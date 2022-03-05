Редакция «Зеленоград.ру» готовит материал о перестройке и связанном с ней продовольственном кризисе в нашем городе и просит помочь в его подготовке.

Подробнее: Вспомните, пожалуйста, реалии начала 1990-х годов. Летом 1990 года Моссовет и Мособлсовет приняли решение о торговле продовольствием и товарами народного потребления только по паспортам с пропиской в Москве и Московской области. Позже для этой цели были выпущены и розданы через систему ЖЭКов визитные карточки покупателя. Карточки выпускались двух видов: для постоянно прописанных (синие) и для временно прописанных (красные).

Чем нужно помочь? Помните ли вы что-либо об этой практике? Не сохранилось ли в ваших домашних архивах таких карточек? Поделитесь пожалуйста фото и воспоминаниями о том, как пользовались этими документами — кто и как проверял их в магазинах (если проверяли), какие трудности это создавало.

К концу 1990 года в Зеленограде ввели талоны на продукты питания (вот как на фото). Поделитесь пожалуйста своими воспоминаниями об этом периоде. Если помните, расскажите нам, когда — в каком году и почему талоны вышли из обращения.

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