Реконструкция сквера и пешеходной зоны в 11 микрорайоне вдоль Панфиловского проспекта, а также детских площадок с внутренней стороны корпуса 1106 началась еще в апреле. Первым делом сняли плитку с пешеходной дорожки и демонтировали парапет вдоль фасада дома, где расположены магазины — почти месяц здесь была грунтово-песочная дорога сельского вида с обломками кирпичей, а строители занимались площадками позади корпуса.

Рассказываем, какие работы запланированы, во сколько обойдется реконструкция и как будет выглядеть обновлённая территория вокруг дома.