— Недавно в Красноярске по инициативе кафедры Права состоялась конференция «Обеспечение прав участников уголовного судопроизводства с ограниченными возможностями: компенсаторный подход». Чем обусловлен выбор темы мероприятия?

— Дело в том, что на сегодняшний момент российское уголовно-процессуальное законодательство не совсем адекватно относится к лицам с особенностями когнитивного развития. В эту категорию людей попадают малолетние, несовершеннолетние, особенно воспринимают информацию и инвалиды (лица как с физическими, так и с психическими особенностями, часто одно вытекает из другого).

Очень большая группа, о которой наше уголовно-процессуальное законодательство не знает — это лица старшего возраста. Сейчас с точки зрения закона они наряду с совершеннолетними дееспособными гражданами несут ответственность перед Законом. Хотя, в общем-то, те, кому за 80 — это лица уязвимые, и для того, чтобы они нормально могли участвовать в уголовном процессе и свободно могли реализовывать свои права, здесь должен быть применен какой-то компенсаторный подход, должны быть какие-то нормы, которые позволяли бы обеспечивать эти права: это может быть обязательное участие защитника, участие врача, психолога, геронтолога и так далее. И как раз этим вопросам и была посвящена прошедшая конференция. Мероприятие вызвало большой интерес, присутствовали представители ООН.

Для того чтобы скорректировать или сформировать нормы права, нужно провести большое исследование, этим будут заниматься несколько человек. Затем будет формироваться законопроект об изменениях и его дальнейшее рассмотрение. Изменения в уголовном процессе — долгий процесс, но инертность законодательства позволяет гарантировать права и свободы человека.

— Как в целом будет меняться система правовых норм в ближайшие годы?

— Как правило, правовые нормы отражают глобальные социальные процессы, этапы развития законодательства очень четко накладываются на изменения общественно-экономического уклада. Мы живем в эпоху четвертой промышленной революции, в век высоких технологий, и естественно, это очень сильно влияет на юриспруденцию. Во-первых, иначе обеспечивается сама деятельность правовых процессов, появляются возможности значительно облегчить работу юриста. Уже сейчас существуют программы, которые предсказывают решения Европейского суда по правам человека — нейросеть сопоставляет все факторы судебного процесса и делает прогноз. В Соединенных Штатах Америки такие программы работают «под каждого судью». Становится возможным даже выявление потенциально опасных правонарушителей: в Великобритании проходят испытания, в ходе которых нейросети учатся предсказывать где и когда будет совершено новое преступление.

Во-вторых, появляются новые субъекты права. Сейчас широко обсуждается энергичное развитие искусственного интеллекта, и, я думаю, что недалеко то время, когда появится необходимость включить его и в уголовный процесс. Стоит вопрос — может ли стать робот судьей, например. Это обсуждается на уровне ООН.

— Кому вы посоветуете стать юристом?

— Юридическая профессия связана с взаимоотношениями людей, их конфликтами, различными событиями. Быть юристом — уметь находить тот путь решения проблемы, который устроил бы каждого. Безусловно, существует своя специфика работы судьей, прокурором, следователем, адвокатом, но всех должно объединять одно — желание добиться справедливости. Юрист — это особое состояние. Желаю всем неравнодушным нашим абитуриентам пройти этот интересный путь.