В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что считает недопустимым значительное повышение цен на продовольственные товары и потребовал от федерального правительства решить данную проблему, отмечается в обращении. 15 декабря председатель правительства подписал несколько постановлений, направленных на стабилизацию ситуации с ростом цен на базовые продукты. Но покупка продуктов — это все равно значительная доля расходов самых уязвимых категорий общества, пенсионеров и малоимущих, чей доход не превышает величины прожиточного минимума.

Освобождение от уплаты НДС на продукты могло бы снизить эти расходы. При этом можно установить ежемесячный лимит на возврат НДС (если он автоматически возвращается на карту) — чтобы не было злоупотреблений.

Ранее Максим Петунин предложил изменить правовой статус букмекерских контор: приравнять их деятельность к казино, перенести из городов и поселков в специальные игорные зоны и ограничить прием ставок в интернете. Ставки на спорт — это те же азартные игры, считает Петунин. Они приводят к игровой зависимости, депрессии, долгам и самоубийствам.

Максим Петунин также является соучредителем благотворительного фонда «Сердце лидера» и директором по строительству компании «АртСтройТехнология». В числе его инициатив как общественного деятеля, среди прочих, предложения о запрете рекламы фастфуда и внедрении программы «Земский строитель».