Наш читатель Дмитрий получил отрицательный тест на ковид-19, а через две недели его вместе с семьёй из восьми человек внезапно отправили на карантин, сообщив, что тест положительный. Оказывается, Дмитрия перепутали с его полным тезкой. Только через два дня в Роспотребнадзоре неофициально признались в ошибке, через три — начали искать настоящего больного. Оказалось, что в ведомстве не умеют обращаться с базой пациентов и не знают, как исправить ситуацию. А вместо извинений Дмитрию предложили досидеть карантин полностью.
— 26 марта с легкими симптомами ОРЗ (горло прихватило) я обратился в поликлинику 9 микрорайона, дежурный терапевт выписал мне больничный и дал направление на мазок. Направление дают на усмотрение терапевта.
В связи с большой очередью на мазок сдал только 28 марта, когда было мало людей, 30 марта пришел отрицательный результат из лаборатории ГКБ Кончаловского, в поликлинике мне распечатали этот тест.
7 апреля я выписался с больничного и продолжил работать. 11 апреля мне позвонили из Оперативного штаба и сказали, что «тест положительный». На мои вопросы, о каком тесте идёт речь, не ответили, сказали, что у них такой информации нет. Через несколько часов приехала «скорая» с бланками для заполнения — они были пустые, их заполнили по моим паспортным данным. Бланк по моей жене заполнили тоже вручную.
Сказали, выходить никуда нельзя, «вы больной», «ваша жена считается контактной», ей тоже никуда нельзя выходить. Мы подписали эти бумаги, потому что не думали, что может какая-то ошибка произойти. Хотя, конечно, сомневались, что спустя две недели тест может стать положительным. Но так как никто мне не отвечал, какой именно тест [оказался положительным], мы подписали.
Взяли мазки у меня и моей жены, выдали бумаги на самоизоляцию дома, со всеми сопутствующими ограничениями. В моих документах было указано, что я болен ковид-19, со сроком изоляции до 25 апреля. Результаты этих анализов пока не готовы.
— 12 апреля мне еще раз позвонили из Оперативного штаба города Москвы. Девушка начала проверять контактные данные: совпали ФИО и номер телефона, но когда она назвала адрес регистрации и дату рождения, обнаружились различия, они были другими. Она назвала Балаклавский проспект в Москве [Южный и Юго-Западный административный округ], но я там никогда не жил и даже не знаю, где это, и дата рождения была 16 июня 1985 года, а у меня 13 февраля 1986.
Я спросил, как такое может быть, где ошибка. Девушка сказала, что у нее нет такой информации, она не знает, почему не сходится, просто «к нам поступили данные из общей базы Роспотребнадзора».
11, 12, 13, 14 апреля я звонил везде, пытаясь добиться, какой тест дал положительный результат. По сей день я на телефоне: горячая линия меня переключала на какие-то другие номера, те не отвечали. Я позвонил в ГКБ Кончаловского, там ничего не ответили, сказав, что мой тест [от 28 марта] могли просто перепроверить еще раз. Говорю: так две недели прошло, вряд ли мазок пригоден так долго для анализа. Сказали звонить в понедельник, сейчас ничем не могут помочь.
Роспотребнадзор отправлял в департамент здравоохранения Москвы, а департамент отправлял в Роспотребнадзор на этот же самый номер, говоря, что всем заведуют они и они же присылают списки в оперштаб. В итоге я так не смог получить ответы.
13 числа я дозвонился до Роспотребнадзора в Зеленограде, общался с одной девушкой 30 минут. Она посмотрела свои списки и не нашла меня. Говорю: «Значит, какая-то ошибка, снимите меня с карантина, меня и мою семью». На это девушка сказала, что если меня нет в этом списке, не факт, что нет в каком-то другом. Сказала, в их списках положительные тесты, но может быть что-то еще. Она меня соединила со своей начальницей, я с ней общался с понедельника по вторник.
К вечеру понедельника она сказала, что да, действительно, могла быть ошибка, потому что «по вам мы ничего не нашли ни в ОМС, ни в ЕМИАС». Пообещала позвонить на следующий день, но когда я написал ей, она долго не отвечала, потом сказала, что никакой информации нет, как будет — напишет.
Я снова начал всем названивать, и в конце концов она мне вчера устно сказала, что произошла ошибка, что тест принадлежит другому человеку, моему полному тезке с другим местом жительства и датой рождения. Говорю: «Если я не болен, снимите с меня ограничения». Она ответила, что сейчас [14 апреля] будет передавать данные этого человека [настоящего больного] в другой район. «А вам я даже не знаю, как помочь», — говорит. А кто мне может помочь, если вы сами Роспотребнадзор? Сами выписываете предписания, а помочь не можете. Она сказала, что не знает, как удалить меня из базы данных и кто этим занимается, как формируются эти списки, кто вносит данные в базу.
Я снова всем звонил, даже префекту зеленоградскому. Сказали, попробуют мне помочь. В итоге так все и осталось. Я просил у Роспотребнадзора справку, что я не болен, или еще какие-то документы, по которым я смогу сказать, что произошла ошибка. Но они еще раз повторили, что ничем помочь не могут, сказав об ошибке только устно. В ЕМИАС есть только один мой тест от 28 марта, отрицательный, но все равно сделать они ничего не могут. Предложили только написать им письмо через сайт Роспотребнадзора, описать полностью ситуацию и ждать. Говорю, вы сами понимаете, насколько это длительный процесс? Там только принятие проходит до пяти дней, а еще рассмотрение. Но я все-таки написал и им, и депздраву Москвы, на личный адрес руководства зеленоградского Роспотребнадзора, попросил снять с меня ограничения, наложенные в связи с ошибкой. Это было вчера вечером [14 апреля], пока ни ответа, ни привета.
— Сейчас я, моя семья [восемь человек включая родственников в других местах проживания] сидим в изоляции по чьей-то ошибке, всем выдали предписания. Я не знаю, как найти концы. Мне кажется, моя ошибка в том, что 11 апреля, когда звонил оперштаб, я не проверил данные свои. Хотя я и не мог их проверить, мне только устно сказали: вы больны, к вам скоро приедут. У «скорой» тоже данных не было, кроме ФИО и номера телефона.
Мне сказали, даже если тест от 11 апреля окажется отрицательным, я все равно должен находиться на карантине до 25 апреля. Никаких извинений от Роспотребнадзора не было, мне сказали: «Почему бы вам уже не досидеть на этом карантине до конца?» Но ведь кто-то допустил ошибку, и мне надо, чтобы с моей семьи сняли ограничения. У меня сестра в другом микрорайоне с собакой — сказали, с собакой гулять нельзя. А как поступать, всем без разницы. У меня родители, племянник, двое детей, жена — все на изоляции, даже мусор запретили выкидывать. «Почему бы вам не досидеть до конца?» Ну, знаете, я работаю, у меня взяли данные паспорта, известили моего работодателя, и он меня каждый день спрашивает подробности, действительно ли я болен.
Сейчас я официально на больничном с 12 апреля, продукты мы заказываем из «Пятерочки».