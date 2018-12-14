В следующем году между корпусом 1106 и Панфиловским проспектом запланировали масштабное благоустройство. Корпус 1106 — длинный дом вдоль проспекта. В нем расположены Сбербанк, «Детский мир», библиотека, почта. В соседних здания центр «Мои документы» и ТЦ «Ольга».

Пешеходную дорожку вдоль здания со стороны Панифловского проспекта выложат такой же плиткой, как на площади Юности. Парапет, который перекрашивали три раза, на предпроектной картинке бежевого цвета, в тон плитке. Также поставят скамейки-качели в так называемых «местах тихого отдыха» (которые, впрочем, расположены прямо рядом с оживленной дорогой).