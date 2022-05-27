Для отработки спасения людей с высоты пожарные провели на днях учения в городе — в 18-м микрорайоне. Для учений был выбран 25-этажный корпус 1804Б.
По замыслу учений, из-за неосторожного обращения с огнем при курении произошел пожар в одной из квартир на 24 этаже, возникла угроза перехода огня на верхний этаж, на 25-м этаже люди просят о помощи.
В результате условный пожар оперативно ликвидировали, людей спасли при помощи спасательных устройств «Фенист». Руководитель учений отметил, что спасение людей в высотных зданиях отработали качественно. Надеемся, что при реальном пожаре тоже всё будет хорошо.
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