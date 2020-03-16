14 и 15 марта многие зеленоградцы столкнулись с повышенным спросом на товары с длительным сроком хранения: бакалея, консервы, хозяйственные товары В некоторых магазинах опустели полки с дешевыми крупами и макаронами, а покупателей в них было необычно много. Попросили читателей «Зеленоград.ру» поделиться своими впечатлениями и выяснили, что говорят об этом представители магазинов и поставщиков.
Еще в среду наш читатель Михаил П. заметил в «Ашане» практически пустые полки с тушенкой, мукой, солью и дешевыми макаронами. Остальной товар был в избытке. В других магазинах такого не увидел. В пятницу Ирина М. обратила внимание на пустые полки с гречкой в «Ашане» в Андреевке.
На выходных десятки читателей сообщали о том, что скупают «всё дешевое»: крупы, макароны, каши, муку, сахар, соль, тушенку. Описания состояния полок варьируются от «абсолютно пустые» до «полупустые». Много покупали также молока с большим сроком хранения и антибактериальные средства. Карина Р. отметила, что из круп разбирают только гречку: рис, перловка, горох, фасоль — все на месте.
Многие отмечали, что в «Ашанах» часто к вечеру остаются пустые полки. «Проблема не в том, что раскупили, а в том, что не поставили», пишет Мария.
Похожая ситуация в Metro (в Черной грязи и Химках): нет гречки, пустые полки с дешевыми крупами, макаронами, рыбными консервами, растительным маслом. Много покупают туалетной бумаги. Но и в Metro пустые полки явление не редкое, говорят наши читатели.
Впрочем, в самом магазине задержку с выкладкой товаров на полки связывают с «заметным увеличением спроса», сообщил «Ведомостям» представитель торговой сети.
В магазинах этих сетей ситуация разная. «В Перекрестке в 14-м микрорайоне заметно опустевшие полки с гречкой, солью, сахаром. Ажиотажа нет, народа немного, — пишет наша читательница Мира. — В то же время в 15-м в «Перекрестке все как обычно». О магазине в 14-м пишет и Юлия Т.: «Нет макарон, сахара, туалетной бумаги и антксептиков для рук. Хотя сахар при мне со склада привезли и на полки выкладывали». Похоже, и здесь проблема со скоростью выкладки товаров со склада на полки. Другой наш читатель сообщает о пустых полках с гречкой в тот же день в «Перекрестке» в 15-м.
О пустых полках с крупами сообщают и посетители некоторых «Пятерочек».
Проблему подтвердил «Ведомостям» представитель этих сетей: «В части магазинов сейчас наблюдаем повышенный спрос на отдельные товары. Поэтому сеть налаживает дополнительные поставки со складов во всех регионах: в магазин поступают большие партии, чаще пополняются полки. Это требует дополнительных усилий от сотрудников и может занимать больше времени». Производители поставляют товар вовремя и на складах достаточный запас: «Если на полке в магазине недостаточно товара, то завтра ее пополнят новой поставкой со склада».
С повышенным спросом, по сообщениям наших читателей, сталкиваются и другие магазины: пустые полки и переполненные тележки видели в «Атаке» в 18-м микрорайоне, в «Ленте» на Ленинградке и в Крюково, в «Столице» в 14-м.
Вырос спрос и в относительно дорогом супермаркете «Азбука вкуса», говорит представитель компании.
Аналогичные проблемы у служб, которые доставляют продукты на дом. В «Утконосе» и «Перекрестке-онлайн» мало или не было в наличии гречки и других круп, консервов и макарон. Из уже сделанных заказов в «Перекрестке» часть позиций снимали из-за отсутствия. Кроме того, «Перекресток» повысил минимальную сумму заказа с двух до четырех тысяч рублей.
Увеличилось и время доставки. Например, в сервисе «Сбермаркете», который доставляет в Зеленоград из Metro обычно в день заказа или на следующий день, ближайшая доставка была доступна лишь через пять дней. Представитель «Сбермаркета» объяснил задержку большим числом заказов и пообещал, что «скоро все войдет в обычный ритм».
Проблема и с заказом медикаментов. На сайте apteka.ru показывалось сообщение о возможных задержках в доставке, сообщил наш читатель.
