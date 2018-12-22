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Самый новогодний напиток. Пять рецептов в три шага от зеленоградских ресторанов 22.12.2018 ZELENOGRAD.RU

Новый год, Рождество. Снег на улице, мороз, санки и коньки. Так приятно после прогулки, придя в тёплое помещение, выпить что-то согревающее и вкусное. Какой он, идеальный зимний напиток? Корреспондент Zelenograd.ru Екатерина Шокурова попросила барменов нескольких зеленоградских ресторанов, баров и кафе поделиться рецептом любимых коктейлей горожан — и рассказать о собственных вкусах.

Клюквенно-пряничный напиток от «ЭТО кафе»

Бармен Алексей рассказал, что самый зимний напиток в «ЭТО кафе» — клюквенно-пряничный. Отличный вариант, если приболел или просто для создания настроения. Как его приготовить:

  1. Положить в чашку нужное количество клюквы.
  2. Добавить 10 мл пюре из лесных ягод, 20 мл сиропа «имбирный пряник» и специи — звёздочку бадьяна и палку корицы.
  3. Долить 200 грамм подогретого вишнёвого сока.

А дома Алексей предпочитает в качестве зимнего напитка традиционный и привычный всем чай с лимоном.

«Это» кафе: площадь Юности, корпус 401.

Какао с зефирками от «Кинематографа»

Какао с маршмеллоу или какао с зефирками — любимый напиток если для не всех, то уж точно для большинства детей всех возрастов, от двух до ста лет. А в зеленоградском «Кинематографе» какао фирменный напиток, который предлагают практически со дня основания заведения. Что нужно для его приготовления, рассказал бармен Фёдор:

  1. Вскипятить 200 мл молока. Это нужно для того, чтобы какао не сбилось в комочки, как оно поступит в холодном молоке, а равномерно растворилось. 5 чайных ложек какао, 3 чайные ложки тростникового сахара и одну ложку ванильного сахара размешать в молоке.
  2. Добавить 100 грамм холодного молока, снова довести до кипения.
  3. Перелить какао в чашку, украсить маршмеллоу (зефиринками) и, по желанию, посыпать корицей.

Сам Фёдор из зимних напитков любит чай и, иногда, ягермейстер.

«Кинематограф»: корпус 159.

Облепиховый чай от семейного кафе «Андерсон»

Северный лечебный напиток — облепиховый чай — считают самым зимним и новогодним в «Андерсоне». Рецепт содержит необычные ингредиенты:

  1. Приготовить 150 грамм зелёного чая. Положить в него бадьян, гвоздику и веточку розмарина.
  2. Добавить в напиток по 30 грамм ягод облепихи, морковного пюре («Монин») и апельсинового фреша. Вскипятить.
  3. Перелить горячий напиток в чашку, при желании — заменить ветку розмарина на свежую.

Бармен «Андерсона» Георгий в новогодние праздники пьёт виски, а его коллега Даниил предпочитает старую добрую кока-колу.

Семейное кафе «Андерсон»: площадь Юности, 2.

Глинтвейн от ресторана «Фазенда»

Классика жанра и звезда сезонного зимнего меню во многих заведениях — глинтвейн, пожалуй, самый распространённый согревающий алкогольный напиток. В «Фазенде» его готовят так:

  1. Нарезают фрукты — цедру лимона и апельсина полосками, яблоко квадратиками, а дольку апельсина откладывают для украшения. К ним добавляют специи (корица и гвоздика) и мёд по вкусу. В рецепте «Фазенды» — 20 грамм мёда на порцию напитка.
  2. Эту смесь заливают 150 граммами сухого вина и нагревается, но ни в коем случае не кипятится. После нагревания желательно дать глинтвейну настояться. При желании можно заменить вино вишнёвым соком, но тогда лучше уменьшить количество мёда (или вообще обойтись без него).
  3. Готовый напиток разливают в бокалы и украшают долькой апельсина.

Бармен Михаил рассказал, что дома он зимние алкогольные коктейли не пьёт, только бокал шампанского под бой курантов. А после работы предпочитает пить соки или успокоительное :)

Ресторан «Фазенда»: корпус 2309А, ТЦ «Столица».

«Блю Блейзер» от бара «Все свои»

Напиток для любителей погорячее. Слово «блю» относится не к цвету напитка, а к цвету пламени горящей жидкости во время его приготовления. Это самый сложный в приготовлении коктейль, файер-шоу требует пиротехнических навыков.

  1. В бокал кладут по дольке лимона, лайма, апельсина и яблока, а также палочка корицы.
  2. В стальную или железную чашку наливают «Джек Дэниелс фаер» и поджигают. Затем горящая смесь переливается из одной чашки в другую не менее четырёх раз. За это время жидкость прогревается и её вкус смягчается из-за выгорающего алкоголя.
  3. Огонь гасят и выливают горячую жидкость в бокал на фрукты. Напиток готов! Если он кажется слишком алкогольным, можно его разбавить содовой. В таком случае он становится похожим на грог.

Бармен Вадим, как и бармены других зеленоградских заведений, оказался, скорее, трезвенником и дома обычно не пьёт алкоголь. Но если уж готовить зимний согревающий напиток, по его словам, то глинтвейн.

Бар «Все свои» (раньше назывался «Сорри, бэби»): корпус 1604.

В целом, бармены оказались не склонны в домашних условиях готовить сложные коктейли и предпочитают им простые напитки, не требующие смешивания. Узнать секретный домашний новогодний коктейль, которым бармен-профессионал может порадовать своих близких, семью или гостей, не удалось. Но и вышеперечисленных рецептов хватит для экспериментов во время новогодних каникул. Вкусного Нового года!

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