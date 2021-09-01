«Сбегал в кабину, взял гаечный ключ на восемь». Как водитель зеленоградского автобуса помог пассажирке, у которой произошел эпилептический приступ 01.09.2021 ZELENOGRAD.RU

Тяжелый эпилептический приступ случился у девушки в автобусе №12. Пассажиры испугались, а водитель не растерялся, быстро оказал ей первую помощь и передал «скорой». Мы с ним поговорили.

Водителя зовут Рустам Ханиев. Ему 35 лет, он работает на зеленоградском автокомбинате два года. Рустам — уроженец Кабардино-Балкарии, родился в поселке Джулат, а в Москву приехал четыре года назад. Живет в Андреевке. Женат, дочке четыре года. Руководство и коллеги говорят, что он скромный и ответственный человек, хороший работник.

Инцидент произошёл днем 15 августа, автобус подъезжал к остановке «Ведогонь-театр». В салоне было около двадцати пассажиров.

— Я услышал крики, остановил автобус, поставил на ручник — рассказывал Рустам. — Зашел в салон, вижу — между сиденьями лежит девушка. Изо рта у неё шла кровь — наверное, ударилась обо что-то или прикусила язык. Лицо было синее, глаза закрыты, судороги. Я понял, что она задыхается. Один из пассажиров уже вызвал «скорую помощь». Я быстро сбегал в кабину, взял гаечный ключ на 8 мм — это подходящий предмет, чтобы разжать сильно сжатые челюсти. Разжал, подхватил язык и потянул его вниз, чтобы девушка начала дышать. Вскоре она нормально задышала и потихоньку пришла в себя.

Водитель оставался с пассажиркой до приезда медиков. «Скорая» прибыла минут через десять после вызова. А пассажиры, видимо, испугавшись, почти все выбежали на остановке. В салоне остались трое, один из них и вызвал «скорую». Потом один из пассажиров написал в префектуру о произошедшем и попросил объявить благодарность водителю. «Только водитель своими умелыми действиями предотвратил трагедию, буквально на наших глазах спас девушку от смерти и передал ее в прибывшую скорую помощь. Такие поступки должны быть отмечены». На автокомбинате объявили Рустаму Ханиеву благодарность и, возможно, премируют — как решит директор.

Рустам говорит, что специально не учился оказанию помощи при эпилепсии, но читал об этом и видел, как это делают другие, еще в школьные годы. И однажды, уже во взрослом возрасте, помог в такой ситуации человеку в метро. Причем случай был тоже сложный — тот во время припадка упал и разбил себе голову. Рустам отметил, что приступы бывают разные: в одном случае человека надо просто удобно уложить и обезопасить, в другом — быстро реанимировать.

Водители «Мосгортранса» проходят в учебно-курсовом комбинате курс оказания первой медицинской помощи. Например, их учат проводить закрытый массаж сердца и искусственную вентиляцию легких. Но на практике не каждый рискнет действовать быстро, тем более, можно сделать что-то не так. Должностная инструкция предписывает, прежде всего «принять возможные меры по оказанию доврачебной медицинской помощи», вызвать «скорую» или довезти нуждающегося в экстренной помощи человека до лечебного учреждения.

Во всех автобусах есть аптечки. Её состав — бинты, марлевые салфетки, кровоостанавливающий жгут, лейкопластырь и прочее — нужное, прежде всего, для оказания первой помощи при травмах. Но имеются и таблетки от сердца.

Заодно спросили Рустама, какой из зеленоградских маршрутов считается самым сложным. Оказалось — 400-й «поостановочный» (Зеленоград — метро «Речной вокзал»). На Ленинградском шоссе интенсивное движение, в пути много остановок, а парковочные карманы для автобусов слишком короткие — выезжать от остановок проблематично. А маршруты по самому Зеленограду примерно одинаковые — особых трудностей нет, говорит водитель. «Главное, чтобы без происшествий».

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Метки:
автобусы, курсы первой помощи
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