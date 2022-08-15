Оптики Lokamed работают уже 17 лет. В 2005 году открылся первый салон в 9-м микрорайоне, а сейчас это целая сеть — десять салонов в Москве и Подмосковье, пять из них в Зеленограде. Почти 100% всех существующих торговых марок очковых линз продаются именно здесь, поскольку сеть активно работает с ведущими производителями. А с 15 августа в Lokamed начнется выгодная акция — 20-процентные скидки для школьников и студентов на любые оправы.
Мы побывали в салоне, расположенном в корпусе 2008. Рассказываем и показываем, что можно приобрести в магазинах Lokamed, почему важно иметь «родные» очки, а не подделку, и какие линзы и оправы нужны ребенку.
Заказ очков начинается с проверки зрения. В салоне стоит специальный аппарат — оптический рефрактометр. Специалисты проверяют зрение — это делается бесплатно — и подбирают соответствующие линзы для очков. Проверка зрения и подбор линз — только для взрослых. Дети и подростки до 18 лет до покупки очков проверяют зрение только у врача-окулиста.
На витринах представлено множество оправ самых разных форм, цветов и размеров, взрослых и детских, мужских и женских, из металла и пластика. Еще больше можно найти в интернет-магазине сети. А в салонах профессиональные продавцы-консультанты помогут сориентироваться, подобрать нужные и идущие именно вам очки, ответят на все вопросы.
Здесь есть и ультрамодные круглые очки, и классические прямоугольные, и квадратные, «бабочки», «звездочки» и «киски», с украшениями, строгие и в футуристическом стиле.
Можно заказать и очки с безободковой оправой -они тоже пользуются спросом. Детские оправы — легкие, антивандальные, гибкие, без шурупов и прочих креплений. Чтобы они не терялись и не разбивались, на заушники надеваются стопперы, фиксирующие очки. Для подвижных детей это важно. Кстати, такие стопперы часто носят на очках и спортсмены.
Линзы для детских очков тоже подбираются особым образом. Например, одни из лучших — Rodenstock, Shamir, Essilor. Они очень легкие и комфортные в использовании, сделаны из ударопрочного пластика, не имеют искажающих эффектов и тонкие даже при высокой близорукости и дальнозоркости.
Надо отметить, что выбор действительно велик, и детских очков тоже. А детям и подросткам, увы, очки покупают всё чаще, говорят консультанты салона. У подрастающего поколения из-за гаджетов рано портится зрение.
Также в ассортименте магазина разнообразные и качественные солнцезащитные очки, очки-тренажеры для глаз, улучшающие остроту зрения, водительские очки-антифары для езды в темноте, специальные очки для людей с глаукомой — они расслабляют зрительный нерв и нейтрализуют ультрафиолет.
А ещё аксессуары: футляры и цепочки-стопперы для очков, салфетки, капли для увлажнения и снятия напряжения с глаз, лупы и цветные накладки на очки. Есть клипоны — специальные накладки на линзы, которые надеваются поверх очков и крепятся с помощью магнитов. В оправы вставляют линзы для коррекции зрения, а накладка защищает от солнца. Получаются очки «два в одном» — очень удобно.
Кроме того, в салоне можно отремонтировать очки или поменять в них линзы.
Если уже без очков никак не обойтись, то надо выбирать качественные и с учетом ваших индивидуальных параметров — тогда вы будете и видеть, и выглядеть отлично. А упомянутых параметров достаточно много. В частности, это оптическая сила, диаметр, расстояние между зрачками, разницы между диоптриями, нужной для того, чтобы одинаково хорошо видеть вблизи и вдали. Специалисты в салоне предложат разные варианты, а покупатель уже выберет то, что ему нравится или доступно — по материалу, типу, бренду и так далее. Можно выбрать прозрачные или тонированные, пластиковые или стеклянные линзы. Очки подбираются и под разные задачи — например, только для чтения или работы за компьютером. У вас нормальное зрение, но вы хотите носить стильные очки, потому что вам так нравится? Не проблема — подберут и такие.
Сеть работает с официальными дистрибьюторами всех представленных в России брендов и это позволяет представлять максимальный ассортимент очковой продукции. Здесь можно найти десятки фирм — и все известные своим качеством и стилем. Ассортимент обновляется каждую неделю.
Нынешние санкции на российском рынке оптики так или иначе сказались, но ведущие европейские производители линз остались и представлены в Lokamed. И не только европейские — есть, среди прочих, японские и израильские. Оправы производства Германии, Швейцарии, Китая (кстати, по качеству не уступают европейским), Кореи, а также новейшие российские — у нас тоже есть хорошие разработки.
Не стоит думать, что хорошие очки стоят космических денег. Конечно, оригинальные брендовые не могут быть совсем дешевыми. Но цена складывается из разных параметров: производитель оправ и очковых линз, покрытие и степень утончения линз, материал оправы и так далее. Европейские подороже, китайские и корейские дешевле, хотя и вполне качественные. В Lokamed можно найти и бюджетные, и эксклюзивные очки.
Есть приятные бонусы. Накопительную карту дают каждому покупателю. При первой покупке выдается карта на 10% скидки. С 15 августа по 30 сентября — 20-процентная скидка всем школьникам, студентам, учащимся колледжей на любые оправы. Это ежегодная акция — не пропустите!
Льготным категориям покупателей — инвалидам, пенсионерам, многодетным семьям — предоставляется скидка 10% на весь ассортимент.
Ознакомиться со всеми действующими акциями можно на сайте оптики.
Очки — это прежде всего изделие медицинского назначения. Очки с диоптриями не могут быть универсальными, поскольку изготавливаются исключительно индивидуально, с учетом конкретных параметров. Готовые «универсальные» можно использовать лишь короткое время, пока изготавливают очки по вашему индивидуальному рецепту. Иначе может ухудшиться зрение.
Салоны оптики Lokamed располагаются в аптеках или в отдельных помещениях.
Зеленоград: корпуса 241, 834А, 1204, 1824, 2008
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