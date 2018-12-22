Бармен Алексей рассказал, что самый зимний напиток в «ЭТО кафе» — клюквенно-пряничный. Отличный вариант, если приболел или просто для создания настроения. Как его приготовить:

Положить в чашку нужное количество клюквы. Добавить 10 мл пюре из лесных ягод, 20 мл сиропа «имбирный пряник» и специи — звёздочку бадьяна и палку корицы. Долить 200 грамм подогретого вишнёвого сока.

А дома Алексей предпочитает в качестве зимнего напитка традиционный и привычный всем чай с лимоном.

«Это» кафе: площадь Юности, корпус 401.