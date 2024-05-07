Больше десяти лет у жителей Москвы было право доступа на территорию школ во внеурочное время (включая каникулы и выходные) — для досуга, прогулок, занятий физкультурой. Это гарантировал ряд приказов департамента образования (первый вышел в 2012 году, последний — №407 — в 2021-м).

Однако после теракта в «Крокусе» проход на территории школ и на школьные стадионы был закрыт. В некоторых случаях — без объяснения причин, в некоторых — ссылаясь на приказ департамента №311 от 27 марта. Этот приказ не опубликован, на запрос редакции «Зеленоград.ру» департамент отказался предоставить текст приказа (отказ обжалован в прокуратуре).

Однако на электронную почту редакции пришел текст этого «секретного» приказа, его отправил охранник одной из зеленоградских школ. В нем предписывается «исключить доступ жителей» на территории школ и «приостановить до особого распоряжения» действие приказа 407, разрешающего этот доступ.

При этом департамент образования настаивает, что это самостоятельное решение школ, хотя впрямую этого всё-таки не утверждает. В уклончивом ответе на запрос «Зеленоград.ру» там ответили, что каждая школа несет персональную ответственность за своих учеников и, «учитывая сложившуюся ситуацию», школы «активно реагируют на запросы со стороны родителей», усиливая меры безопасности, чтобы защитить детей. Насколько реальной была оставшаяся совершенно незамеченной «активность родителей» и зачем тогда издавать централизованный приказ о запрете доступа на школьные стадионы в условиях школьной автономии, непонятно.

Больше половины читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, считают что школьные дворы и стадионы должны быть доступны (55%), поддерживают решение о закрытии, потому что это нужно для защиты от террористов 32% опрошенных, ещё 11% поддерживают, но по другой причине. Всего в опросе приняло участие более 1800 человек.