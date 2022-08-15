Можно заказать и очки с безободковой оправой -они тоже пользуются спросом. Детские оправы — легкие, антивандальные, гибкие, без шурупов и прочих креплений. Чтобы они не терялись и не разбивались, на заушники надеваются стопперы, фиксирующие очки. Для подвижных детей это важно. Кстати, такие стопперы часто носят на очках и спортсмены.



Линзы для детских очков тоже подбираются особым образом. Например, одни из лучших — Rodenstock, Shamir, Essilor. Они очень легкие и комфортные в использовании, сделаны из ударопрочного пластика, не имеют искажающих эффектов и тонкие даже при высокой близорукости и дальнозоркости.

Надо отметить, что выбор действительно велик, и детских очков тоже. А детям и подросткам, увы, очки покупают всё чаще, говорят консультанты салона. У подрастающего поколения из-за гаджетов рано портится зрение.

Также в ассортименте магазина разнообразные и качественные солнцезащитные очки, очки-тренажеры для глаз, улучшающие остроту зрения, водительские очки-антифары для езды в темноте, специальные очки для людей с глаукомой — они расслабляют зрительный нерв и нейтрализуют ультрафиолет.