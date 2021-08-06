Число правонарушений, совершаемых с применением цифровых технологий стремительно растет. Поэтому уже в ближайшем будущем востребованы будут только те юристы, которые смогут свободно разобраться и в технической, и в юридической части преступлений. О подготовке специалистов в области правового обеспечения национальной безопасности в МИЭТе мы побеседовали с заведующим кафедрой Права профессором Львом Бертовским, который больше 30 лет работает в Зеленограде: в 1990—2000-х годах был следователем прокуратуры Зеленограда и прокурором-криминалистом прокуратуры Москвы, федеральным судьей Зеленоградского районного суда.
Обратите внимание, что с этого года для поступления в МИЭТ будущим юристам необходимо сдать ЕГЭ по обществознанию и русскому языку, а третьим экзаменом можно выбрать: информатику или историю. Документы от абитуриентов принимаются до 13 сентября.
— Лев Владимирович, в прошлогоднем интервью для «Зеленоград.ру» вы рассказали о своей карьерной траектории и о том, как создавалась программа специалитета «Правовое обеспечение национальной безопасности» в НИУ МИЭТ. Как прошел этот год для кафедры Права?
— Этот год был непростой, и это связано не только с временным переходом на дистанционное обучение, но и с подготовкой к государственной аккредитации. Это налагает большой отпечаток на общий стиль работы.
Но одновременно с этим мы провели несколько важных конференций, одна из которых прошла на площадке МИЭТа. Это ежегодная февральская научно-практическая конференция «Цифровые технологии в юриспруденции: генезис и перспективы». В ней приняли участие ведущие ученые России в области права и в области высоких технологий, это вызвало большой интерес и уже поступило много заявок на следующую конференцию.
Расширился профессорско-преподавательский состав кафедры, к нам постепенно приходят преподаватели-практики из правоохранительных органов, в частности из МВД Зеленограда. Большой радостью для нас стал тот факт, что ряды преподавателей пополнил профессор Алексей Алексеевич Чистяков, который теперь читает уголовное право, его очень любят и уважают студенты.
Наши ребята растут, начинают разбираться в программировании, готовятся к началу практической работы. В будущем учебном году им предстоит проходить практику в правоохранительных органах.
Мы основали большой задел на ближайшие годы: активно сотрудничаем с прокуратурой Зеленограда, организовали криминалистическую лабораторию по выявлению киберпреступлений, планируем взаимодействие со Следственным комитетом, также есть идея создать магистратуру, открыть курс дополнительного образования.
— Расширение деятельности кафедры влияет на образовательную программу?
— Наша программа предполагает формирование у студентов компетенций как в области юриспруденции, так и в сфере высоких технологий. Когда мы начинали работу с методической базой, нам здорово помогли коллеги, преподаватели технических направлений МИЭТа. В частности, профессор Лариса Геннадьевна Гагарина, директор Института Системной и программной инженерии и информационных технологий (СПИНТех), которая, по сути, вместе со мной и создавала эту образовательную программу.
Изначально было понятно, что нам придется вносить корректировки, так как программа была абсолютна новая и никто до нас не брался ее реализовать. В учебный план ежегодно вносятся изменения, мы корректируем дисциплины: какие-то увеличиваем по объему, а какие-то наоборот ужимаем. И так будет продолжаться до пятого курса выпуска нашей первой группы.
— Почему такая программа на сегодняшний день реализуются только в МИЭТе?
— В первую очередь, по техническим причинам. Если для обучения по общему юридическому профилю большой технологической базы не требуется, то для подготовки специалистов в области расследования киберпреступлений необходима определенная инфраструктура, позволить ее себе могут не все.
Вузов, которые готовы подготавливать таких специалистов, не очень много. А те, что есть, избрали другой путь — они готовят экспертов, то есть узких специалистов, которые дают пояснения и исследуют какой-то конкретный вопрос. То есть магистральную линию расследования определяет следователь, а если ему нужно использовать специальные знания, он поручает это экспертам. Это совсем другой вид деятельности, а мы готовим правоведов — людей, которые будут работать в органах исполнительной и законодательной власти.
— Расскажите о ребятах, которые уже у вас учатся.
— Первый курс, мы называем их пионерами космоса, очень интересные ребята. Они первопроходцы, и это накладывает свой отпечаток. Они не боятся и двигаются вперед. Когда мы проводили первую нашу конференцию в 2019-м году, многие из них сразу захотели принять участие, они выступили с докладами и произвели впечатление на участников конференции.
На второй год набора пришли ребята, которые готовились поступать именно к нам, целенаправленно поступали на «Правовое обеспечение национальной безопасности». На удивление, там много спортсменов.
Трудно сказать, чего мы ожидаем от набора этого года. Думаю, дистант выбил старшеклассников из колеи, они многие могли проскочить очень важный период перед поступлением в вуз — когда они обычно учатся, постепенно перестраиваются…
Я считаю, что в этом возрасте год — это очень большой промежуток времени для молодых людей, это и изменения психики, когнитивных возможностей, подходов к жизни, и вот вы за год должны определиться куда идти. Но я рассчитываю на хороший уровень знаний, который они смогут повысить в вузе. У нас опытные преподаватели, маленькие группы и практически индивидуальные занятия.
