«Сами выписываете предписания, а помочь не можете»

— 12 апреля мне еще раз позвонили из Оперативного штаба города Москвы. Девушка начала проверять контактные данные: совпали ФИО и номер телефона, но когда она назвала адрес регистрации и дату рождения, обнаружились различия, они были другими. Она назвала Балаклавский проспект в Москве [Южный и Юго-Западный административный округ], но я там никогда не жил и даже не знаю, где это, и дата рождения была 16 июня 1985 года, а у меня 13 февраля 1986.

Я спросил, как такое может быть, где ошибка. Девушка сказала, что у нее нет такой информации, она не знает, почему не сходится, просто «к нам поступили данные из общей базы Роспотребнадзора».

11, 12, 13, 14 апреля я звонил везде, пытаясь добиться, какой тест дал положительный результат. По сей день я на телефоне: горячая линия меня переключала на какие-то другие номера, те не отвечали. Я позвонил в ГКБ Кончаловского, там ничего не ответили, сказав, что мой тест [от 28 марта] могли просто перепроверить еще раз. Говорю: так две недели прошло, вряд ли мазок пригоден так долго для анализа. Сказали звонить в понедельник, сейчас ничем не могут помочь.

Роспотребнадзор отправлял в департамент здравоохранения Москвы, а департамент отправлял в Роспотребнадзор на этот же самый номер, говоря, что всем заведуют они и они же присылают списки в оперштаб. В итоге я так не смог получить ответы.

13 числа я дозвонился до Роспотребнадзора в Зеленограде, общался с одной девушкой 30 минут. Она посмотрела свои списки и не нашла меня. Говорю: «Значит, какая-то ошибка, снимите меня с карантина, меня и мою семью». На это девушка сказала, что если меня нет в этом списке, не факт, что нет в каком-то другом. Сказала, в их списках положительные тесты, но может быть что-то еще. Она меня соединила со своей начальницей, я с ней общался с понедельника по вторник.

К вечеру понедельника она сказала, что да, действительно, могла быть ошибка, потому что «по вам мы ничего не нашли ни в ОМС, ни в ЕМИАС». Пообещала позвонить на следующий день, но когда я написал ей, она долго не отвечала, потом сказала, что никакой информации нет, как будет — напишет.

Я снова начал всем названивать, и в конце концов она мне вчера устно сказала, что произошла ошибка, что тест принадлежит другому человеку, моему полному тезке с другим местом жительства и датой рождения. Говорю: «Если я не болен, снимите с меня ограничения». Она ответила, что сейчас [14 апреля] будет передавать данные этого человека [настоящего больного] в другой район. «А вам я даже не знаю, как помочь», — говорит. А кто мне может помочь, если вы сами Роспотребнадзор? Сами выписываете предписания, а помочь не можете. Она сказала, что не знает, как удалить меня из базы данных и кто этим занимается, как формируются эти списки, кто вносит данные в базу.

Я снова всем звонил, даже префекту зеленоградскому. Сказали, попробуют мне помочь. В итоге так все и осталось. Я просил у Роспотребнадзора справку, что я не болен, или еще какие-то документы, по которым я смогу сказать, что произошла ошибка. Но они еще раз повторили, что ничем помочь не могут, сказав об ошибке только устно. В ЕМИАС есть только один мой тест от 28 марта, отрицательный, но все равно сделать они ничего не могут. Предложили только написать им письмо через сайт Роспотребнадзора, описать полностью ситуацию и ждать. Говорю, вы сами понимаете, насколько это длительный процесс? Там только принятие проходит до пяти дней, а еще рассмотрение. Но я все-таки написал и им, и депздраву Москвы, на личный адрес руководства зеленоградского Роспотребнадзора, попросил снять с меня ограничения, наложенные в связи с ошибкой. Это было вчера вечером [14 апреля], пока ни ответа, ни привета.