Ашан

Еще в среду наш читатель Михаил П. заметил в «Ашане» практически пустые полки с тушенкой, мукой, солью и дешевыми макаронами. Остальной товар был в избытке. В других магазинах такого не увидел. В пятницу Ирина М. обратила внимание на пустые полки с гречкой в «Ашане» в Андреевке.

На выходных десятки читателей сообщали о том, что скупают «всё дешевое»: крупы, макароны, каши, муку, сахар, соль, тушенку. Описания состояния полок варьируются от «абсолютно пустые» до «полупустые». Много покупали также молока с большим сроком хранения и антибактериальные средства. Карина Р. отметила, что из круп разбирают только гречку: рис, перловка, горох, фасоль — все на месте.

Многие отмечали, что в «Ашанах» часто к вечеру остаются пустые полки. «Проблема не в том, что раскупили, а в том, что не поставили», пишет Мария.