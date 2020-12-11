Пекарня-кондитерская «Тортилла» в 17 микрорайоне — Что внутри? 11.12.2020 Партнерский материал

Больше года в ЖК «Жемчужина Зеленограда» (Георгиевский проспект, дом 37, корпус 2) работает чудесное место для любителей вкусной выпечки и нежных десертов, с любовью изготовленных и затейливо украшенных профессиональными мастерами-кондитерами — пекарня для всей семьи «ТОРТилла». Показываем и рассказываем, что внутри.

Сейчас — особенное время, предновогоднее: в «Тортилле» уже есть десерты в новогодней тематике, имбирные пряники, пряничные домики и даже целые композиции со сказочным оформлением.

Пекарня-кондитерская «Тортилла» открыта с понедельника по воскресенье с 8 до 22 часов и предлагает:

  • сытные осетинские пироги с говядиной, сыром, картофелем, капустой, шпинатом, курицей, яйцом, грибами от 350 рублей за 500 грамм; от 700 рублей за 1000 грамм. Все сытные пироги состоят из обычного теста без яиц. В состав входит растительное масло, без добавок
  • пироги на сдобном тесте (яйца, молоко, масло и сахар) со сладкими начинками: вишня, яблоко, яблоко с миндалем от 350 рублей за 600 грамм; от 680 рублей за 1000 грамм
  • хачапури по-аджарски 440 грамм — 350 рублей
  • различную мелкоштучную выпечку: пирожки, ватрушки, сосиски с тексте и т. п.
  • пончики с различными гарнирами
  • пельмени собственного производства, лепка полностью ручная. Фасовка — 500 грамм. Стоимость 339 рублей. Состав: фарш свинина+говядина 50/50, лук, соль, черный перец

Горячие блюда: «Жареха» — свиная вырезка с картофелем по деревенски, шампиньоны 440 грамм — 500 рублей

Три вида пиццы:

  • Пицца «Нептун» Вес 800 грамм. Стоимость 1100 рублей. Состав: сёмга свежая, морской коктейль, помидоры черри, сыр моцарелла La Paulina, сливки 33%, соус песто
  • Пицца «Жульен» Вес 800 грамм. Стоимость 950 рублей. Состав: шампиньоны, грудка, куриная, лук, сливки 33%, сыр «Пармезан» сыр, моцарелла La Paulina.
  • Пицца «Пепперони» Вес 750 грамм. Стоимость 750 рублей. Колбаса пепперони, соус из томатов, сыр моцарелла La Paulina

Супы:

  • Солянка сборная (400 мл) — 200 рублей
  • Борщ говяжий (400 мл) — 200 рублей
  • Уха с семгой (380 мл) — 250 рублей

Возможна доставка: все супы будут герметично упакованы.

Торты, пряники, пирожные:

  • торты муссовые и бисквитные с индивидуальным дизайном, по выбору заказчика
  • имбирные пряники, пряничные домики и даже целые композиции со сказочным оформлением
  • разнообразные пирожные: муссовые, бисквитные, миндальные, «Павлова», «картошка», «корзинка» и другие

Медовик — 170 рублей. Состав: мёд натуральный, масло сливочное, сметана.

Картошка карамельная — 100 рублей. Состав: бисквит, ореховая паста, карамель, шоколад, масло сливочное, сгущённое молоко.

Знаменитое пирожное Павлова — 200 рублей. Состав: белок куриный, сахар, ягоды, сливочный сыр, сливки.

В «Тортилле» уверены, что за год работы вся их продукция, без исключения, не оставляла и не оставляет равнодушным ни одного гостя. Секрет прост — здесь все делают сами, используя в производстве только натуральные продукты высокого качества, закупку которых контролирует шеф-повар, он же вдохновитель идей, ауры и настроения.

Ознакомиться с полным ассортиментом продукции, посмотреть образцы, цены и отзывы гостей вы можете на сайте и на странице в инстаграме.

Доставка бесплатная при заказе от 800 рублей. Для оформления заказа с доставкой звоните и пишите по телефону 8-901-533-43-52 (вотсап)

Пекарня-кондитерская «Тортилла»

Адрес: Зеленоград, Георгиевский проспект, дом 37, корпус 2, ЖК «Жемчужина Зеленограда»
Время работы: понедельник-воскресенье с 8:00 до 22:00; кроме первого понедельника каждого месяца (санитарный день)
Телефон: 8-901-533-43-52
Инстаграм: @pekarnatortilla
Сайт: tortillacafe.ru

Хотите узнать, что внутри какого-то места? Пишите — а мы посмотрим.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
Тортилла
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Возле дома в 14 микрорайоне тихо сняли знак парковки и стерли разметку. Жильцы узнали об этом только после эвакуации их машин Новости
Трёхлетнюю девочку, выжившую в прошлогоднем смертельном ДТП, суд признал потерпевшей. Теперь виновнику предъявлены иски на 10 миллионов Новости
Пекарня-кондитерская «Тортилла» в 17 микрорайоне — Что внутри? партнерский материал
Льготного проезда по М-11 пока не будет. Предложение об этом зеленоградского депутата не прошло в бюджет Москвы (который он в итоге поддержал) Новости
История деревни Назарьево — глава 2: из крестьян в мебельщики, колхоз на бумаге, электростанция на Сходне, жизнь в деревне и её исчезновение Истории
Кулинария «Брецель» открылась в 14 микрорайоне Новости
Представлен проект канатной дороги между «Речным вокзалом» и «Сходненской». Теперь понятно, как пересаживаться на неё с метро или 400-го автобуса Новости
Обслуживание почти трех тысяч лифтов Зеленограда может перейти к другой организации Новости
Как кассир «Пятерочки» ищет покупателя, который дал ему фальшивые деньги, а руководство просит забрать заявление из полиции Истории
В Андреевке началась вакцинация от ковида Новости
Мэрия вернулась к планам построить в 18-м микрорайоне спортивный комплекс. Только теперь без бассейна — вместо него будет гараж Новости
МИЭТ отмечает 55-летие Новости
«Если самую большую боль ему причинит потеря денег, то я хочу для него этой потери». Начался суд над водителем, сбившим насмерть бабушку с внучкой Истории
«С учетом своих потребностей». Как школы распоряжаются деньгами за несъеденные из-за эпидемии завтраки Истории
Зампрокурора Зеленограда задержали по подозрению во взяточничестве. Он проработал всего месяц Новости
Ученик школы 2045 выиграл Национальный чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс». Мы поговорили с ним и его учителем Новости
Привезти мандарины пациентам хосписа к Новому году Новости
Три подвала в Андреевке затопило из-за выброшенных в канализацию масок Новости
Открыли каток в 16 микрорайоне: читайте в гиде по зеленоградским каткам Гид
Новая «Кофейня» открылась в 20 микрорайоне. Она специализируется на горячих венских вафлях Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру