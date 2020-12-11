Больше года в ЖК «Жемчужина Зеленограда» (Георгиевский проспект, дом 37, корпус 2) работает чудесное место для любителей вкусной выпечки и нежных десертов, с любовью изготовленных и затейливо украшенных профессиональными мастерами-кондитерами — пекарня для всей семьи «ТОРТилла». Показываем и рассказываем, что внутри.
Сейчас — особенное время, предновогоднее: в «Тортилле» уже есть десерты в новогодней тематике, имбирные пряники, пряничные домики и даже целые композиции со сказочным оформлением.
Пекарня-кондитерская «Тортилла» открыта с понедельника по воскресенье с 8 до 22 часов и предлагает:
- сытные осетинские пироги с говядиной, сыром, картофелем, капустой, шпинатом, курицей, яйцом, грибами от 350 рублей за 500 грамм; от 700 рублей за 1000 грамм. Все сытные пироги состоят из обычного теста без яиц. В состав входит растительное масло, без добавок
- пироги на сдобном тесте (яйца, молоко, масло и сахар) со сладкими начинками: вишня, яблоко, яблоко с миндалем от 350 рублей за 600 грамм; от 680 рублей за 1000 грамм
- хачапури по-аджарски 440 грамм — 350 рублей
- различную мелкоштучную выпечку: пирожки, ватрушки, сосиски с тексте и т. п.
- пончики с различными гарнирами
- пельмени собственного производства, лепка полностью ручная. Фасовка — 500 грамм. Стоимость 339 рублей. Состав: фарш свинина+говядина 50/50, лук, соль, черный перец
Горячие блюда: «Жареха» — свиная вырезка с картофелем по деревенски, шампиньоны 440 грамм — 500 рублей
Три вида пиццы:
- Пицца «Нептун» Вес 800 грамм. Стоимость 1100 рублей. Состав: сёмга свежая, морской коктейль, помидоры черри, сыр моцарелла La Paulina, сливки 33%, соус песто
- Пицца «Жульен» Вес 800 грамм. Стоимость 950 рублей. Состав: шампиньоны, грудка, куриная, лук, сливки 33%, сыр «Пармезан» сыр, моцарелла La Paulina.
- Пицца «Пепперони» Вес 750 грамм. Стоимость 750 рублей. Колбаса пепперони, соус из томатов, сыр моцарелла La Paulina
Супы:
- Солянка сборная (400 мл) — 200 рублей
- Борщ говяжий (400 мл) — 200 рублей
- Уха с семгой (380 мл) — 250 рублей
Возможна доставка: все супы будут герметично упакованы.
Торты, пряники, пирожные:
- торты муссовые и бисквитные с индивидуальным дизайном, по выбору заказчика
- имбирные пряники, пряничные домики и даже целые композиции со сказочным оформлением
- разнообразные пирожные: муссовые, бисквитные, миндальные, «Павлова», «картошка», «корзинка» и другие
Медовик — 170 рублей. Состав: мёд натуральный, масло сливочное, сметана.
Картошка карамельная — 100 рублей. Состав: бисквит, ореховая паста, карамель, шоколад, масло сливочное, сгущённое молоко.
Знаменитое пирожное Павлова — 200 рублей. Состав: белок куриный, сахар, ягоды, сливочный сыр, сливки.
В «Тортилле» уверены, что за год работы вся их продукция, без исключения, не оставляла и не оставляет равнодушным ни одного гостя. Секрет прост — здесь все делают сами, используя в производстве только натуральные продукты высокого качества, закупку которых контролирует шеф-повар, он же вдохновитель идей, ауры и настроения.
Ознакомиться с полным ассортиментом продукции, посмотреть образцы, цены и отзывы гостей вы можете на сайте и на странице в инстаграме.
Доставка бесплатная при заказе от 800 рублей. Для оформления заказа с доставкой звоните и пишите по телефону 8-901-533-43-52 (вотсап)
Адрес: Зеленоград, Георгиевский проспект, дом 37, корпус 2, ЖК «Жемчужина Зеленограда»
Время работы: понедельник-воскресенье с 8:00 до 22:00; кроме первого понедельника каждого месяца (санитарный день)
Телефон: 8-901-533-43-52
Инстаграм: @pekarnatortilla
Сайт: tortillacafe.ru
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