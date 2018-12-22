Новый год, Рождество. Снег на улице, мороз, санки и коньки. Так приятно после прогулки, придя в тёплое помещение, выпить что-то согревающее и вкусное. Какой он, идеальный зимний напиток? Корреспондент Zelenograd.ru Екатерина Шокурова попросила барменов нескольких зеленоградских ресторанов, баров и кафе поделиться рецептом любимых коктейлей горожан — и рассказать о собственных вкусах.
Бармен Алексей рассказал, что самый зимний напиток в «ЭТО кафе» — клюквенно-пряничный. Отличный вариант, если приболел или просто для создания настроения. Как его приготовить:
- Положить в чашку нужное количество клюквы.
- Добавить 10 мл пюре из лесных ягод, 20 мл сиропа «имбирный пряник» и специи — звёздочку бадьяна и палку корицы.
- Долить 200 грамм подогретого вишнёвого сока.
А дома Алексей предпочитает в качестве зимнего напитка традиционный и привычный всем чай с лимоном.
«Это» кафе: площадь Юности, корпус 401.
Какао с маршмеллоу или какао с зефирками — любимый напиток если для не всех, то уж точно для большинства детей всех возрастов, от двух до ста лет. А в зеленоградском «Кинематографе» какао фирменный напиток, который предлагают практически со дня основания заведения. Что нужно для его приготовления, рассказал бармен Фёдор:
- Вскипятить 200 мл молока. Это нужно для того, чтобы какао не сбилось в комочки, как оно поступит в холодном молоке, а равномерно растворилось. 5 чайных ложек какао, 3 чайные ложки тростникового сахара и одну ложку ванильного сахара размешать в молоке.
- Добавить 100 грамм холодного молока, снова довести до кипения.
- Перелить какао в чашку, украсить маршмеллоу (зефиринками) и, по желанию, посыпать корицей.
Сам Фёдор из зимних напитков любит чай и, иногда, ягермейстер.
«Кинематограф»: корпус 159.
Северный лечебный напиток — облепиховый чай — считают самым зимним и новогодним в «Андерсоне». Рецепт содержит необычные ингредиенты:
- Приготовить 150 грамм зелёного чая. Положить в него бадьян, гвоздику и веточку розмарина.
- Добавить в напиток по 30 грамм ягод облепихи, морковного пюре («Монин») и апельсинового фреша. Вскипятить.
- Перелить горячий напиток в чашку, при желании — заменить ветку розмарина на свежую.
Бармен «Андерсона» Георгий в новогодние праздники пьёт виски, а его коллега Даниил предпочитает старую добрую кока-колу.
Семейное кафе «Андерсон»: площадь Юности, 2.
Классика жанра и звезда сезонного зимнего меню во многих заведениях — глинтвейн, пожалуй, самый распространённый согревающий алкогольный напиток. В «Фазенде» его готовят так:
- Нарезают фрукты — цедру лимона и апельсина полосками, яблоко квадратиками, а дольку апельсина откладывают для украшения. К ним добавляют специи (корица и гвоздика) и мёд по вкусу. В рецепте «Фазенды» — 20 грамм мёда на порцию напитка.
- Эту смесь заливают 150 граммами сухого вина и нагревается, но ни в коем случае не кипятится. После нагревания желательно дать глинтвейну настояться. При желании можно заменить вино вишнёвым соком, но тогда лучше уменьшить количество мёда (или вообще обойтись без него).
- Готовый напиток разливают в бокалы и украшают долькой апельсина.
Бармен Михаил рассказал, что дома он зимние алкогольные коктейли не пьёт, только бокал шампанского под бой курантов. А после работы предпочитает пить соки или успокоительное :)
Ресторан «Фазенда»: корпус 2309А, ТЦ «Столица».
Напиток для любителей погорячее. Слово «блю» относится не к цвету напитка, а к цвету пламени горящей жидкости во время его приготовления. Это самый сложный в приготовлении коктейль, файер-шоу требует пиротехнических навыков.
- В бокал кладут по дольке лимона, лайма, апельсина и яблока, а также палочка корицы.
- В стальную или железную чашку наливают «Джек Дэниелс фаер» и поджигают. Затем горящая смесь переливается из одной чашки в другую не менее четырёх раз. За это время жидкость прогревается и её вкус смягчается из-за выгорающего алкоголя.
- Огонь гасят и выливают горячую жидкость в бокал на фрукты. Напиток готов! Если он кажется слишком алкогольным, можно его разбавить содовой. В таком случае он становится похожим на грог.
Бармен Вадим, как и бармены других зеленоградских заведений, оказался, скорее, трезвенником и дома обычно не пьёт алкоголь. Но если уж готовить зимний согревающий напиток, по его словам, то глинтвейн.
Бар «Все свои» (раньше назывался «Сорри, бэби»): корпус 1604.
В целом, бармены оказались не склонны в домашних условиях готовить сложные коктейли и предпочитают им простые напитки, не требующие смешивания. Узнать секретный домашний новогодний коктейль, которым бармен-профессионал может порадовать своих близких, семью или гостей, не удалось. Но и вышеперечисленных рецептов хватит для экспериментов во время новогодних каникул. Вкусного Нового года!
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- СТО Зеленоград
-
Всегда поможем
вашему авто !