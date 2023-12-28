Как правильно повесить на ёлку мандарины

Но вернемся на 70 лет назад — в деревенское новогодье 1950-х.

«Ёлку, живую и «присмотренную» отцом заранее, ещё летом, ставили дня за три до 31-го декабря, — продолжает рассказ Мария Александровна. — И когда отец приносил с работы подарок — коробку ёлочных игрушек, ёлочка уже была готова их «принять». Потом мы весь вечер резали ниточки и вешали игрушки на ёлку. Это было интересно всем в семье. Из хранящихся у нас игрушек вешали те, которые больше всего нравились кому-либо из семьи: у каждого были свои любимые игрушки — и у меня, и у взрослых. Ощущение, что наступил праздник, связывалось именно с тем моментом, когда «прибыли» игрушки, и когда мы украшали ёлку.

Для детей сотрудников на фабрике устраивали «ёлку» и выдавали билеты. Если ребенок по какой-либо причине не мог пойти на представление, то к коробке с ёлочными игрушками выдавался ещё и сладкий подарок в крафтовом бумажном пакете. В нём обязательно были мандарины, разные конфеты и пара яблок. Конфеты мы потом за ниточки, привязанные «к хвостикам», развешивали на ёлку. Туда же вешали мандарины, и яблоки, но ближе к стволу, чтобы они не оттягивали ветки. Ещё вешали простые квадратные печенья типа «Мария» (они раньше продавались вразвес).

Съедобные «украшения» постепенно снимали с ёлочки, начиная с 1 января. Конфеты выбирали по фантикам, кому какая картинка на фантике больше нравится — ту конфету и выбираешь себе. Дольше всего оставалось висеть печенье.

Ёлка стояла в доме очень долго, и под конец, когда игрушки уже убирали, на ней оставался только дождик. И только после 19-го, а иногда даже после 25 января её выносили на улицу, где оставалась до весны".