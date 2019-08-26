Завершается благоустройство сквера 60-летия Победы вдоль Панфиловского проспекта в 11 микрорайоне. Работы идут с апреля и до сих пор не закончены, хотя дата окончания стояла 10 июля. Посмотрели, что изменилось вокруг корпуса 1106 за это время.

Главную пехешодную дорогу с парадной торговой стороны дома замостили новой плиткой. Плитка — самая обычная, хотя на предпроектных изображениях и на общественных слушаниях обещали сделать массивную дорогую плитку бежевого цвета, как на площади Юности. Старый облезлый парапет между парком и дорогой демонтировали, а новый решили не делать. Теперь на его месте вдоль тротуара поставили несколько скамеек и мусорок. Некоторые горожане думают, что парапет был единственным препятствием от утаптывания газона в парке. Теперь есть опасения, что все будут срезать дорогу по траве.