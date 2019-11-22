На заседании Мосгордумы 20 ноября депутаты проголосовали за введение инвестиционных налоговых льгот и новые правила для игровых комнат в торговых центрах, а также утвердили бюджет столичного фонда медицинского страхования. «Зеленоград.ру» рассказывает, для какого бизнеса сделают послабления и сколько бумаг нужно будет подписать перед отправкой ребенка поиграть, пока вы ходите за покупками.
Менять законы Москвы «Об организации местного самоуправления» и «О мерах по противодействию коррупции» нужно было, потому что поменялись федеральные нормы. Теперь за незначительные нарушения в декларациях депутатов и иных лиц, которых избирали, необязательно лишать полномочий. Теперь им можно вынести предупреждение.
Является нарушение существенным или несущественным, будет решать мэр Москвы. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников пояснил, что принятые изменения позволят дифференцировать подход к муниципальным депутатам, которые допустили незначительные нарушения при заполнении декларации о доходах: «До поправок был предусмотрен достаточно жесткий вариант — досрочное сложение полномочий. Например, в одном из регионов РФ муниципального депутата хотели лишить полномочий за то, что он не указал в декларации премию в размере 300 рублей».
Возможность досрочно прекратить полномочия депутата, если нарушения антикоррупционного законодательства окажутся серьезными, останется.
Депутаты продлили действия льгот для некоторых видов бизнеса на пять лет — по 31 декабря 2024 года. Так, не нужно будет платить налог на недвижимость тем организациям, которые работают там с гипохлоритом натрия — этот реагент используют в том числе для очистки воды в городе, поскольку он безопаснее хлора.
Льготу по налогу на имущество организаций получают и парки развлечений: предполагается, что снижение суммы налога на 97% будет способствовать развитию отрасли в столице и привлечению туристов. Скидка распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Чтобы жители Москвы переходили на экологически чистый транспорт, предлагается освободить от уплаты транспортного налога владельцев электромобилей, электробусов и других средств, оснащенных только электродвигателем. Эти поправки дополнят уже действующую меру по бесплатной парковке для электромобилей. В Москве пока зарегистрировано чуть больше 400 электромобилей, а электробусы не подпадают под действие льготы, так как уже освобождены от налогообложения, как и весь общественный транспорт.
Кроме того, организации, получившие статус московского инвестора первой или второй категории, могут воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом. Его предельный размер предлагается установить в размере 90% стоимости основных средств. Минимальный налог на прибыль после вычета составит 12,5% для московского инвестора первой категории и 8% — для инвестора второй категории. Срок действия инвестиционного вычета — 7 лет.
По мнению депутата от Зеленограда Андрея Титова, эти поправки очень важны. «Я как предприниматель понимаю, что эта льгота является дополнительной формой поддержки и существенно поможет всем инвесторам города Москвы. Это будет влиять на развитие рабочих мест, развитие предпринимательства и города в целом. Я, естественно, голосовал за этот закон, хотя некоторые коллеги-депутаты выступили против, считая, что эти деньги пойдут в карман олигархов», — рассказал он «Зеленоград.ру».
Депутаты поддержали проект федерального закона, вводящего стандарт безопасности детских игровых комнат в торговых центрах. Сейчас он готов для внесения в Государственную думу. Закон нужен, потому что в настоящее время нет требований к работникам таких комнат, нет норм о защите прав и законных интересов детей.
Андрей Титов сказал «Зеленоград.ру», что рассмотрение этого вопроса 20 ноября, в День ребенка и День педиатра очень символично. «Оказалось, что нет ни одного регламента, который обеспечивал бы безопасность детей в торговых центрах. Вчера мы почти единогласно поддержали этот закон и передаем его в Государственную думу».
Проект предлагает закрепить в Федеральном законе «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» понятие «временный присмотр за детьми»: это комплекс мер по организации в дневное время досуга детей не более 12 часов подряд. При этом место для игр должно быть специально оборудовано, а за детьми нужно будет организовать наблюдение. В целом нахождение детей в игровой комнате должно содействовать «их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию».
Предусматриваются также обязанности родителей при передаче ребенка: нужно будет показать паспорт или права, в письменной форме выразить добровольное согласие на временный присмотр за детьми и оставить способы оперативной связи. Также родители должны подтверждать, что не знают о простуде ребенка или ее признаках, и подписать документ, что заберут ребенка из игровой комнаты по первому требованию.
Депутат Мосгордуму Елена Янчук, считает, что проблемы этих комнат шире: стоит обсудить еще качество материалов, санитарное содержание, безопасность. «Но, по крайней мере, хоть какие-то требования к сотрудникам этих игровых комнат — медкнижка, отсутствие судимости — и необходимым документам, в том числе предоставляемых родителями (например, что они точно родители) появятся», — сказала она.
На заседании утвердили объем фонда ОМС: предполагается, что в 2020 году он составит 331 миллиард рублей, в 2021 году — 350 миллиардов, в 2022 году — 368 миллиардов. Большую часть этих сумм составляют субвенции из федерального фонда ОМС. В 2020 году доля субвенции — 68%, а двух последующих — 80%. По сравнению с 2019 годом финансирование фонда увеличится на 13%.
По словам председателя думы Алексея Шапошникова, дополнительные средства направят на обеспечение базовой программы ОМС. Это позволит расширить доступность помощи для онкобольных и «сердечников». «В 2020 году более 15 миллиардов рублей пойдет на приобретение нового диагностического оборудования, еще 24 миллиарда — на переоснащение стационаров. На 15 миллиардов больше, чем в прошлом году, заложено на химиотерапию и поддержку пациентов, столкнувшихся с опасными для жизни заболеваниями. На 7,6% возрастет размер подушевого финансирования: с нынешних 11 800 рублей до 12 700 рублей в среднем на одного застрахованного москвича», — сказал он.
По мнению Андрея Титова, закон о фонде ОМС был самым важным на заседании, так как это позволит обеспечить социальные гарантии всех жителей Москвы в плане медицинских услуг.