Докладывая о строительстве дороги «Пятницкое — Саврасово — Ленинградка», подмосковные власти имеют в виду небольшой участок дороги и транспортную развязку для будущего жилого комплекса «Юрлово». Официально это называется первым этапом. По документам госзакупки на проектирование, всё это должны построить к маю 2024 года. В министерстве транспорта Московской области более осторожны в прогнозах. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, ориентировочный срок получения положительного заключения государственной экспертизы — III квартал 2022 года. Только после этого будут определены сроки строительства, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе ведомства.

Второй этап проекта подразумевает строительство участка дороги от Пятницкого шоссе в районе Благовещенки до Фирсановки. «Государственной программой дальнейшая реализация не предусмотрена, сроки в настоящее время не определены» — всё, что могут сказать об этом в областном Минтрансе.