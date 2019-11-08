Денис

Нападавшего задержали по горячим следам. Уже через двое суток его поместили под стражу — в СИЗО. 44-летний Денис ранее неоднократно судим по тяжелым уголовным статьям, причем последняя судимость у него не закрыта. Прежние судимости связаны с приобретением, употреблением и распространением наркотиков.

В последний раз он попался ровно три года назад — в октябре 2016-го — на попытке сбыть наркотики во время полицейской операции «проверочная закупка». Его осудили на 4 года 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. А за несколько месяцев до этого его лишили водительских прав за выезд на встречную полосу, когда он таксовал. Он просил заменить «лишение» штрафом, поскольку такси, с его слов, было единственным источником доходов, но суд остался непреклонен.

Вынося новый приговор после «проверочной закупки», суд учел как личность обвиняемого вместе с общественной опасностью совершенного преступления, так и все смягчающие обстоятельства: состояние здоровья, наличие у него на иждивении двоих малолетних детей и одного несовершеннолетнего, а также то, что он ухаживает за матерью пенсионного возраста, страдающей хроническими заболеваниями.

Денис тогда признал свою вину и согласился на ускоренное рассмотрение дела. Но позже подал несколько апелляций. Московский городской суд оставил их без удовлетворения, признав верным и обоснованным решение зеленоградского судьи.

По действующему приговору срок его заключения завершается в январе 2021 года. Однако в апреле 2019-го он подал еще одно ходатайство — уже по месту заключения в Мордовии — с просьбой заменить не отбытую в колонии строгого режима часть наказания (1 год 8 месяцев) на более мягкое. 14 мая Зубово-Полянский районный суд Республики Мордовия удовлетворил это ходатайство, заменив наказание в виде лишения свободы на исправительные работы с удержанием из заработной платы десяти процентов в доход государства.

Так Денис вернулся в Зеленоград. До нового преступления, еще более тяжкого, чем прежние, оставалось меньше полугода.