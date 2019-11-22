Налоговые льготы

Депутаты продлили действия льгот для некоторых видов бизнеса на пять лет — по 31 декабря 2024 года. Так, не нужно будет платить налог на недвижимость тем организациям, которые работают там с гипохлоритом натрия — этот реагент используют в том числе для очистки воды в городе, поскольку он безопаснее хлора.

Льготу по налогу на имущество организаций получают и парки развлечений: предполагается, что снижение суммы налога на 97% будет способствовать развитию отрасли в столице и привлечению туристов. Скидка распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Чтобы жители Москвы переходили на экологически чистый транспорт, предлагается освободить от уплаты транспортного налога владельцев электромобилей, электробусов и других средств, оснащенных только электродвигателем. Эти поправки дополнят уже действующую меру по бесплатной парковке для электромобилей. В Москве пока зарегистрировано чуть больше 400 электромобилей, а электробусы не подпадают под действие льготы, так как уже освобождены от налогообложения, как и весь общественный транспорт.

Кроме того, организации, получившие статус московского инвестора первой или второй категории, могут воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом. Его предельный размер предлагается установить в размере 90% стоимости основных средств. Минимальный налог на прибыль после вычета составит 12,5% для московского инвестора первой категории и 8% — для инвестора второй категории. Срок действия инвестиционного вычета — 7 лет.

По мнению депутата от Зеленограда Андрея Титова, эти поправки очень важны. «Я как предприниматель понимаю, что эта льгота является дополнительной формой поддержки и существенно поможет всем инвесторам города Москвы. Это будет влиять на развитие рабочих мест, развитие предпринимательства и города в целом. Я, естественно, голосовал за этот закон, хотя некоторые коллеги-депутаты выступили против, считая, что эти деньги пойдут в карман олигархов», — рассказал он «Зеленоград.ру».