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Пенсионеров и малоимущих могут освободить от уплаты НДС за продукты первой необходимости 30.06.2021 Партнерский материал

С предложением освободить пенсионеров и малоимущих от уплаты НДС за продукты первой необходимости директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Люди с малым доходом тратят большую его часть на продукты питания, цены на которые постоянно растут. Снизить эти расходы можно, если убрать налог на добавочную стоимость — например, возвращать эту сумму на банковскую карту.

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что считает недопустимым значительное повышение цен на продовольственные товары и потребовал от федерального правительства решить данную проблему, отмечается в обращении. 15 декабря председатель правительства подписал несколько постановлений, направленных на стабилизацию ситуации с ростом цен на базовые продукты. Но покупка продуктов — это все равно значительная доля расходов самых уязвимых категорий общества, пенсионеров и малоимущих, чей доход не превышает величины прожиточного минимума.

Освобождение от уплаты НДС на продукты могло бы снизить эти расходы. При этом можно установить ежемесячный лимит на возврат НДС (если он автоматически возвращается на карту) — чтобы не было злоупотреблений.

Ранее Максим Петунин предложил изменить правовой статус букмекерских контор: приравнять их деятельность к казино, перенести из городов и поселков в специальные игорные зоны и ограничить прием ставок в интернете. Ставки на спорт — это те же азартные игры, считает Петунин. Они приводят к игровой зависимости, депрессии, долгам и самоубийствам.

Максим Петунин также является соучредителем благотворительного фонда «Сердце лидера» и директором по строительству компании «АртСтройТехнология». В числе его инициатив как общественного деятеля, среди прочих, предложения о запрете рекламы фастфуда и внедрении программы «Земский строитель».

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Обсуждение
A T
8 часов назад
Извините, я на бронепоезде, а базовые продукты - это что? Надеюсь, хотя бы курятина как самое дешёвое мясо и хоть какие овощи и крупы, а не хлеб, сахар и прочие макарошки™. Ок, но реально борьбу с бедностью, включая бедность работающего населения, это не заменит.
Павел Бабуев
4 часа назад
Похоже на агитацию, которая не агитация.
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