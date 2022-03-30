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Планы связать Ленинградское шоссе с Пятницким отложены на неопределенный срок. Сделают только небольшой фрагмент дороги и развязку возле Юрлово 30.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Строительство дороги «Пятницкое шоссе — Саврасово — Ленинградское шоссе» заложено в генплане развития Московской области и в областных государственных программах. На деле пока построен один её участок — эстакада над железной дороге в Фирсановке. Второй участок обещают протянуть от Пятницкого шоссе возле деревни Благовещенка до несуществующего пока дублера Пятницкого на участке Митино—ЦКАД. Строить этот кусок дороги начнут не раньше 2022 года. А дальше надо соединять участки. Но, похоже, этого придется ждать очень долго.

Докладывая о строительстве дороги «Пятницкое — Саврасово — Ленинградка», подмосковные власти имеют в виду небольшой участок дороги и транспортную развязку для будущего жилого комплекса «Юрлово». Официально это называется первым этапом. По документам госзакупки на проектирование, всё это должны построить к маю 2024 года. В министерстве транспорта Московской области более осторожны в прогнозах. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, ориентировочный срок получения положительного заключения государственной экспертизы — III квартал 2022 года. Только после этого будут определены сроки строительства, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе ведомства.

Второй этап проекта подразумевает строительство участка дороги от Пятницкого шоссе в районе Благовещенки до Фирсановки. «Государственной программой дальнейшая реализация не предусмотрена, сроки в настоящее время не определены» — всё, что могут сказать об этом в областном Минтрансе.

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Метки:
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