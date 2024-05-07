Использование школьных стадионов местными жителями приостановлено «до особого распоряжения» 07.05.2024 ZELENOGRAD.RU

Больше десяти лет у жителей Москвы было право доступа на территорию школ во внеурочное время (включая каникулы и выходные) — для досуга, прогулок, занятий физкультурой. Это гарантировал ряд приказов департамента образования (первый вышел в 2012 году, последний — №407 — в 2021-м).

Однако после теракта в «Крокусе» проход на территории школ и на школьные стадионы был закрыт. В некоторых случаях — без объяснения причин, в некоторых — ссылаясь на приказ департамента №311 от 27 марта. Этот приказ не опубликован, на запрос редакции «Зеленоград.ру» департамент отказался предоставить текст приказа (отказ обжалован в прокуратуре).

Однако на электронную почту редакции пришел текст этого «секретного» приказа, его отправил охранник одной из зеленоградских школ. В нем предписывается «исключить доступ жителей» на территории школ и «приостановить до особого распоряжения» действие приказа 407, разрешающего этот доступ.

При этом департамент образования настаивает, что это самостоятельное решение школ, хотя впрямую этого всё-таки не утверждает. В уклончивом ответе на запрос «Зеленоград.ру» там ответили, что каждая школа несет персональную ответственность за своих учеников и, «учитывая сложившуюся ситуацию», школы «активно реагируют на запросы со стороны родителей», усиливая меры безопасности, чтобы защитить детей. Насколько реальной была оставшаяся совершенно незамеченной «активность родителей» и зачем тогда издавать централизованный приказ о запрете доступа на школьные стадионы в условиях школьной автономии, непонятно.

Больше половины читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, считают что школьные дворы и стадионы должны быть доступны (55%), поддерживают решение о закрытии, потому что это нужно для защиты от террористов 32% опрошенных, ещё 11% поддерживают, но по другой причине. Всего в опросе приняло участие более 1800 человек.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
школы, заборы, ограждения, ворота
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Проезд на автобусах, метро и электричках подорожает с 20 мая Новости
Отключение горячей воды с середины мая под вопросом из-за повторного включения отопления Новости
Старый вокзал в Крюково будут использовать для отдыха железнодорожников Новости
Построй свою мечту со строительной компанией «Берник» Реклама
Ледовый дворец «Орбита» закрывают на капитальный ремонт. Родители опасаются, что юных хоккеистов отправят тренироваться в другой город Новости
Отменен проект монорельса от ТЦ «Мега-Химки» к метро «Планерная». Да, был и такой! Новости
Юбилейный концерт группы ЛЮБЭ «35 лет» — 15 мая в КЦ «Зеленоград» (ДК) Афиша
Использование школьных стадионов местными жителями приостановлено «до особого распоряжения» Новости
Временную трубу с горячей водой прорвало в 6-м микрорайоне Новости
Спектакль «Дорогой Бог!» театра «Мост» — 20 мая на сцене ДК МИЭТ. Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Отопление снова включат из-за похолодания в мае Новости
Фестиваль «Московская весна» — на бульваре 16-го микрорайона Афиша
Уникальная контактная выставка супер-кошек — с 2 по 26 мая в ТРЦ «Зеленопарк» Реклама
День Победы 9 мая в Зеленограде — концерты, торговля и салют Гид
Заснувший пассажир упал в автобусе и получил травму Новости
Бесплатный мастер-класс для детей 7-14 лет «Создание игры Roblox» Реклама
Против развешивание Георгиевских ленточек на искусственных деревьях выступило большинство читателей «Зеленоград.ру» Новости
В тяжелом состоянии попала в больницу 94-летняя женщина после ограбление возле лифта Новости
Фестиваль спортивного тимбилдинга по сапсёрфингу «Zavidovo SUP Challenge» Реклама
Мусоросжигательный завод рядом с Зеленоградом продолжают строить — здесь уже полностью готова котельная. Его обещают открыть в этом году, но остаются вопросы к безопасности Новости
Недостроенные дома 22-го микрорайона — поселка «Кутузовская слобода» — пытаются продать на аукционе. Вот что происходит в этом обанкротившемся долгострое Новости
Летний дневной лагерь и Летние балетные сезоны в театре РАМТ Реклама
Водителя, устроившего смертельное ДТП в Зеленограде, арестовали на два месяца Новости
Из Школьного озера сливают воду. Но осушать полностью его не планируют — скоро воду снова нальют Новости
Где эта улица, где этот дом? Улица 1 Мая на старой карте посёлка Крюково Истории
Открылся мебельный салон «АРТИС Елино». Мебельная фабрика — корпусная мебель от производителя Реклама
Водитель погиб между Андреевкой и Зеленоградом. Виновник ДТП был пьян и ехал на красный. В марте его задерживали за пьяный таран полицейской машины Новости
Около десятка беспилотников вытаяло из снега в подмосковных лесах. Власти предупреждают об опасности Новости
«Литургия теней» в зеленоградской баптистской церкви Реклама
Открылся прокат веломобилей и детских машинок возле ДК Новости
Магазин сети Yoko со всякой всячиной из Азии открылся в «Зеленопарке» Новости
Новые вагоны на зеленой ветке метро оказались не такими уж и тихими. Чтобы уменьшить шум, в них заменили двери Новости
Машина «припарковалась» в приямок у входа в подвал. Туда может провалиться и пешеход Новости
Планировать благоустройство части 11-го микрорайона начали вместе с жителями. Их предложения иногда противоречат друг другу Новости
Пьяная посетительница ночного клуба на Яблоневой аллее угнала грузовик и протаранила толпу Новости
Любые переплёты и печать больших размеров: качественно, красиво и очень быстро — только в «Копирке» Реклама
© 1997–2024 Зеленоград.ру