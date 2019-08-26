Завершается благоустройство сквера 60-летия Победы вдоль Панфиловского проспекта в 11 микрорайоне. Работы идут с апреля и до сих пор не закончены, хотя дата окончания стояла 10 июля. Посмотрели, что изменилось вокруг корпуса 1106 за это время.
Главную пехешодную дорогу с парадной торговой стороны дома замостили новой плиткой. Плитка — самая обычная, хотя на предпроектных изображениях и на общественных слушаниях обещали сделать массивную дорогую плитку бежевого цвета, как на площади Юности. Старый облезлый парапет между парком и дорогой демонтировали, а новый решили не делать. Теперь на его месте вдоль тротуара поставили несколько скамеек и мусорок. Некоторые горожане думают, что парапет был единственным препятствием от утаптывания газона в парке. Теперь есть опасения, что все будут срезать дорогу по траве.
В самом сквере асфальт заменили плиткой и проложили дополнительные тропинки. При монтаже бордюров пострадала зелень, поэтому по краям дороги положили новый газон. Раньше в сквере была довольно бурная растительность, но рабочие избавились от сорняков и лишних кустов, а также аккуратно подстригли газон. Также там высадили красивые розовые яблони Недзвецкого и сирень, но по саженцам пока рано судить, как преобразится сквер. Старые клумбы с цветами сохранили и сделали несколько новых.
В парке оборудовали места для тихого отдыха. Пока лавок в парке маловато. В списке указаны парковые качели и перголы «Волна», но в сквере их пока нет, и неизвестно будут ли. Зато над некоторыми лавками стоят решетчатые загнутые конструкции непонятного предназначения. Возможно к ним прикрепят крышу для защиты от дождя, а возможно это элемент декора и позже их украсят вьющиеся растения.
Помимо наземных работ, ведется покраска и реставрация фасада корпуса 1106 с обеих сторон. Дом красят в белый цвет с желтыми полосами. С парадной стороны корпуса работы уже почти завершены, а во дворе активно ведутся.
С внутренней стороны дома появились обновленные детские и спортивные площадки. Некоторые построили на месте старых, а некоторые создали на пустом месте. Например у десятого подъезда, площадки раньше не было, рассказали Zelenograd.ru гулявшие там довольные мамы. Площадки сделаны в основном из дерева. Сразу бросаются в глаза новые беседки для тихого отдыха по всему двору. Они очень компактные, приятно выглядят и их много. Канатный комплекс и площадку авиа тематики не удалось найти. Однако на двух площадках пока есть только покрытие, возможно стоит ожидать появления недостающего там.
Вместе с этим во дворе дома идет капитальная замена асфальта. Если тротуар рядом с домом изначально был в проекте, то автомобильную дорогу мимо школ решили ремонтировать в последний момент. Эти работы только начались.
В 2020 году должен начаться другой крупный проект реконструкции — Панфиловского проспекта на протяжении 4,2 км от улицы Гоголя до проспекта Генерала Алексеева. Как следующая реконструкция коснётся уже отремонтированного сквера у корпуса 1106, который лежит на её пути, пока неизвестно.
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