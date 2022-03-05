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Помните продуктовые талоны и карточки в 90-е? Поделитесь воспоминаниями 05.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Редакция «Зеленоград.ру» готовит материал о перестройке и связанном с ней продовольственном кризисе в нашем городе и просит помочь в его подготовке.

Подробнее: Вспомните, пожалуйста, реалии начала 1990-х годов. Летом 1990 года Моссовет и Мособлсовет приняли решение о торговле продовольствием и товарами народного потребления только по паспортам с пропиской в Москве и Московской области. Позже для этой цели были выпущены и розданы через систему ЖЭКов визитные карточки покупателя. Карточки выпускались двух видов: для постоянно прописанных (синие) и для временно прописанных (красные).

Чем нужно помочь? Помните ли вы что-либо об этой практике? Не сохранилось ли в ваших домашних архивах таких карточек? Поделитесь пожалуйста фото и воспоминаниями о том, как пользовались этими документами — кто и как проверял их в магазинах (если проверяли), какие трудности это создавало.

К концу 1990 года в Зеленограде ввели талоны на продукты питания (вот как на фото). Поделитесь пожалуйста своими воспоминаниями об этом периоде. Если помните, расскажите нам, когда — в каком году и почему талоны вышли из обращения.

Куда писать? Пишите в ватсап или телеграм 8-926-100-81-67, в сообщения инстаграма, вконтакта, фейсбука или на news@zelenograd.ru

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Метки:
история зеленограда, перестройка в зеленограде
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Обсуждение
Ирина Горячева
3 часа назад
Карточки не сохранились, но насколько помню, на обратной стороне было указано сколько кг или штук товара можно купить на один талон. Талон отрезал продавец. И да, как указано на талоне, он был действительным только в блоке, то есть если протянуть продавцу уже отрезанный талон - не продадут товар.
Были ещё талоны на спиртное и на сигареты.
Alex Z
2 часа назад
Помню. В обращении они были довольно не долго, да и проку от них, помнится, было мало: в условиях тотального дефицита они в значительной степени просто дублировали деньги. Отоварить-то их было не многим проще, чем купить тот же товар за деньги.
A T
1 час назад
Помню разговоры родителей и их друзей о том, что везде дефицит. Была в детсадовском возрасте и однажды предложила им покупать этот "дефицит", коль уж он в наличии. Думала, что за этим словом скрывается что-то противное вроде маргарина, но потенциально пригодное в пищу.
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