Реконструкция сквера и пешеходной зоны в 11 микрорайоне вдоль Панфиловского проспекта, а также детских площадок с внутренней стороны корпуса 1106 началась еще в апреле. Первым делом сняли плитку с пешеходной дорожки и демонтировали парапет вдоль фасада дома, где расположены магазины — почти месяц здесь была грунтово-песочная дорога сельского вида с обломками кирпичей, а строители занимались площадками позади корпуса.
Рассказываем, какие работы запланированы, во сколько обойдется реконструкция и как будет выглядеть обновлённая территория вокруг дома.
Весь май зеленоградцы жаловались на неудобства, связанные с благоустройством. Ходить вдоль дома с детской коляской стало проблематично, написала молодая мама на майских праздниках — разбитая дорога отрезала её от Сбербанка, продуктовых магазинов, книжного и библиотеки с детскими мероприятиями. «Конечно сделать это нужно было перед 1 мая! …люди вынуждены прыгать по песку и грязи! Хоть бы пару досок кинули…», — подтверждала другая зеленоградка.
А в сквере демонтировали все скамейки, пожилым людям и инвалидам негде отдохнуть, добавлял еще один местный житель: «Старикам и инвалидам для отдыха приходиться присаживаться на бордюры, подложив под себя чудом оставшиеся от бывших лавочек доски».
В последних числах мая за дорогу перед корпусом, наконец, взялись: залили бетонным основанием и сделали кое-где новые бордюры.
Сроки всех работы обозначены с 15 апреля до 10 июля. На большом плакате возле сквера есть контакты ответственных, но на деле связаться с ними Zelenograd.ru не удалось в течение недели: представители «Жилищника» Силино, контролирующие ход работ, неуловимы, а телефон подрядчика, указанный в госконтракте, просто отключен.
Конкурс на комплексное благоустройство сквера 60-летия Победы — так называется сквер у корпуса 1106, — и дворовой территории корпуса 1106 (план) выиграла в апреле малая фирма «Оплот», снизив стоимость работ с 29,5 миллионов до 24,8 миллионов рублей. Вот пункты сметы в порядке убывания (суммы включают стоимость работ и материалов):
- 7,7 миллиона рублей — дорожки из плитки вдоль фасада и в сквере, 3,4 тысячи кв.метров.
- 6,3 миллиона рублей — более сотни «малых архитектурных форм», в том числе 46 скамеек, шесть беседок с качелями, две велопарковки, оборудование для детских и спортплощадок.
- 3,1 миллиона рублей — 6,2 тысяч кв.метров газонов, посадка 60 кустов и 10 деревьев, четыре цветника в сквере (три с многолетниками и один с однолетниками).
- 2,9 миллиона рублей — бесшовные резиновые покрытия детских и спортивных площадок на 1,1 тысяч кв.метров.
- 2,4 миллиона рублей — 3,5 тысяч метров бордюров.
- 2 миллиона рублей — 2,3 тысяч кв.метров асфальтовых дорожек.
- 405 тысяч рублей — ремонт лестницы у корпуса 1106Е и 530 метров декоративного ограждения вокруг газонов.
Пешеходную зону вдоль фасада корпуса выложат новой плиткой, а в нишах поставят скамейки. У двух цветников, которые есть и сейчас, расположатся качели и шпалеры для цветов, вокруг посадят по пять яблонь Недзвецкого (которые недавно так красиво цвели в МЖК). Вдоль длинной аллеи в сквере запланировано шесть пергол — скамеек под навесом.
Старый кирпичный парапет с нелегкой судьбой, который два года назад красили в розовый цвет, затем в бордовый, теперь начисто разобрали — и, похоже, восстанавливать не будут, хотя он и был изображён на предпроектной картинке. В смете работ по реконструкции о нём речи нет. Сейчас на месте парапета уже устанавливают обычные бордюры.
Нет упоминания в списке МАФ и детской площадки-дирижабля, которую показывали жителям в ноябре на общественных слушаниях по проекту. Сейчас в смете шесть детских игровых комплексов стоимостью от 96 до 437 тысяч рублей вполне стандартного вида: горки, башенки, лестницы, мостики и турникеты. А из «авиационной» тематики — домик «Диспетчерская башня» и качалка на пружине «Истребитель».
Позади дома все пешеходные дорожки будут заново заасфальтированы, при этом проезжую часть и тротуары трогать не собираются. Детские площадки с резиновым покрытием и новыми игровыми комплексами сделают напротив 10-го, 7-го и 2-го подъездов. Напротив 9-го и 3-го — асфальтовые площадки для тихого отдыха с шестью скамейками в окружении кустов сирени. Между 5-м и 6-м подъездами кроме прежней спортивной площадки будут также воркаут-площадка и площадка с тренажерами, все — с новым резиновым покрытием.
Гарантия на все капитальные работы — не менее трех лет, на установленные элементы — один год или по их документации.
В декабре, когда появился проект реконструкции территории вокруг корпуса 1106, читатели Zelenograd.ru среагировали на него преимущественно с энтузиазмом — 61% из 466 человек ответили в опросе, что им нравится план ремонта. 24% были недовольны, а 15% затруднились с ответом. Скепсис объясняли затянутыми работами на других объектах благоустройства летом 2018 года и большими финансовыми вложениями. При общественном обсуждении проекта управа Силино сообщала, что с просьбами о ремонте пешеходной зоны вдоль корпуса 1106 неоднократно обращались сами жители.
В 2020 году должен начаться другой крупный проект реконструкции — Панфиловского проспекта на протяжении 4,2 км от улицы Гоголя до проспекта Генерала Алексеева. Как следующая реконструкция коснётся уже отремонтированного сквера у корпуса 1106, который лежит на её пути, пока неизвестно.
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