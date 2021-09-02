История, произошедшая в зеленоградском автобусе, когда водитель помогал пассажирке, потерявшей сознание, вызывает у меня неоднозначные чувства.

С одной стороны, редко можно увидеть, как обычные люди оказывают первую медицинскую помощь (а необходимость в этом бывает, увы, очень часто, и тогда пассивность, страх и неумение действовать вызывают жгучую досаду). В этом отношении Рустам Ханиев — просто огромный молодец! Он не растерялся, взял на себя ответственность, пытался помочь, остался с пассажиркой до приезда Скорой… Редко в наше время встречается такая ответственность. Я буду очень рад, если руководство его отметит и премирует.

С другой стороны, меня, как врача, ужасно расстраивает, в каком дремучем состоянии находятся знания по оказанию первой медицинской помощи в обществе. И даже среди водителей автопарка, которых, как я понял, этому специально учат, бытуют какие-то совершенно невероятные и варварские методы оказания помощи.

Не будучи свидетелем ситуации, а прочитав её описание, я всё-таки попытаюсь дать её медицинский анализ.

Неизвестно, был ли это эпилептический приступ. Потеря сознания с судорогами, тем более, если было нарушение дыхания, может быть признаком многих угрожающих жизни состояний, и самым грозным среди них является остановка кровообращения из-за нарушения сердечного ритма — желудочковой тахикардии или фибрилляции желудочков. В этом случае пострадавшему ничего не поможет, кроме экстренно начатого и правильно проведённого непрямого массажа сердца. Тем более не поможет разжимание челюсти.

О разжимании челюсти отдельно. Даже если это действительно был эпиприступ (что у молодой женщины более вероятно, чем остановка кровообращения), то никто и никогда не должен в момент приступа разжимать пострадавшему сжатую челюсть. Ни черенком ложки, ни гаечным ключом. Рустаму Ханиеву невероятно повезло, что по-видимому, к тому моменту, когда он подоспел со своим страшным инструментом, эпиприступ (допустим, это был именно он) уже заканчивался, и рот у пострадавшей легко можно было открыть. На пике приступа любые подобные манёвры могли закончиться разрушением нескольких зубов, и тогда вся премия от автокомбината могла пойти на оплату работы стоматологов для пострадавшей. В момент эпилептического приступа пострадавшего нужно просто защищать от повреждений и травм во время судорог, желательно уложить на бок, чтобы облегчить проходимость дыхательных путей.

Важные вопросы хочется задать руководству автокомбината. Например, кто и как обучает водителей оказанию неотложной помощи? Умеют ли водители проводить доврачебные мероприятия по сердечно-лёгочной реанимации? Знают ли они, что лежит в аптечке, и как этим пользоваться (никаких «таблеток от сердца» там быть не должно)? Мне кажется, что этим нужно заниматься целенаправленно и много.

И ещё, важное — про здоровье самих водителей автобусов. Известно, что в подавляющем большинстве — это мужчины старше 40 лет, то есть люди с потенциально высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, частым проявлением которых является внезапная сердечная (аритмическая) смерть. В руках водителей наши жизни и здоровье и необходимо тщательно и строго определять риски сердечно-сосудистых заболеваний среди водителей автобусов и всеми силами эти риски снижать. Я более чем уверен, что в настоящее время и профилактические осмотры у водителей (да и не только у водителей) проводятся формально и в ходе таких осмотров часто закрываются глаза на многие существующие проблемы здоровья водителей автобусов.

Со своей стороны я готов помочь зеленоградскому автопарку организовать и провести неформальные занятия с водителями по оказанию первой медицинской помощи, а также разработать программу выявления рисков сердечно-сосудистых заболеваний среди водителей и помощь в уменьшении этих рисков.