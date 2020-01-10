Зал для киберспорта появится в 8-м микрорайоне после ремонта помещения 10.01.2020 ZELENOGRAD.RU

В капитально отремонтированном помещении в корпусе 842 разместятся новые залы бюджетного спортивно-досугового центра «Славяне» — в частности, зал для киберспорта, шахматный клуб, зал для дыхательной гимнастики и настольных игр. Занятия будут бесплатными для детей и взрослых, однако дата их открытия неизвестна — процесс находится на начальной стадии.

Когда новые помещения будут открыты для посещений, в центре «Славяне» не смогли уточнить. В Москомэкспертизе сообщили пока что только о согласовании проектной документации. В дальнейшем предстоит разыграть тендер на сами работы по капитальному ремонту.

В ходе ремонта в здании заменят внутренние и наружные двери, оконные блоки, установят новые перегородки и дополнительную шумоизоляцию для отдельных помещений. Косметический ремонт проведут как в кабинетах для занятий, так и в административной части. На пол уложат ламинат, в здании покрасят стены и обновят потолки. В тамбурах, гардеробах, коридорах и вспомогательных помещениях предусмотрена керамическая напольная плитка, покраска стен и потолков.

В центре «Славяне» (сейчас располагается в корпусе 929) «Зеленоград.ру» рассказали, что занятия шахматами проводятся у них уже давно, просто капитальный ремонт в другом здании позволит расширить секцию до формата клуба, где смогут заниматься и взрослые. В зал для киберспорта смогут приходить как взрослые, так и дети, участие во всех секциях бесплатное. Пояснений по поводу наполнения зала для киберспорта дать пока не смогли.

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Зал для киберспорта появится в 8-м микрорайоне после ремонта помещения Новости
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