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Вдоль Панфиловского проспекта реконструируют пешеходную зону. Плитка как на площади Юности и площадка-дирижабль 14.12.2018 ZELENOGRAD.RU

В следующем году между корпусом 1106 и Панфиловским проспектом запланировали масштабное благоустройство. Корпус 1106 — длинный дом вдоль проспекта. В нем расположены Сбербанк, «Детский мир», библиотека, почта. В соседних здания центр «Мои документы» и ТЦ «Ольга».

Пешеходную дорожку вдоль здания со стороны Панифловского проспекта выложат такой же плиткой, как на площади Юности. Парапет, который перекрашивали три раза, на предпроектной картинке бежевого цвета, в тон плитке. Также поставят скамейки-качели в так называемых «местах тихого отдыха» (которые, впрочем, расположены прямо рядом с оживленной дорогой).

В зону благоустройства попал и двор дома. Там запланирована реконструкция четырех детских и двух спортивных площадок, а также контейнерных площадок. Устроят, в числе прочего, детский игровой комплекс в виде дирижабля.

Нравится ли вам, что хотят сделать между Панфиловским проспектом и корпусом 1106?
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