Производители продукции, на которую резко вырос спрос, уже начали увеличивать отгрузки сетям, рассказали их представители «Ведомостям». Запросы на поставки резко выросли за последнюю неделю — на крупы, макароны и муку, говорит представитель «Макфы». Пока компания справляется с возросшим спросом, однако в дальнейшем, возможно, придется увеличивать производство.
Поставщик круп «Мистраль» сообщил, что заявки на поставку от некоторых сетей больше, чем обычно в 3-10 раз. С этим сталкиваются и другие крупные поставщики бакалеи. Удовлетворить выросший в несколько раз спрос от некоторых сетей не получается: «Компания пока поставляет в том же режиме, что и раньше. Иначе продукция закончится и каким-то магазинам ее не хватит». Тем не менее, компания закупает больше круп и увеличивает производство.
Подразделение детского и лечебного питания Danone тоже столкнулось с повышенным спросом в конце прошлой недели. Например, от некоторых дистрибуторов поступают заказы, равные их закупкам за несколько месяцев. Пока удается удовлетворить повышенный спрос. Производитель «Фрутоняни» и «Малышам» пока не получал запросов нарастить поставки от сетей, но его мощности позволят удовлетворить выросший спрос.
Министерство промышленности и торговли попросило торговые сети оценить, на сколько дней хватит их товарных запасов по социально значимым товарам, а также на сколько они смогут нарастить поставки «на случай непредвиденных обстоятельств».
Рост спроса связывают не только с реакцией на информацию об эпидемии коронавируса и возможном карантине, но также с ростом курсов валют, что «неминуемо в итоге скажется на цене продуктов».
Один из представителей компаний, опрошенных «Ведомостями», сказал, что ожидает утихания ажиотажа через две-три: «потребители сделают запасы и, возможно, распространение вируса из-за принятых государствами мер уже пойдет на спад».
Многие наши читатели считают, что ажиотажный спрос на продукты подстроен кем-то специально. «Панику разгоняют сами сети, чтобы сбыть залежалую крупу и консервы», считает Ольга Б. «Поставщики радуются что у людей последние мозги кончились, — считает другой читатель. — Больше гречи, больше тушняка, чтобы всё протухло потом».
Зарабатывают не только продуктовые магазины. Кристина Ф. считает, что аптеки много заработают на противовирусных: «Плевать, что они не эффективны, главное купить. Люди сходят с ума».
Другие подозревает более сложную манипуляцию. «Очень удобно проделывать разные серьёзные действия, пока народ переключился на вирусы», считает Анна С. «У правителей хорошо получается промывать нам мозги: вирус — макароны — электронное голосование. Люди все больше превращаются в зомби», беспокоится Александр А.
Анастасия Н. связывает всё воедино: «Сто процентов под шумок наши права меняют, а к маю-июню коронавирус исчезнет, а наши права [уже] поменяют. Они [власти], скажут: а что вы молчали, когда меняли — а мы крупы, ******, покупали… Такая же ситуация и с повышением пенсионного возраста была: пока народ за футбол переживал, нам возраст повысили».
Отдельную группу составляют наши читатели, которые делали обычные крупные покупки, не связанные с «коронавирусным» ажиотажем.
«Если посмотреть на мои закупки, — пишет Ирина К., — то любой поверит, что я к кризису готовлюсь. Если макароны, то пачек десять, если гречка, то коробка. У меня семья большая и меня не радует каждый день по магазинам таскаться».
«Делала обычную закупку на месяц и понимаю теперь, почему на меня очень странно смотрел кассир и другие покупатели», догадалась Маруся М.
Миле П. надо было срочно потратить подарочные сертификаты на три тысячи рублей, чтобы они не сгорели. «Глядя на мои покупки, наверное, кто-то не то подумал».
Надежда А. считает, что большинство хозяек имеет и делает большие запасы продуктов. «Это удобно: едем и берем коробку по 40 упаковок гречки, риса, макарошек разных, сливочного масла десять килограмм в морозилке, муки и молока по паре упаковок. Всю жизнь именно так живем. Мыло и водку у меня в закромах можно найти еще советские».
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме. Спасибо!
Отредактировано: 16-03-2020, 15:05
Отредактировано: 16-03-2020, 15:06