, передав просьбу всех пяти государственных бюджетных досуговых учреждений районов — «Заря», «Фаворит», «Славяне», «Энергия» и «Талисман».

Руководители этих клубов пожаловались Титову, что у них нет помещений для проведения занятий спортом и тренировок в холодное время года. В теплое время они работают на открытых спортивных площадках района.

«Пока позволяли погодные условия, занятия проходили на улице. Проводить занятия в дождливую и прохладную погоду на улице крайне проблематично, не говоря про зимний период. Это негативно сказывается как на процессе тренировок, так и на здоровье наших детей. В данный момент проводить тренировки на улице нет возможности, за счет этого досуг наших детей организован неполноценно, дети не получают привычную им нагрузку», — написала Титову мама ребенка, который ходит на секцию мини-футбола в «Энергию».

Титов попросил чиновников предоставить для этих целей спортивные сооружения, которые находятся в ведении департамента образования и науки, — то есть при школах. Он предложил пойти районным клубам навстречу и дать им возможность заниматься в школьных помещениях по вечерам «без возмещения эксплуатационных и коммунальных расходов».

Это взаимодействие может пойти вразрез с интересами школ, которые, как и досуговые клубы, имеют определенный доход с платных кружков и секций. «В последние годы всё меняется и переходит на новый уровень. И экономика в допобразовании поменялась, условия стали достаточно жесткими. Зеленоград — небольшой округ, в каждой школе стоят такие же задачи, школы тоже там активно развивают услуги дополнительного образования для своих учеников, в том числе платные. Конкуренция в сфере допобразования началась», — рассказывала ранее «Зеленоград.ру» председатель управляющего совета Дворца молодежи в Зеленограде Наталья Свиридова.

Должны ли школы предоставить районным клубам бесплатные помещения?
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