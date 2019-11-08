От выезда на встречку до нападения с ножом. Как рецидивист вернулся в Зеленоград, не отсидев предыдущий срок, и тяжело ранил человека 08.11.2019 ZELENOGRAD.RU

13 октября Денис Т. стоял возле корпуса 1925, известного зеленоградцам как «цыганская башня». Когда 29-летний Андрей В. вышел из подъезда, Денис набросился на него с ножом. Андрею удалось отбиться — раненный, он сумел добежать до здания ГИБДД, расположенного по соседству. Выяснили, как сейчас чувствует себя пострадавший и как напавший на него оказался на свободе, имея незакрытую судимость.

Андрей

Полицейские вызвали «скорую», которая доставила 29-летнего Андрея в больницу. Там он провел больше двух недель, прежде чем его выписали. Диагноз — проникающее ранение в брюшную полость. Первые дни он находился в тяжелом состоянии в реанимационном отделении, не мог самостоятельно ходить — за это время ему сделали две операции. Когда состояние Андрея стабилизировалось, его перевели в хирургическое отделение. На прошлой неделе его выписали из больницы.

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Денис

Нападавшего задержали по горячим следам. Уже через двое суток его поместили под стражу — в СИЗО. 44-летний Денис ранее неоднократно судим по тяжелым уголовным статьям, причем последняя судимость у него не закрыта. Прежние судимости связаны с приобретением, употреблением и распространением наркотиков.

В последний раз он попался ровно три года назад — в октябре 2016-го — на попытке сбыть наркотики во время полицейской операции «проверочная закупка». Его осудили на 4 года 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. А за несколько месяцев до этого его лишили водительских прав за выезд на встречную полосу, когда он таксовал. Он просил заменить «лишение» штрафом, поскольку такси, с его слов, было единственным источником доходов, но суд остался непреклонен.

Вынося новый приговор после «проверочной закупки», суд учел как личность обвиняемого вместе с общественной опасностью совершенного преступления, так и все смягчающие обстоятельства: состояние здоровья, наличие у него на иждивении двоих малолетних детей и одного несовершеннолетнего, а также то, что он ухаживает за матерью пенсионного возраста, страдающей хроническими заболеваниями.

Денис тогда признал свою вину и согласился на ускоренное рассмотрение дела. Но позже подал несколько апелляций. Московский городской суд оставил их без удовлетворения, признав верным и обоснованным решение зеленоградского судьи.

По действующему приговору срок его заключения завершается в январе 2021 года. Однако в апреле 2019-го он подал еще одно ходатайство — уже по месту заключения в Мордовии — с просьбой заменить не отбытую в колонии строгого режима часть наказания (1 год 8 месяцев) на более мягкое. 14 мая Зубово-Полянский районный суд Республики Мордовия удовлетворил это ходатайство, заменив наказание в виде лишения свободы на исправительные работы с удержанием из заработной платы десяти процентов в доход государства.

Так Денис вернулся в Зеленоград. До нового преступления, еще более тяжкого, чем прежние, оставалось меньше полугода.

Что случилось?

Теперь его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В чем причина нападения, неизвестно. Не удивлен произошедшим человек, называющий себя в соцсетях знакомым обоих. Однако от пояснений он отказался. С его слов, у пострадавшего есть жена и новорожденная дочь.

Каким образом осуществлялся надзор за Денисом со стороны правоохранительных органов, пока неизвестно. «Зеленоград.ру» продолжит следить за этой темой.

О происшествиях в Зеленограде и окрестностях читайте в специальной рубрике. Чтобы быть в курсе — подписывайтесь на группу во «ВКонтакте».

В чем главная причина конфликта?
Нападавшего выпустили раньше срока
Власти плохо присматривали за ним после выхода на свободу
Это просто случайный конфликт, нельзя было предотвратить
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