— А как нынешние студенты перенесли этот год?
— На них, конечно, сразу много навалилось: и дистанционное обучение, и увеличение нагрузки, специализация…
Я считаю, что дистанционное обучение не позволяет полностью погрузиться в образовательный процесс, кто бы что ни говорил. Какие бы технологии мы не применяли, ничто не заменит аудиторных занятий, это отмечают и преподаватели, и сами студенты. Времени на обучение в таком формате уходит намного больше. Но в итоге все справились, группы переходят на следующий курс без потерь.
— Недавно в Красноярске по инициативе кафедры Права состоялась конференция «Обеспечение прав участников уголовного судопроизводства с ограниченными возможностями: компенсаторный подход». Чем обусловлен выбор темы мероприятия?
— Дело в том, что на сегодняшний момент российское уголовно-процессуальное законодательство не совсем адекватно относится к лицам с особенностями когнитивного развития. В эту категорию людей попадают малолетние, несовершеннолетние, особенно воспринимают информацию и инвалиды (лица как с физическими, так и с психическими особенностями, часто одно вытекает из другого).
Очень большая группа, о которой наше уголовно-процессуальное законодательство не знает — это лица старшего возраста. Сейчас с точки зрения закона они наряду с совершеннолетними дееспособными гражданами несут ответственность перед Законом. Хотя, в общем-то, те, кому за 80 — это лица уязвимые, и для того, чтобы они нормально могли участвовать в уголовном процессе и свободно могли реализовывать свои права, здесь должен быть применен какой-то компенсаторный подход, должны быть какие-то нормы, которые позволяли бы обеспечивать эти права: это может быть обязательное участие защитника, участие врача, психолога, геронтолога и так далее. И как раз этим вопросам и была посвящена прошедшая конференция. Мероприятие вызвало большой интерес, присутствовали представители ООН.
Для того чтобы скорректировать или сформировать нормы права, нужно провести большое исследование, этим будут заниматься несколько человек. Затем будет формироваться законопроект об изменениях и его дальнейшее рассмотрение. Изменения в уголовном процессе — долгий процесс, но инертность законодательства позволяет гарантировать права и свободы человека.
— Как в целом будет меняться система правовых норм в ближайшие годы?
— Как правило, правовые нормы отражают глобальные социальные процессы, этапы развития законодательства очень четко накладываются на изменения общественно-экономического уклада. Мы живем в эпоху четвертой промышленной революции, в век высоких технологий, и естественно, это очень сильно влияет на юриспруденцию. Во-первых, иначе обеспечивается сама деятельность правовых процессов, появляются возможности значительно облегчить работу юриста. Уже сейчас существуют программы, которые предсказывают решения Европейского суда по правам человека — нейросеть сопоставляет все факторы судебного процесса и делает прогноз. В Соединенных Штатах Америки такие программы работают «под каждого судью». Становится возможным даже выявление потенциально опасных правонарушителей: в Великобритании проходят испытания, в ходе которых нейросети учатся предсказывать где и когда будет совершено новое преступление.
Во-вторых, появляются новые субъекты права. Сейчас широко обсуждается энергичное развитие искусственного интеллекта, и, я думаю, что недалеко то время, когда появится необходимость включить его и в уголовный процесс. Стоит вопрос — может ли стать робот судьей, например. Это обсуждается на уровне ООН.
— Кому вы посоветуете стать юристом?
— Юридическая профессия связана с взаимоотношениями людей, их конфликтами, различными событиями. Быть юристом — уметь находить тот путь решения проблемы, который устроил бы каждого. Безусловно, существует своя специфика работы судьей, прокурором, следователем, адвокатом, но всех должно объединять одно — желание добиться справедливости. Юрист — это особое состояние. Желаю всем неравнодушным нашим абитуриентам пройти этот интересный путь.
— Чем подтверждается востребованность вашего направления?
— К нам поступили письма из Конституционного Суда Российской Федерации, Прокуратуры, Российского федерального Центра судебной экспертизы, в которых подчеркивается актуальность и своевременность открытия данного направления. К нам обращаются государственные и коммерческие организации с запросами о направлении на практику наших студентов. События в России и в мире указывают на проблемы, связанные с киберпреступностью, которые необходимо решать. Программа «Цифровая экономика» уже сейчас требует наличия определенных специалистов. Мы поставили перед собой очень серьезную цель — подготовить юристов нового поколения.
Если вам интересна программа специалитета «Правовое обеспечение национальной безопасности», вы можете пообщаться с представителями университета в чате вотсап по ссылке. Прием документов на первый курс продлится до 13 сентября. Подробная информация доступна на сайте МИЭТ.
Беседовала Екатерина Палепина