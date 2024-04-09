Объявления об закрытии прохода появились на калитках школ. Например, школа 853 сообщила о закрытии сквозного прохода и допуска жителей микрорайона «для организации досуга, прогулок и занятий физкультурой и спортом». Школа 618 сообщила, что «проход ограничен, использование инфраструктуры школы вне образовательного процесса запрещено». В некоторых других школах объявлений нет, но проход закрыт.

Причина — «повышение антитеррористической защищенности». В одном из объявлений упоминается соответствующий приказ департамента образования №311 от 27 марта. Найти текст приказа не удалось: его нет ни на сайте департамента, ни даже в информационно-правовых системах. Однако некоторые московские школы также ссылаются на него в своих локальных актах об ограничении доступа на территорию.

Школьные территории и стадионы открыли для жителей в 2012 году приказом департамента образования «Об эффективном использовании территории». Затем этот приказ несколько раз корректировался и последняя известная его версия от 2021 года очень простая: доступ должен быть открыт всё время, когда в школе нет занятий и до 22 часов, включая каникулы, выходные и праздники.

Открытые школьные дворы — политика московских властей. Мэр Собянин считал, что школьный двор должен быть центром района — не только для детей, но и для людей, которые живут вокруг: «Желание директоров — закрыть двор на замок и никого не пускать. Зачем директору весь этот геморрой?», — рассуждал Собянин, меняя практику, сложившуюся при прежнем мэре.

Потребовалось десять лет после прежних московских терактов, чтобы снова начали «открывать» территории школ, реинтегрируя их в городские общественные пространства. При этом практика инцидентов в российских школах регулярно показывала неэффективность заборов и закрытых калиток в борьбе с подобными угрозами. Однако, похоже, последний теракт в Крокусе перечеркнул эти усилия.

Надолго ли введены эти ограничения и насколько они обязательны для школ, выясним в департаменте образования.