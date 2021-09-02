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«В каком же дремучем состоянии находятся знания по оказанию первой медицинской помощи». По следам происшествия в автобусе врач задает неудобные вопросы «Мосгортрансу» 02.09.2021 ZELENOGRAD.RU

После публикации о водителе, который помогал пассажиру с эпилептическим приступом, разжимая челюсти гаечным ключом, мы спросили врача, правильно ли была оказана медпомощь? Происшествие прокомментировал заведующий кардиореанимацией ГКБ 29, доктор медицинских наук Алексей Эрлих.

История, произошедшая в зеленоградском автобусе, когда водитель помогал пассажирке, потерявшей сознание, вызывает у меня неоднозначные чувства.

С одной стороны, редко можно увидеть, как обычные люди оказывают первую медицинскую помощь (а необходимость в этом бывает, увы, очень часто, и тогда пассивность, страх и неумение действовать вызывают жгучую досаду). В этом отношении Рустам Ханиев — просто огромный молодец! Он не растерялся, взял на себя ответственность, пытался помочь, остался с пассажиркой до приезда Скорой… Редко в наше время встречается такая ответственность. Я буду очень рад, если руководство его отметит и премирует.

С другой стороны, меня, как врача, ужасно расстраивает, в каком дремучем состоянии находятся знания по оказанию первой медицинской помощи в обществе. И даже среди водителей автопарка, которых, как я понял, этому специально учат, бытуют какие-то совершенно невероятные и варварские методы оказания помощи.

Не будучи свидетелем ситуации, а прочитав её описание, я всё-таки попытаюсь дать её медицинский анализ.

Неизвестно, был ли это эпилептический приступ. Потеря сознания с судорогами, тем более, если было нарушение дыхания, может быть признаком многих угрожающих жизни состояний, и самым грозным среди них является остановка кровообращения из-за нарушения сердечного ритма — желудочковой тахикардии или фибрилляции желудочков. В этом случае пострадавшему ничего не поможет, кроме экстренно начатого и правильно проведённого непрямого массажа сердца. Тем более не поможет разжимание челюсти.

О разжимании челюсти отдельно. Даже если это действительно был эпиприступ (что у молодой женщины более вероятно, чем остановка кровообращения), то никто и никогда не должен в момент приступа разжимать пострадавшему сжатую челюсть. Ни черенком ложки, ни гаечным ключом. Рустаму Ханиеву невероятно повезло, что по-видимому, к тому моменту, когда он подоспел со своим страшным инструментом, эпиприступ (допустим, это был именно он) уже заканчивался, и рот у пострадавшей легко можно было открыть. На пике приступа любые подобные манёвры могли закончиться разрушением нескольких зубов, и тогда вся премия от автокомбината могла пойти на оплату работы стоматологов для пострадавшей. В момент эпилептического приступа пострадавшего нужно просто защищать от повреждений и травм во время судорог, желательно уложить на бок, чтобы облегчить проходимость дыхательных путей.

Важные вопросы хочется задать руководству автокомбината. Например, кто и как обучает водителей оказанию неотложной помощи? Умеют ли водители проводить доврачебные мероприятия по сердечно-лёгочной реанимации? Знают ли они, что лежит в аптечке, и как этим пользоваться (никаких «таблеток от сердца» там быть не должно)? Мне кажется, что этим нужно заниматься целенаправленно и много.

И ещё, важное — про здоровье самих водителей автобусов. Известно, что в подавляющем большинстве — это мужчины старше 40 лет, то есть люди с потенциально высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, частым проявлением которых является внезапная сердечная (аритмическая) смерть. В руках водителей наши жизни и здоровье и необходимо тщательно и строго определять риски сердечно-сосудистых заболеваний среди водителей автобусов и всеми силами эти риски снижать. Я более чем уверен, что в настоящее время и профилактические осмотры у водителей (да и не только у водителей) проводятся формально и в ходе таких осмотров часто закрываются глаза на многие существующие проблемы здоровья водителей автобусов.

Со своей стороны я готов помочь зеленоградскому автопарку организовать и провести неформальные занятия с водителями по оказанию первой медицинской помощи, а также разработать программу выявления рисков сердечно-сосудистых заболеваний среди водителей и помощь в уменьшении этих рисков.

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Метки:
медицина, Эрлих Алексей Дмитриевич, курсы первой помощи
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Обсуждение
A T
3 часа назад
Думаю, тему первой помощи стоит популяризировать, и стоило бы проходить курсы (например, моя мама пару раз использовала это - пригодилось), разбирать заблуждения, что можно делать и как, чего нельзя.
Допустим, и у нас был такой случай - при игре в настольный теннис у женщины случился приступ, мы тоже пытались делать неправильно, испугавшись остановки дыхания. Такая "помощь" чуть не закончилась травмой, но хоть догадались удерживать пострадавшую, чтобы она не травмировала сама себя. Бригада скорой помощи потом объяснила.
Михаил Правдолюбов
2 часа назад
Познавать и совершенствовать правила оказания первой помощи надо все со школы, кажется это делают на уроках ОБЖ, только надо приглашать квалифицированных парамедиков для этого, потому что педагоги, часто сами не бель ни мес в этом вопросе. Наверное есть вопрос к комплектации мед. аптечки в общественном транспорте, она должна быть более функциональная, чем в легковом, частном автомобиле. В остальном, у "доктора" Эрлиха хорошо получается выступать только в защиту грязной навальнятины, и о том, как бедный Лелик страдает в ИК в г. Покров. В данной же статье его слова больше похожи на вонючие высеры, предназначенные для нас с вам, тыпа для тупой массы плебса - мол хавайте (оценочное суждение).
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