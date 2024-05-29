Комичный случай произошел недавно в одном из зеленоградских районов: местная жительница увидела, что на закрытом школьном стадионе играют теннисисты и поинтересовалась, как они туда попали. Оказалось — пролезли через дырку под забором.

Территории школ закрыли для свободного доступа секретным приказом департамента образования после теракта в «Крокусе». Раньше мэр Собянин больше десяти лет проводил обратную политику — добивался возвращения школьных территорий местным жителям и даже собирался сделать их центром района — не только для детей, но и для людей, которые живут вокруг.

Непонятно, как вообще «повышают антитеррористическую защищенность» закрытые школьные территории, куда даже добропорядочный житель может попасть через дырку в заборе, не говоря уж о злоумышленнике. Тем более непонятно, от кого будут защищаться школы летом, после завершения учебного года и всех экзаменов?

Только 7% читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, считают, что школьные стадионы надо держать закрытыми. 63% считают, что их надо открыть, как это было до теракта в «Крокусе», а 30% - что надо открыть хотя бы на лето. В опросе в телеграме и вконтакте приняли участие более 2400 человек.

Похоже, департаменту пора прекратить этот театр безопасности и открыть стадионы хотя бы на лето. «Зеленоград.ру» отправит запрос, чтобы узнать планы мэрии.